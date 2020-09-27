В чём различия
Визуально они похожи, но тем не менее специалист сразу сможет определить разницу. Кабель или провод? В чем отличие терминов — попробуем разобраться.
Если посмотреть в смету, то можно сразу заметить, что провод стоит дешевле кабеля. В ГОСТах или ТУ различия упоминаются, но чётких и понятных определений там нет.
Описание различий
Провод
Когда планируют заказать провод, то имеют в виду, что металлическая сердцевина одета в трубчатую изоляцию. Он может быть как одножильным, так и многожильным. Изоляция является тонкой, однослойной. Некоторые типы проводов вообще не имеют изоляции.
У них существует несколько разновидностей:
-
одножильный;
-
многожильный.
В первом случае может использоваться как провод в оболочке, так и без неё. Во втором случае использование изоляции считается обязательным. Многожильный провод сплетают из тонких нитей в одну жилу. Его устройство повышает устойчивость к многократным изгибам, а также к неблагоприятным погодным условиям.
Кабель
Если посмотреть на кабель, видно, что он состоит из нескольких проводников, каждый из которых имеет собственную изоляцию. Это сделано для выполнения более качественной изоляции и с целью облегчения процесса монтажа. Иногда дополнительно защита включает в себя броневой кожух.
Если есть несколько отдельных проводов, для которых не предусмотрена общая изоляция. То это не будет считаться кабелем. В этом случае речь идёт просто о пучке проводов.
Кабели также делятся на два типа:
-
однопроводной;
-
многопроводной.
В первом случае его называют жёстким, а во втором — гибким. Это связано с тем, что во втором случае диаметр отдельной жилы меньше. Уровень гибкости может относиться к нескольким классам. Самый высокий — это седьмой.
Кабель 5 категории
Однопроводной кабель делают жёстким для увеличения прочности. Его располагают в стене или в земле. Многожильные применяют для того, чтобы обеспечивать энергией электроприборы. Электрические характеристики не зависят от гибкости.
Роль изоляции
Свойства кабеля завися не только от количества жил, но и от используемой изоляции. Если применяется однослойная, то срок службы составит 15 лет. При двухслойной он возрастёт вдвое, но и цена будет выше.
Важное значение имеет используемый материал:
-
При наличии поливинилхлоридной оболочки можно использовать в помещениях.
-
Специальные разновидности гарантируют защиту от нагрева, достигающего от пламени, действующего на протяжении 30, 60 или 120 минут. На них можно увидеть маркировки E30, E60 или E120.
-
Отметка «нг» говорит, что от пламени возгорания не произойдёт. Однако это не означает наличия надёжной теплозащиты.
-
Существует специальная термостойкая продукция, которая может работать при высоких температуре и влажности.
-
Если используется полиэтиленовая оболочка, то кабель можно использовать на улице открытым способом или прокладывая в грунте.
Чтобы купить подходящий, нужно выбрать подходящую марку. Тогда кабель будет служить долго и надёжно.
Назначение
В правилах ПУЭ и других аналогичных документах рассказано о том, для каких целей используется продукция. Кабели делят на три группы:
-
Монтажные применяют для электропроводки в распределительных щитах, при изготовлении радио и электронных приборов.
-
Силовые применяются для использования при высоком напряжении. Они представляют собой элементы электросетей.
-
Установочные используют для сетей передач электроэнергии, силовых установок. Такие кабели могут располагаться снаружи или внутри зданий.
В стандарте в стандарте ISO 11801 дана более подробная классификация.
Как выбрать
Провод и кабель различаются сроком эксплуатации. У первого он равен 6-15 лет, у второго — 15-30 в зависимости от разновидности. Выбор между ними зависит от требуемых свойств и условий эксплуатации. Например, кабель более дорогой. Приобретать его для низковольтного применения нерационально. В этом случае более выгодно использовать двойной провод. Для того, чтобы правильно сделать выбор по каталогу, нужно хорошо знать, какие разновидности кабелей и проводов существуют.
Кабели предназначаются не только для передачи электроэнергии. Существуют, например, антенные, обеспечивающие получение телевизионного сигнала. Известна витая пара, широко используемая при подключении к интернету.
Использование кабелей или проводов является неотъемлемой частью современной жизни. Их используют для большого количества задач. При выборе нужно знать, какой тип кабеля необходим в конкретной ситуации.