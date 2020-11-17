Какой кабель нужен для сварочного аппарата 220 Вольт?

Требования



При выборе кабеля для подключения сварочного аппарата, нужно учитывать особенности оборудования. Как правило, сварочные аппараты работают на 10-20 амперах. При этом сварщик в своей работе выполняет разные задачи и, чтобы транспортировать оборудование, кабель нужно сворачивать. Отсюда выходит, что кабель должен обладать:

гибкостью для обеспечения удобства в работе с электродом, горелкой;

толстой изоляцией, устойчивостью, морозостойкостью;

многократной изгибаемостью, сматываемостью, разматываемостью во время транспортировки.

Сварка должна происходить под пониженным напряжением. Поэтому провод должен иметь толстую текстуру для минимизации напряжения, потери.





Подходящие марки, кабельные виды

Самым лучшим вариантом для сварочного аппарата считается кабель КГ. Это проводник гибкого одножильного строения, имеющий многопроволочную жилу и резиновую изоляцию. Не менее лучшим вариантом является КОГ. Он отличается повышенной гибкостью. Есть проводник КС. В названии провода может встречаться буква Т, КХ, П или ХЛ. Проводник с маркировкой Т обладает тропическим исполнением, КХ или ХЛ маркировкой оснащен морозоустойчивостью, при -60 градусах. Приставка П - дополнительная жильная оболочка из полимерного материала.

Выбор сечения, длины

Кабельное сечение подбирается по току. При увеличенной длине, не изменяющемся сечении возрастает сопротивление кабеля с его индуктивностью. При выборе чрезмерно длинного кабеля, не потребуется делать намотку в катушку при сварке, при выборе короткого - потребуется постоянное перемещение аппарата. Если нет необходимости в сварке больших объемов, оптимально выбирать длину кабеля в 10 метров. Аппарат рекомендуется подключить к сети, используя удлинитель.

Кабель для подключения сети

Кроме подключения электрода и массы к сварочному аппарату, необходимо использовать кабель для подключения прибора к электрической сети. Вне зависимости от типа аппарата, инвертора или трансформатора, ток от сварки может быть больше 100 ампер. Питающий ток достигает 30 ампер. Поэтому, чтобы его питать, не нужно использовать толстый кабель, как для электрического держателя. Кабель необходимо рассчитывать, отталкиваясь от промежутка, точки подключения до электрической сети. Если на объекте не присутствует заземления, необходимо использовать проводник с двумя электрическими жилами. Если подключение происходит к заземленному электрическому источнику, потребуется применять источник с тремя жилами.

Чтобы было удобно, достаточно использовать силовой кабель, достигающий в длину 5 метров. Чтобы переносить проводник по территории объекта, рекомендуется применять переноску длиной 10 метров. Чтобы аппарат уверенно функционировал, необходимо брать кабель, имеющий сечение в 4 квадратных миллиметра.

При использовании длинной переноски, следует приобрести удлинитель с катушкой. Тогда кабель не будет спутывать ноги и сможет прослужить долго. Но в катушке будет происходить его охлаждение плохо. Поэтому во избежание перегрева рекомендуется выбирать сечение прозапас.

Для промышленного трехфазного аппарата на 220 вольт необходимо использовать четырехжильный тип медного кабеля, имеющего 4-6 миллиметровое сечение. Также можно применить алюминиевый кабель с сечением в 16 квадратных миллиметров. Обязательно следует проверить правильность подключения.





В заключение стоит отметить, что кроме выбора проводника, нужно его правильно подключить. Подсоединить его можно через кабельные наконечники, опрессовав или припояв концы. Чтобы удлинить и стыковать некоторые отрезки нужно использовать гильзы, кроме скрутки. Не нужно покупать проводники, имеющие большую длину и сечение. Не следует превышать допустимый ток через провод. Удлинитель, имеющий катушку, будет незаменим при частом перемещении сварщика по объекту. Также следует знать, что в сварочных инверторах подключать провода можно байонетными разъемами. Это нужно учесть при покупке, дальнейшем подключении.