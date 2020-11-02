Кабель для прокладки в земле – как выбрать?

Критерии выбора

Вне зависимости от вида, назначения работ, прокладка кабеля под землей должна проходить по ПУЭ, ПТЭЭП. Еще до начала работы необходимо подобрать оптимальную марку кабеля. Зачастую самым лучшим вариантом выступает бронированный кабель для прокладки в земле, хорошо защищенный от механического повреждения. Выполнение прокладки осуществляется и другими кабельными марками, но в таком случае укладка их осуществляется в асбестоцементные со специальными поливинилхлоридными трубами.





Поскольку при подземной кладки уличная проводка не подвергается действию ультрафиолетовых лучей, высокой температуры окружающей среды, ветру и гололеду, критерии выбора кабеля для прокладки в земле ограничиваются прочностью на разрыв, стойкостью к агрессивной коррозии и химическим элементам почвы. Выбирая кабель, также нужно смотреть его целостность, отсутствие видимых дефектов.

Виды кабелей

Для подземной прокладки электричества используются кабели с защитой трех видов:

бумажной изоляцией с пропиткой;

полипропиленовой изоляцией;

алюминиевой, свинцовой бронированной оболочкой.

Бумажная изоляция обеспечивает лучшие электротехнические характеристики и длительный срок службы. Она имеет низкую устойчивость к влаге, поэтому для нее нужна герметичная оболочка. Используя проводник с бумажной изоляцией, также следует помнить о том, что существенная разница глубины прокладки снижает ее прочность и сокращает срок работы.

Проводники с пластмассовой изоляцией долго служат в агрессивной среде, отличаются пожаробезопасностью и стойкостью к повышенной влажности. Бронированные проводники с свинце или алюминии - лучший вариант для прокладки в земле. Они надолго обеспечивают кабельную защиту от агрессивной внешней среды.

Какие используются?

В грунтах, где отмечена невысокая коррозийная активность используется кабель следующей марки ААШв, АВВГ, ААШп, ААП2л, ААБл, АСБ, АПсВГ, АПвВГ, АПВГ, ААПл, АСПл и другие. В траншее, где наблюдается средняя коррозийная активность применяются кабели - СБ, СБл, СКл. При прокладке кабельной линии на Крайнем Севере с многолетними мерзлыми грунтами, оползнями, пучениями и образованиями оврагов используются кабели ПвКШп.





Обзор некоторых моделей

Самым распространенным и часто используемым бронированным кабелем для прокладки в земле считается ВБбШв. Он аналогичен алюминиевому аналогу АВБбШв. Благодаря бронированной конструкции из стальных лент, кабель можно использовать без защитной трубы. Броня защищает кабель от механического воздействия, действия грызуна. Кроме прокладке под землей с заземленной стальной броней, такой кабель нередко используется на воздухе.

Бронированный кабель с бумажной изоляцией СБ, СБл, СКл, с медными и алюминиевыми жилами также используется для прокладки в земле. Кроме брони в нем есть металлическая оболочка. Она защищает бумагу от намокания. Благодаря секторной форме жил кабелей значительно снижается общий вес кабеля. Это помогает экономить пространство. Недостаток кабеля заключается в том, что если разность уровня трассы больше 15 метров, то проводник. имеющий бумажную изоляцию нельзя. Причина в вязкости стекающей пропитки бумажной изоляции. Если высоты разные, лучше использовать кабели, имеющие полиэтиленовую изоляцию и пропитку церезина - ЦСП, ЦСБ и ЦСКЛ.

Для прокладки кабеля в земле используются также ПвБбШв, ПвП, ПвПг. Несмотря на то, что они стоят дороже представленных выше проводников на 60%, их можно прокладывать при отрицательной температуре. Они не ограничены по трассам. Имеют другие преимущества.

Установочные провода ПВС, ШВВП и ПУНП прокладываются под землей и в воде. Силовые кабели ВВГ также можно использовать в земле.

В результате, выбирать кабель для прокладки в земле нужно по изоляции, марке и внешним особенностям. Необходимо чтобы проводник был стойким на разрыв, устойчивым к действию влаги и агрессивной внешней среде.