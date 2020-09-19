Кабель КГ ХЛ: когда нужен хладостойкий кабель?

Особенности конструкции кабеля КГ-ХЛ

Сфера применения обусловлена характеристиками устройства: для коммутации электрических приборов с высокой мощностью, подключения передвижных механизмов к электрическим сетям в районах с умеренным и холодным климатом.

КГ-ХЛ изделие, состоящее из медного многопроволочного сердечника и резиновой хладостойкой изоляции. Тип кабеля силовой, устройство и защитная оболочка позволяет использовать его на установках, расположенных суше и водоёмах. При понижении окружающей температуры в минусовую область кабель незаменим для подключения мощных электрических приборов в условиях улицы. Эксплуатация кабеля допускается при температуре -60оС.

Основные элементы в конструкции электрокабеля холодостойкого КГ-ХЛ следующие:

жила медная, токопроводящий сердечник, сформированный из скрученных проволок, иногда покрытых слоем олова (лужёная медная проволока);

плёнка марки ПЭТ-Э (полиэтилентерефталата), электроизоляционная, с повышенными механическими и диэлектрическими характеристиками, действующими в широкой области температур, обладающая высокими параметрами теплостойкости. Используется для изоляции скрученных металлических жил;

внешний изолятор – резина на основе каучуков, натурального и бутадиенового, типа РТИ-1, РТИ-1-ХЛ; или РШТМ-2-ХЛ в качестве защитной оболочки для одножильных видов кабеля.

Кабель КГ-ХЛ имеет дополнительные маркировки:

цифровую маркировку: 1, 2, 3, 4, 5, вспомогательная заземляющая жила – 0;

цветовую: голубым цветом идентифицируют заземлённую жилу. Вспомогательная нулевая жила обозначена тремя продольными полосками жёлто-зелёного цвета.

Стандартная расшифровка кабеля КГ-ХЛ следующая:

К – буква обозначает представленное изделие;

Г – характеристика свойства кабеля – гибкий;

ХЛ – холодостойкость, климатическое исполнение, безопасное использование в диапазоне температур от -60оС до +50оС.

Хладостойкий гибкий кабель характеризуется высокими параметрами длительной эксплуатации. Изделие может выйти из строя только в результате саморазрушения, которое возникает в результате старения его внешней оболочки, которая, несмотря на её качество, со временем приходит в негодность, как любой материал, резина не может быть вечной. Оказывают воздействие:

солнечные лучи (ультрафиолет);

окружающая температура (очень низкая и высокая) и её перепады;

наличие озона в окружающем воздухе;

резина разрушается в результате ионизации вкраплений озона в её структуру. Этот фактор вызывает пробой диэлектрика, что в целом выводит весь кабель из строя.

Условия эксплуатации хладостойкого кабеля

Сфера применения кабеля широка и разнообразна. Его устройство обеспечивает его применение для подключения электрических агрегатов на суше и воде в регионах с экстремальным климатом: в северных регионах и на территориях с жарким климатом. Его характеристики гибкости позволяют работать с ним специалистам-профессионалам и домашним мастерам, знакомых с электричеством. Кабель можно использовать на улице и в помещении, ему не страшны многочисленные перегибы. Готовое изделие проверяется изготовителем перед выпуском потребителю.

Проверка кабеля на гибкость через систему роликов:

для жил сечением 2,5 кв. мм – на роликах диаметром 120 мм, растягивающая нагрузка составляет 15 Н;

для жил сечением 4,0 кв. мм - на роликах диаметром 200 мм, действует растягивающая нагрузка 20 Н.

Условия проверки кабеля на многократные изгибы под углом ±П/2 рад, при фиксированной растягивающей силе 49 Н:

основные жиды сечением 6,0 – 16 кв. мм – на роликах диаметром 200 мм – циклы изгибов представляют число 90 000;

жилы сечением 25 - 50 кв. мм – на роликах 200 мм, испытываются числом циклов 60 000;

для жил сечением 70 – 120 кв. мм предусмотрена проверка с числом циклов изгибов 40 000.

Для одножильных кабелей сечением 70-120 кв. мм испытание проводится на роликах диаметром не более 200 мм.





Этими показателями обеспечивается надёжность эксплуатации холодостойкого кабеля. Поэтому, прежде чем купить проводник для подключения мощных производственных устройств, следует обратить внимание на производителя, ознакомиться с каталогом его моделей проводников.

Так как на строительном рынке помимо российских и европейских производителей свои товары предлагают китайские компании, следует определиться с качеством и стоимостью товара. Чаще всего, низкая цена на изделие зависит от материала, из которого изготовлен металлический сердечник и внешний защитный слой кабеля.

Использование производителем качественных цветных металлов для сердечника, меди или алюминия, значительно повысят стоимость кабеля. Некоторые производители снижают затраты на производство КГ кабелей, заменяя металл сердечника на китайское дешёвое сырьё. В результате потребитель приобретает товар низкого качества, который не пройдёт проверку качества. Поэтому востребованность этих показателей должна быть обязательной.

Прокладка кабеля КГ-ХЛ

Конструкция холодостойких кабелей типа КГ предусматривает их специальную прокладку. В отличие от стационарной прокладки КГ-кабели размещают на поверхности земли или крепят на специальных конструкциях на воздухе. Если для подключения электроагрегатам требуется кабель большой длины, то его собирают на тросах, подвешивая в определённом направлении.

Для защиты от внешнего природного воздействия допускается использование дополнительных защитных материалов: рукавов гофрированных, полимерных труб, временных чехлов. Допускается укладка КГ- кабелей в каналах.

Прокладка кабеля в грунте запрещена. Материал его внешней оплётки не рассчитан на обустройство его в земле. При соблюдении всех инструкций производителя обеспечиваются длительные сроки эксплуатации кабеля.