Кабели Герда: чем хороши универсальные кабели?

Универсальный монтажный кабель Герда используется в промышленных сетях передачи данных. Поставляться такой проводник может с броней или без. При наличии брони она имеет проволочную структуру.

С помощью кабелей Герда создают информационные полевые шины, а также подсоединяются датчики, характеризующиеся цифровыми сигналами или сигналами с силой тока от 4 до 20 мА. Данные кабели относятся к стандартам HART, RS482 и другим, где необходимо применение витой пары для приема и передачи сигналов.

Главные преимущества кабеля Герда:

отличаются уменьшенным шагом скрутки, благодаря чему частотные характеристики кабеля увеличились;

включают в себя блокирующие воду материалы (используется специальная лента, которая при попадании на нее воды разбухает и не дает влаге распространиться даже если кабель был поврежден в процессе монтажа);

защищены товарным знаком;

их оболочка и изоляция состоит из современных надежных материалов;

состоят из многопроволочной жилы четвертого класса, благодаря чему гибкость кабеля улучшена;

имеют широкий спектр применения;

могут прокладываться в открытом грунте и даже во взрывоопасных зонах (при наличии защитной брони);

могут эксплуатироваться в широком диапазоне температур (от -50 до +70 градусов).

Сферы применения

Кабели Герда нашли широкое применение в сфере создания полевых информационных шин. Они используются для подсоединения различных датчиков, характеризующихся частотно-модулированным сигналом цифрового типа.

Особенности монтажа

Прокладка данных кабелей может осуществляться как стационарно, так и подвижно. Допускается монтаж не только внутри помещений, но также и в открытом грунте. Бронированные кабели могут прокладываться во взрывоопасных зонах, относящихся к классу 1 и 2. Но не допускаются механические повреждения кабеля.

Кабели Герда могут прокладываться в любом климатическом районе, в том числе и в тропическом поясе. Монтаж такой кабельной продукции может проводиться при температуре даже минус 30 градусов Цельсия (кроме кабеля модели «нг-LS», предельно допустимая температура монтажа для которого составляет – 15 градусов).

Радиус изгиба кабеля составляет 7,5 его наружных диаметров. Уменьшить его вдвое удалось благодаря применению многопроволочной токопроводящей жилы четвертого класса. Если сравнивать эти кабели по гибкости с теми, что имеют резиновую оболочку, то они практически не уступают последним.

Благодаря уменьшенному шагу скрутки кабели Герда характеризуются повышенной защитой от помех, а также лучшими частотными показателями.

Особенности маркировки

Изготавливаются кабели Герда КВ и КВК с ПВХ-оболочкой. Если есть дополнительная маркировка «нг», то это значит, что кабель имеет изоляцию из ПВХ-пластиката, который не будет распространять горение при пожаре. При наличии оболочки, изготовленной из ПВХ-композиции, кабель будет маркироваться «нг-LS». Такая оболочка характеризуется низкими показателями газового и дымового выделения.

Маркировка «нг-HF» говорит о том, что оболочка кабеля выполнена из полимера, в составе которого нет галогенов. Такую кабельную продукцию разрешено использовать даже на объектах, отличающихся повышенной опасностью.

По заказу, кабели могут изготавливаться с изоляцией жил, изготовленной из сшитого полиэтилена. Такое конструктивное исполнение позволит улучшить частотные характеристики до максимального значения. При необходимости кабели могут иметь луженый экран, созданный из медной проволоки. Такие изделия могут эксплуатироваться даже на химических промышленных предприятиях.





По специальному заказу кабели Герда могут изготавливаться:

из материалов, характеризующихся стойкостью к ультрафиолетовому воздействию;

из материалов, стойких к воздействию температуры до 150 градусов;

из полиуретана, который прибавляет стойкости к механическому воздействию, изгибам и истиранию.

Рабочее номинальное напряжение для таких кабелей находится на уровне 500 В, а частота может достигать 400 Гц. При постоянном напряжении кабели Герда могут эксплуатироваться даже при 750 В. Максимальное сечение жилы достигает 2,5 мм, а количество витых пар доходит до 37.

Кабели Герда являются более совершенными аналогами популярных кабелей МКЭКШВ и МКЭШВ. Изготавливаются они на высокотехнологическом оборудовании с применением самых современных материалов, характеризующихся высокими защитными и эксплуатационными свойствами.

Благодаря своей универсальности кабели Герда нашли широкое применение в качестве кабелей связи и систем контроля. Есть огнестойкие, экранированные варианты, а также кабели с устойчивой к УФ-излучению оболочкой. В зависимости от характеристик и будет определяться сфера применения кабеля Герда. Есть даже изделия, разрешенные к эксплуатации во взрывоопасных зонах.



