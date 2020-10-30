Кабель ПВС

Конструкция

Провод эксплуатируется дома. Он используется в качестве удлинителя, коммутации электроприборов, обустройства временного освещения. Он применяется на производственных предприятиях, где коммутируется разное по мощности оборудование. ПВС используется в токарных станках, силовых агрегатах и управляющих терминалах.





ПВС кабель состоит из двух жил с отдельной поливинилхлоридной изоляцией, ПВХ оболочкой. Обладает округлой формой сечения. Изоляционные материалы включают в себя разные добавки, придающие дополнительные защитные функции. Изделие не поддерживает процесс горения. В каждой медной жиле находится много медных проволок. Во время скручивания получается большой жгут. По ГОСТу класс жил в ПВС пятый. Стандартом регламентируется минимальная толщина проволок, формирующих отдельную жилу. При наличии одного квадратного миллиметра жилы, диаметр используемой проволоки не меньше 0,21 миллиметра.

По прописанным в ГОСТе нормативам, проводник выпускается с 2-5 жилами площадью сечения до 16 квадратных миллиметров. Более толстые проводники используются в промышленности.

Плюсы и минусы

ПВС провод состоит из легкого металла, поэтому вся его конструкция легкая по весу. Проводник можно применять в электрических сетях, где напряжение составляет в 220-380 Вольт. Кабель отличается повышенной гибкостью, благодаря чему его можно укладывать по конструкциям, имеющим резкие повороты и нуждающимся в крутом радиусе изгибы. Он отлично используется на промышленных объектах.

Недостатками кабеля служат те моменты, что его можно укладывать в некоторых местах. Его недопустимо пускать в скрытом типе проводки, прокладывать под слоем земли. Он не подходит для соединения к микроволновке, утюгу или фену. Обладает более высокой жесткостью, по сравнению с ВВГ. Из-за его округлой формы, можно столкнуться с небольшими неудобствами. Кроме того, он стоит дороже аналогов.

Расшифровка

ПВС расшифровывается просто:

П - провод;

В - поливинилхлоридная оболочка;

С - соединительный кабель по предназначению.

Есть другие разновидности провода, имеющие схожую маркировку. Некоторые думают, что ПВС и ВПСП - одно и то же. Кабель идентичен, но жилы в моделях расположены по-разному.

Кроме буквенного обозначения, часто можно встретить цифровое. Первые цифры указывают на количество жил. Вторые цифры обозначают площадь сечения каждой жилы.

Важно! По ГОСТу между показателем фактического, номинального значения площади сечения провода могут быть небольшие отклонения. Данная величина может быть меньше, больше заявленной.





Виды

ПВС кабель бывает четырех видов: наружный, внутренний. Есть также проводник медного и алюминиевого типа. Наружный провод состоит из трех жил - фазы, нулевой жилы и заземления. Он применяется для трансформаторного соединения. Нередко используется в распределительном щитке. Внутренний проводник включает в себя три жилы. Применяется в жилом помещении и сооружении производственного типа. Медный кабель обладает малым сопротивлением. Он эластичен и прочен. Алюминиевый кабель стоит дешево. Имеет хорошее соотношение цены с качеством.

Как выбрать?

Покупая кабель ПВС, первое, на что нужно смотреть, это на число с сечением жил. Их нужно подбирать по эксплуатационным условиям. Подбирать его следует, отталкиваясь от мощности электроприбора, который будет через него подсоединяться к сети. Важно смотреть заземляющую жилу. Она соединяет электрический прибор с контуром заземления. Прокладывая провод на фабрике, нужно использовать кабель с четырьмя жилами по правилам ПУЭ.

Следует перед покупкой проводника его тщательно осматривать на отсутствие изоляционных дефектов. Рекомендуется опробовать товар на прочность. Изоляционный слой при прикосновении не должен разрываться. В противном случае, такой кабель опасен для использования. Дефекты в виде пятен, обрывов, разных цветов также говорят о плохом качестве проводника. Для обеспечения безопасной, энергетически эффективной эксплуатации электрооборудования, важно правильно подбирать ПВС провод.