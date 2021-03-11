Кабели для холодного климата: обзор марок морозостойкого кабеля

Минусовые значения температур негативно сказываются на состоянии изоляции кабельной продукции. При сильном морозе она начинает буквально рассыпаться в руках. Чтобы избежать такой ситуации и существенно продлить срок эксплуатации изделия, производители добавляют специальные добавки – пластификаторы. Готовая продукция позволяет беспрепятственно использовать кабели даже при температурах до – 60°С.

Маркировка и ее значения

Морозостойкие кабели маркируются согласно ГОСТам аббревиатурой ХЛ. Эта информация указана в стандарте 15150-69. Согласно нормам, вся изготавливаемая продукция с обозначением ХЛ может использоваться на территориях, где средняя минимальная температура достигает значения -45°С. В зависимости от производителя, в маркировке морозостойких кабелей присутствуют и другие обозначения: У, УХЛ, О, М, ОМ и В. При этом их относят к категориям размещения 1,2 и 3:

Для проведения монтажа на открытом воздухе. Для укладки кабеля в помещениях со свободным потоком воздуха. Для закрытых помещений, где пролеживается значительное колебание температуры и влажности.

Соответствие значений маркировки уточняют при покупке продукции у продавца.





Краткий обзор популярных марок морозостойких кабелей

Согласно официальным данным, наибольшей популярностью в стране пользуется только несколько разновидностей кабелей, способных выдержать низкие значения температуры окружающей среды. Среди них:

ВВГнг-ХЛ. Относится к силовым кабелям. Применяется для прокладки коммуникаций, проводящих электрический ток, на улице. Способен выдержать значительное понижение температуры до -60°С. Применяется в установках, где необходимо распределить энергию на постоянное или переменное напряжение. КГ-ХЛ. Относится к категории гибких кабелей. Согласно официальной маркировке, производят в трех различных видах – обычный, тропический и холодостойкий. Первая марка способна выдержать понижение температуры до -60°С. Вторая – до -10°С. Третья – до -60°С. Монтаж проводят без подготовки вне помещений и зданий. Тем не менее, для эффективной укладки допускается снижение температуры окружающей среды максимум до -40°С. Переносит значительные колебания температур. КВВГ-ХЛ. Относится к категории контрольных кабелей. Идеально подходит для проведения монтажа коммуникаций на открытом пространстве, в почве и водоемах. Для эффективной эксплуатации изделия высота над уровнем моря не должна превышать 4 000 м. Выдерживает максимальное снижение температуры окружающей среды до -60°С. Монтаж без предварительного подогрева возможен только при -15°С мороза. РК 50-9-35. Относится к категории коаксиальных кабелей. Используют для прокладки инженерных коммуникаций для средств связи и спутниковых антенн. Часто используют для подключения телевидения и систем видеонаблюдения. Допускается применение при температуре окружающей среды до -60°С.

Это далеко не полный перечень морозостойких марок кабельной продукции. Существует множество аналогичной продукции зарубежного и отечественного производства.





Холодоустойчивые кабели для удлинителей

В промышленности и в быту во время сильных морозов рабочий процесс не прекращается. В большинстве случаев он подразумевает наличие оборудования и/или приборов, питающихся от электрической сети. Чтобы подключиться к ближайшей розетке, может понадобиться удлинитель. По своей сути это тот же самый кабель, который является мобильным продолжением коммуникаций. Соответственно, для него также потребуется подобрать холодоустойчивое изделие.

Наиболее распространенными марками в данном случае считаются КГ-ХЛ и КГтп-ХЛ. По классу гибкости их относят к 5-ой категории. Изделия активно используют в сложных климатических условиях. Обе марки способны выдержать снижение температуры до -60°С без потери эффективности.

В районах страны, где преобладает умеренный климат, а мороз не превышает значения в -40°С, используют кабель ПРС.

Согласно стандартам, кабельная продукция, устойчивая перед сильными холодами, имеет оболочку и изоляцию из резины. Поливинилхлоридный полимер не используется, так как не обладает необходимой гибкостью, быстро теряет технические характеристики при низких температурах. Даже мороз в -15°С может сделать такую оболочку твердой, что приводит к ее ломке при незначительной физической нагрузке. Кабель с поврежденной изоляцией и оболочкой, согласно требованиям техники безопасности, использовать категорически запрещается.