Общие характеристики кабеля КСБКГнг(А)-FRLSLTx

Они имеют привлекательные характеристики:

они огнестойкие;

групповой прокладки;

бронированные;

имеют низкую токсичность продуктов горения;

имеют пониженное газо- и дымовыделение.

Данный кабель обычно не используется в бытовом хозяйстве, так как является спецкабелем для промышленных целей.

Зачастую, благодаря своему огнестойкому свойству, данный кабель используют в изготовлении систем пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, противодымной защиты и других систем жизнеобеспечения. Кроме того, приемлемо использование кабеля КСБКГнг(А)-FRLSLTx на атомных электростанциях, в сетях, вне гермозоны. Использование данного кабеля возможно даже для того, чтобы применять его на взрывоопасных зонах любого класса по ГОСТ Р 51330.13. В некоторых случаях может использоваться при проводке изоляции в домах дошкольного образования, школах, домах престарелых и инвалидов, в интернатах и т.д. Допускается использование вне помещения, при соблюдении одного строго правила: нельзя допустить прямое попадание солнечных лучей непосредственно на сам кабель.

Данный кабель представляет собой пары медных жил из одной проволоки, перекрученные между собой. Диаметр таких жил обычно варьируется от 0,64 до 1,78 мм. На нем присутствует изоляция, изготовленная из огнестойкой кремнийорганической резины. Немаловажным преимуществом данного кабеля является то, что он имеет 100%-ю защиту от грызунов. Основные характеристики кабеля:

Диапазон выдерживания температуры при эксплуатации от -50°С до +70°С. Диапазон выдерживания температуры при монтаже от -10°С до +50°С. Срок службы данного кабеля от 30 лет. Имеется экран, изготовленный из алюмолавсановой ленты, с присутствующим контактным проводником. Медная луженая проволока, является основным материалом в производстве проводника.Масса кабеля, кг/км - 100.6. Коэффициент затухания при частоте 1 кГц при 20°C, не более, дБ/км - 0.12.

Где и по каким ценам можно приобрести кабель КСБКГнг(А)-FRLSLTx?

Цена кабеля зависит от его характеристик. В среднем цена кабеля варьируется от 50 до 1000 рублей за 1 метр. Приобрести кабель можно как в хозяйственном магазине, так и заказать в многих интернет-магазинах. Например, в каталоге таких интернет-магазинов, как Кабель.РФ или ЭТМ (а впрочем и в многих других) можно найти кабель КСБКГнг(А)-FRLSLTx с разными характеристиками по совершенно бюджетным ценам. Купить кабель можно в открытом доступе.

Также цена зависит от объемов закупки. Как правило, продавец делает скидку, в случае оптовой закупки какого-либо продукта.

Условия эксплуатации и монтажа кабель КСБГКнг (А) - FRLSLTx

Кабели имеют класс пожарной опасности П1.1.2.2.2 в соответствии с ГОСТ Р 53315-2009.

Кабели полностью удовлетворяют требованиям нормативных документов

Возможно использование в помещении, либо в закрытых объемах (таких как коробки и трубы). Стоит помнить о правилах безопасности эксплуатации кабелей КСБГКнг (А) - FRLSLTx. Ни в коем случае не позволяйте открытым солнечным лучам воздействовать на кабель. Это не только повредит кабель, но и может повредить окружающие объекты.

Минимальный радиус изгиба кабеля – 20 (15 - допускается однократно) * Dн мм

Конструкция

Кабель представляет собой медную однопроволочную токопроводящую жилу 1 класса, либо многопроволочную не ниже 3 класса.

Изоляция кабеля изготовлена из кремнийорганической керамообразующей резины;

Скрутка - представляет собой изолированные жилы скручены в пару. Если в кабелях две пары, и они скручены, то будут находиться параллельно;

Оболочка – здесь поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности, огнестойкий, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения.

Вся серия кабелей КСБ - для чего?

Выше было сказано о том, что данные кабели можно использовать в системах пожарной безопасности и т.д. Но стоит также знать, что обеспечение безопасности жизнедеятельности, является основной сферой использования данных кабелей. Но кроме того их активно используют в специализированных домах для инвалидов, престарелых и сирот.