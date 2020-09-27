В чём различия

Визуально они похожи, но тем не менее специалист сразу сможет определить разницу. Кабель или провод? В чем отличие терминов — попробуем разобраться.

Если посмотреть в смету, то можно сразу заметить, что провод стоит дешевле кабеля. В ГОСТах или ТУ различия упоминаются, но чётких и понятных определений там нет.

Описание различий

Провод

Когда планируют заказать провод, то имеют в виду, что металлическая сердцевина одета в трубчатую изоляцию. Он может быть как одножильным, так и многожильным. Изоляция является тонкой, однослойной. Некоторые типы проводов вообще не имеют изоляции.

У них существует несколько разновидностей:

одножильный;

многожильный.

В первом случае может использоваться как провод в оболочке, так и без неё. Во втором случае использование изоляции считается обязательным. Многожильный провод сплетают из тонких нитей в одну жилу. Его устройство повышает устойчивость к многократным изгибам, а также к неблагоприятным погодным условиям.

Кабель

Если посмотреть на кабель, видно, что он состоит из нескольких проводников, каждый из которых имеет собственную изоляцию. Это сделано для выполнения более качественной изоляции и с целью облегчения процесса монтажа. Иногда дополнительно защита включает в себя броневой кожух.

Если есть несколько отдельных проводов, для которых не предусмотрена общая изоляция. То это не будет считаться кабелем. В этом случае речь идёт просто о пучке проводов.

Кабели также делятся на два типа:

однопроводной;

многопроводной.

В первом случае его называют жёстким, а во втором — гибким. Это связано с тем, что во втором случае диаметр отдельной жилы меньше. Уровень гибкости может относиться к нескольким классам. Самый высокий — это седьмой.

Кабель 5 категории

Однопроводной кабель делают жёстким для увеличения прочности. Его располагают в стене или в земле. Многожильные применяют для того, чтобы обеспечивать энергией электроприборы. Электрические характеристики не зависят от гибкости.

Роль изоляции

Свойства кабеля завися не только от количества жил, но и от используемой изоляции. Если применяется однослойная, то срок службы составит 15 лет. При двухслойной он возрастёт вдвое, но и цена будет выше.

Важное значение имеет используемый материал:

При наличии поливинилхлоридной оболочки можно использовать в помещениях. Специальные разновидности гарантируют защиту от нагрева, достигающего от пламени, действующего на протяжении 30, 60 или 120 минут. На них можно увидеть маркировки E30, E60 или E120. Отметка «нг» говорит, что от пламени возгорания не произойдёт. Однако это не означает наличия надёжной теплозащиты. Существует специальная термостойкая продукция, которая может работать при высоких температуре и влажности. Если используется полиэтиленовая оболочка, то кабель можно использовать на улице открытым способом или прокладывая в грунте.

Чтобы купить подходящий, нужно выбрать подходящую марку. Тогда кабель будет служить долго и надёжно.

Назначение

В правилах ПУЭ и других аналогичных документах рассказано о том, для каких целей используется продукция. Кабели делят на три группы:

Монтажные применяют для электропроводки в распределительных щитах, при изготовлении радио и электронных приборов. Силовые применяются для использования при высоком напряжении. Они представляют собой элементы электросетей. Установочные используют для сетей передач электроэнергии, силовых установок. Такие кабели могут располагаться снаружи или внутри зданий.

В стандарте в стандарте ISO 11801 дана более подробная классификация.

Как выбрать

Провод и кабель различаются сроком эксплуатации. У первого он равен 6-15 лет, у второго — 15-30 в зависимости от разновидности. Выбор между ними зависит от требуемых свойств и условий эксплуатации. Например, кабель более дорогой. Приобретать его для низковольтного применения нерационально. В этом случае более выгодно использовать двойной провод. Для того, чтобы правильно сделать выбор по каталогу, нужно хорошо знать, какие разновидности кабелей и проводов существуют.

Кабели предназначаются не только для передачи электроэнергии. Существуют, например, антенные, обеспечивающие получение телевизионного сигнала. Известна витая пара, широко используемая при подключении к интернету.

Использование кабелей или проводов является неотъемлемой частью современной жизни. Их используют для большого количества задач. При выборе нужно знать, какой тип кабеля необходим в конкретной ситуации.