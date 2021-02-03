Кабели для пожарной сигнализации: конструкция, маркировка, советы по выбору

ФЗ № 123 предписывает: провода, с помощью которых подключено оборудование противопожарной защиты, обязаны быть работоспособными, пока люди не покинут зону риска.
Обычные силовые и информационные провода не рассчитаны на контакт с открытым пламенем: они плавятся и выделяют едкий дым, который может отравить людей. Чтобы обустроить системы пожарной сигнализации и эвакуации людей, выбирают специальные огнестойкие кабели.
Провода для систем оповещения о пожаре подбирают по характеристикам подключаемого оборудования. Например, между контроллерами и сигнализацией прокладывают огнестойкие провода, рассчитанные на высокую нагрузку, а датчики подключают к контроллерам более тонкими, но термостойкими кабелями. Ни те, ни другие не должны поддерживать горение и испарять в воздух ядовитые вещества. В статье мы расскажем, как устроены такие провода, и как читать их маркировку.
Особенности кабелей для пожарной сигнализации
Производители изолируют токопроводящие жилы таких проводов керамообразующей силиконовой резиной. Когда открытый огонь касается изоляции, она превращается в двуокись кремния и не дает пламени расплавить жилу. Поэтому при пожаре провод продолжает проводить ток.
Также при создании таких кабелей используют дополнительную защиту — оболочку из пластиката, экраны из алюмофлекса, слюдяные термобарьеры.
Все провода для подключения пожарных систем:
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не поддерживают горение, поэтому их можно укладывать группами;
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почти не окисляются при пожаре;
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выделяют немного дыма и токсичного газа или вообще не выделяют ядовитых веществ;
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продолжают проводить электрический ток от получаса до 3 часов даже при соприкосновении с открытым огнем.
Если кабели для подключения пожарной сигнализации подобраны правильно, люди успеют покинуть горящее здание, даже если оно многоэтажное.
Стандартные типы пожарных кабелей
Пожарные симметричные кабели обозначают буквами КПС и делят на такие классы:
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НГ. Не горят, если проложены группой.
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LS. Выделяют мало дыма и газа.
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HF. Негорючие кабели с изоляцией без содержания галогенов.
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LSLTx. Нетоксичные провода с минимальным дымообразованием.
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FRHF. Не выделяют в воздух ядовитые и коррозийные вещества.
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FRLSLTx. Провода, которые не горят, не выделяют в воздух яд и дым.
Если на кабеле стоят буквы ВВ, это значит, что у кабеля есть пластикатовая защитная оболочка. Буква С обозначает дополнительный термобарьер из слюдяной ленты.
Самые популярные типы огнестойких кабелей для пожарных сигнализаций
Для подключения сигнализаций и датчиков используют такие типы проводов:
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При обустройстве систем пожарной охраны применяют провода КПС(Э), экранированные алюмофлексом.
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Шлейф пожарной сигнализации (ПС) прокладывают из кабеля КШС(Э).
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Автоматизированные ПС подключают негорючими интерфейсными кабелями КСБ, устроенных наподобие оптоволокна. Если интерфейсный кабель гибкий, его помечают буквами КСБГ.
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Для питания систем оповещения и управления эвакуацией людей применяют ЛОУТОКС-кабели — они не горят, не испаряют в воздух ядовитый дым.
Читаем маркировку сигнального кабеля: пример
При подключении систем пожарной сигнализации широко используют провод типа КСРЭВнг (А) – FRLS. Разберемся в его маркировке.
Сочетание букв КС говорит о том, что кабель сигнальный. Аббревиатура РЭВ обозначает резиновую и пластикатовую изоляцию и говорит о том, что кабель экранирован (буква Э). НГ ставят на негорючие провода. Класс огнестойкости ставят в скобки — у этого кабеля огнестойкость класса А. Обозначение FR — fire resistance — тоже говорит об огнестойкости, а буквы LS в конце маркировки обозначают низкое выделение дыма — low smoke.
Как подобрать кабель для подключения пожарной сигнализации
Чтобы ПС была исправной, соответствовала ГОСТ 31565-2012 и прошла проверку надзорных инстанций, инженеры готовят проект и подбирают материалы строго по нему. В основном они опираются на категорию объекта, напряжение в сети и нагрузку. Также имеет значение сечение провода: при грамотном подборе толщины он долго продержится во время пожара и позволит людям выйти из опасной зоны.
Согласно ГОСТ, в общественные здания закупают провода типа нг-HF, в детские учреждения, больницы и организации для инвалидов берут кабели нг(А)-FRHFLTx или нг(А)-FRLSLTx. На остальных объектах используют кабели нг(А)-FRLS.Самостоятельный подбор пожарных кабелей крайне нежелателен: лучше доверить эту задачу инженерам, чтобы не подвергать риску посетителей здания.