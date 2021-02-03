Кабели для пожарной сигнализации: конструкция, маркировка, советы по выбору

ФЗ № 123 предписывает: провода, с помощью которых подключено оборудование противопожарной защиты, обязаны быть работоспособными, пока люди не покинут зону риска.

Обычные силовые и информационные провода не рассчитаны на контакт с открытым пламенем: они плавятся и выделяют едкий дым, который может отравить людей. Чтобы обустроить системы пожарной сигнализации и эвакуации людей, выбирают специальные огнестойкие кабели.

Провода для систем оповещения о пожаре подбирают по характеристикам подключаемого оборудования. Например, между контроллерами и сигнализацией прокладывают огнестойкие провода, рассчитанные на высокую нагрузку, а датчики подключают к контроллерам более тонкими, но термостойкими кабелями. Ни те, ни другие не должны поддерживать горение и испарять в воздух ядовитые вещества. В статье мы расскажем, как устроены такие провода, и как читать их маркировку.





Особенности кабелей для пожарной сигнализации

Производители изолируют токопроводящие жилы таких проводов керамообразующей силиконовой резиной. Когда открытый огонь касается изоляции, она превращается в двуокись кремния и не дает пламени расплавить жилу. Поэтому при пожаре провод продолжает проводить ток.

Также при создании таких кабелей используют дополнительную защиту — оболочку из пластиката, экраны из алюмофлекса, слюдяные термобарьеры.

Все провода для подключения пожарных систем:

не поддерживают горение, поэтому их можно укладывать группами;

почти не окисляются при пожаре;

выделяют немного дыма и токсичного газа или вообще не выделяют ядовитых веществ;

продолжают проводить электрический ток от получаса до 3 часов даже при соприкосновении с открытым огнем.

Если кабели для подключения пожарной сигнализации подобраны правильно, люди успеют покинуть горящее здание, даже если оно многоэтажное.

Стандартные типы пожарных кабелей

Пожарные симметричные кабели обозначают буквами КПС и делят на такие классы:

НГ. Не горят, если проложены группой.

LS. Выделяют мало дыма и газа.

HF. Негорючие кабели с изоляцией без содержания галогенов.

LSLTx. Нетоксичные провода с минимальным дымообразованием.

FRHF. Не выделяют в воздух ядовитые и коррозийные вещества.

FRLSLTx. Провода, которые не горят, не выделяют в воздух яд и дым.

Если на кабеле стоят буквы ВВ, это значит, что у кабеля есть пластикатовая защитная оболочка. Буква С обозначает дополнительный термобарьер из слюдяной ленты.





Самые популярные типы огнестойких кабелей для пожарных сигнализаций

Для подключения сигнализаций и датчиков используют такие типы проводов:

При обустройстве систем пожарной охраны применяют провода КПС(Э), экранированные алюмофлексом.

Шлейф пожарной сигнализации (ПС) прокладывают из кабеля КШС(Э).

Автоматизированные ПС подключают негорючими интерфейсными кабелями КСБ, устроенных наподобие оптоволокна. Если интерфейсный кабель гибкий, его помечают буквами КСБГ.

Для питания систем оповещения и управления эвакуацией людей применяют ЛОУТОКС-кабели — они не горят, не испаряют в воздух ядовитый дым.

Читаем маркировку сигнального кабеля: пример

При подключении систем пожарной сигнализации широко используют провод типа КСРЭВнг (А) – FRLS. Разберемся в его маркировке.

Сочетание букв КС говорит о том, что кабель сигнальный. Аббревиатура РЭВ обозначает резиновую и пластикатовую изоляцию и говорит о том, что кабель экранирован (буква Э). НГ ставят на негорючие провода. Класс огнестойкости ставят в скобки — у этого кабеля огнестойкость класса А. Обозначение FR — fire resistance — тоже говорит об огнестойкости, а буквы LS в конце маркировки обозначают низкое выделение дыма — low smoke.





Как подобрать кабель для подключения пожарной сигнализации

Чтобы ПС была исправной, соответствовала ГОСТ 31565-2012 и прошла проверку надзорных инстанций, инженеры готовят проект и подбирают материалы строго по нему. В основном они опираются на категорию объекта, напряжение в сети и нагрузку. Также имеет значение сечение провода: при грамотном подборе толщины он долго продержится во время пожара и позволит людям выйти из опасной зоны.

Согласно ГОСТ, в общественные здания закупают провода типа нг-HF, в детские учреждения, больницы и организации для инвалидов берут кабели нг(А)-FRHFLTx или нг(А)-FRLSLTx. На остальных объектах используют кабели нг(А)-FRLS.

Самостоятельный подбор пожарных кабелей крайне нежелателен: лучше доверить эту задачу инженерам, чтобы не подвергать риску посетителей здания.