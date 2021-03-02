Кабели FR – обзор огнестойких кабелей

Определение маркировки

Потребители кабелей часто путаются в маркировке, что приводит к неправильному выбору типа изделия. Маркировка FR является аббревиатурой английского словосочетания Fire Resistant. В дословном переводе на русский язык оно означает устойчивость перед огнем.

Согласно отечественным стандартам, огнестойкий кабель обязан продолжать передавать электрический ток даже при появлении очага возгорания. Срок эксплуатации в таких условиях напрямую зависит от производителя. Согласно общепринятым нормам, его значение составляет от 1,5 до 3 часов функционирования.

Некоторые зарубежные производители кабелей маркируют продукцию символом FR, но значение буквенный код имеет иное. Трактуется аббревиатура как Flame Retardant. Согласно международным стандартам, перевод и значение символов является одинаковым с Fire Resistant. В отечественной продукции встречается аналогичное обозначение – НГ или негорючий. В отличие от зарубежных аналогов, кабель с маркировкой НГ может воспламениться, но сырье, используемое для изготовления, будет противостоять распространению огня. Соответственно, эти изделия не смогут долгое время противостоять пожару, что предусмотрено в продукции с обозначением FR.





Краткий обзор огнестойких кабелей

Зарубежная продукция с маркировкой FR производится в нескольких разновидностях. Наибольшего распространения достигли модели FRLS и FRHF. Их главными различиями и особенностями являются:

Расшифровка кабеля. Low Smoke и Halogen Free. Перевод. Сниженное газо/дымовыделение и безгалогеновый. Применение. Монтаж во внутренних и внешних установках. Аналогичное использование с возможностью прокладки коммуникаций в местах скопления большого количества людей, АЭС, высотные здания, медицинские учреждения, детские заведения, офисы. Класс пожарной безопасности. П16.1.2.2.2 и П16.1.1.2.1 5. Светопроницаемость. До 50% и до 25-40%. 6. Выделение химических веществ при возгорании (хлор, фтор). Присутствует и отсутствует.





В продаже можно встретить много различных разновидностей этих типов кабельной продукции. Среди них:

ВВГнг-FRLS. Используется для передачи силового или постоянного электрического тока 100 Гц, 1/1 кВ. Медный проводник бывает многожильный и одножильный. Оболочка кабеля и изоляция изготовлена из полимерного ПВХ. Радиус гибкости составляет 7,5-10D. Может функционировать при температурах от -500С до +500С. Минимальный срок эксплуатации равен 30 годам. Гарантия от производителя составляет 5 лет. КВВГнг-FRLS. Применяется для прокладки силовых линий, подключения комплексов ОПС, подведения питания к насосам, используемых при тушении пожаров. Сердечник состоит из жил, скрученных между собой. Изолятор изготовлен из огнеупорной резины с применением кремнийорганики. Оболочка выполнена из полимерного ПВХ. Радиус сгибания равен 10D. Может нормально функционировать при температурах от -500С до +750С. Минимальный срок эксплуатации равен 30 годам. ППГнг-FRHF. Применяется для передачи силового переменного тока 0,66-1 кВ с частотой 50 Гц. Бывает много- или одножильным. Изолятор создают из слюды с применением безгалогенового полимера. Оболочка состоит из слюдяной ленты и стекла. В качестве усиливающего элемента применяют стальную ленту. Радиус гибкости составляет 7,5-10D. Работает при температуре -500С…+500С. Срок эксплуатации равен минимум 25 годам. Производитель дает гарантию на 5 лет.





Выводы

Кабель FR требует от монтажника четкого определения места использования. Согласно описаниям, продукция с маркировкой HF более безопасна для окружающей среды и человека. Соответственно, ему присвоен более высокий класс пожарной безопасности. В процессе его функционирования в открытом источнике огня он не выделяет вредных для здоровья и токсических веществ. Поэтому кабели FRLS постепенно теряют популярность среди потребителей. Эта тенденция четко прослеживается в европейских странах. Экологическая чистота и безопасность продукции FRHF становятся популярнее с каждым днем. Производители стараются не просто соответствовать стандарту качества, но и постепенно превышать указанные в нем значения.