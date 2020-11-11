Кабель КГ 1х10 – расшифровка и характеристики

Расшифровка

КГ 1х10 кабель расшифровывается просто:

К - кабельный тип изделия;

Г - гибкая структура проводника;

1 - количество токопроводящих жил;

10 - сечение токопроводящих жил.

Как правило, в конце добавляется показатель номинального напряжения в киловаттах. Могут добавляться приставки, обозначающие отсутствие поддержания горения.





Конструкция

Кабель кг 1х10 состоит из токопроводящей жилы, разделительного слоя, изоляции, оболочки и разделительного слоя сверху скрутки. Токопроводящая жила имеет медный, многопроволочный, круглый тип. Относится к пятому классу по ГОСТу. Для работы в местности с тропическим климатом изготавливается из оловянной, оловянно-свинцовой проволоки.

Разделительный слой жил - синтетическая пленка, которая не позволяет жилам слипаться при работе. Кабельная изоляция делается из резины. Изолированные жилы отличаются цветом. Изоляция нулевой жилы создается в светло-синем цвете. Голубой цвет применяется для любой жилы, кроме заземляющей. Заземляющая жила выкрашивается в зеленый цвет. Красная, серая и белая маркировка не используется.

Скрутка производится с шагов в шестнадцать диаметров. Разделительный слой сверху скрутки выступает тальком или синтетической пленкой. Пленки нет, если изолированные жилы предварительно отделены друг от друга.

Оболочка КГ делается из шланговой резины. Кабельная оболочка, которая предназначена для работы в холодном климате, изготавливается из шланговой резины холодостойкого исполнения. Для тропических условий применяется антисептированная резина.

Применение

Кабель КГ используется во время соединения силового механизма, электрической сети при переменном, постоянном напряжении в 1000 вольт с радиусом изгиба не меньше восьми диаметров, максимальной температуре нагрева проводящих жил в 75 градусов. Предназначен для присоединения к передвижным механизмам с номинальным напряжением в 380 вольт и частотой в 400 герц. Используется активно в сварочных аппаратах для сварочных работ. Не применяется для подъемно-транспортного оборудования. Наиболее часто используется на работе у реки, озера, моря, суши, открытого воздуха и на территориях, где отмечается умеренный, холодный и тропический климат. Кабель не используется, если нужна подземная прокладка. Это связано с тем, что проводник не выдерживает большое количество механических нагрузок. Он быстро повреждается под давлением почвы.

Преимущественно применяется при изгибах не меньше восьми диаметров. Служит неотъемлемым атрибутом на производстве благодаря увеличению скорости движущихся частей различных промышленных механизмов. Отличается устойчивостью к прямым солнечным лучам, что делает его незаменимым в стационарном оборудовании.





Технические характеристики

Кабель выполняется в климатическом исполнении У, ХЛ, Т, первой-третьей категории размещения по ГОСТу. Работает при температуре в -40 и 50 градусов. Достигает в строительную длину не меньше 125-150 метров. Гарантия на него действует в полгода со дня ввода в работу и не позже года со дня производства. В среднем, работает четыре года.

Кабель обладает электрическим изоляционным сопротивлением в показатель не меньше 100 микроом на километр. Работает при максимальном напряжении в 720 вольт или 50 герц. В продаже доступны разные модификации кабеля, работающие при более высоких, низких температурах, напряжениях. Они покрываются дополнительной защитой, стойкой к агрессивной внешней среде, что делает КГ кабель незаменимым в любой области при правильном выборе сечения и использования в рамках российского стандарта ПУЭ.