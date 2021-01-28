Кабели с защитой от воды: как устроены и как выбрать?

Существует несколько видов кабельной продукции, которая имеет защиту от воды. Ее называют водопогружными проводами. Применяются для создания электрической сети с номинальным значением напряжения до 660 В. Такая продукция часто используется для подключения питания к насосам, работающим в артезианских скважинах. Помимо защищенности от негативного влияния жидкости, может полноценно функционировать при температурах от -40° до +80°С.

Общие характеристики

Водопогружной кабель пользуется немалой популярностью из-за особенностей его конструкции. Провод состоит из:

токопроводящей жилы, которая создана из меди;

одна жила состоит из 19 отдельных проволок, сечение которых варьируется от 25 до 35 мм 2 ;

изоляционный слой и оболочка изготовлены из полиэтилена;

в зависимости от модификации может содержать светоустойчивый элемент.

Срок годности и беспрерывной эксплуатации составляет примерно 6 лет. По истечению этого срока часто возникают проблемы с проведением тока. Также часто наблюдается частичное изнашивание изоляционного материала, полное прекращение функционирования.

Водопогружной кабель часто используется совместно с насосным оборудованием, которое погружается в воду. Высокий показатель устойчивости к воздействию влаги позволяет беспрепятственно совершать забор воды.

Виды водопогружных кабелей

Практически вся продукция имеет буквенную маркировку ВПП. Она имеет следующие значения:

В – продукция, которую можно использовать под водой;

П – изоляция, созданная из полиэтилена;

П – оболочка, изготовленная из полиэтилена.

В продаже существует несколько основных разновидностей такой продукции. Среди них:

ВПВ. Обладает дополнительной оболочкой из поливинилхлорида, который повышает устойчивость кабеля перед механическими нагрузками, возникающими при прокладке. Применяется для соединения генераторов с двигателями в условиях постоянной влажности без прекращения функционирования оборудования. Нижний показатель допустимой температуры равен -15°С. ВПП 6. Используется для транспортировки электрического тока к электродвигателям, находящимся под водой. Стандартным сечением считается 6 мм2. Этот кабель обладает минимальным весом. Изоляция и обмотка созданы из водонепроницаемого полиэтилена. Жила кабеля изготовлена из меди. Провод прекрасно функционирует при низких и высоких температурах, которые варьируются от -40° до +80°С. Главным отличием от аналогичной продукции считается значение сечения. ВВП 4. Силовой кабель, который часто используется для создания коммуникаций для передачи электрического тока к насосам и двигателям, функционирующим под водой. Состоит из жилы с большим количеством медных проводков. Сечение равно 4 мм2. Срок эксплуатации может существенно снизится из-за перепадов температур или механических нагрузок. Существует нормированный стандарт, что при +40°С изделие будет работать до 32 000 часов, а при +80°С – в два раза меньше. Минимальный срок эксплуатации равен 6 годам. Если бережно относится к проложенной линии, период использования может резко увеличится. ВПП 10. В плане использования данный кабель не имеет отличий от вышеописанной продукции. Отличается от аналогов сечением, которое равно 10 мм2. Хотя показатель не слишком впечатляющий, провод идеально подходит для предприятий, чья деятельность тесно связана с водоснабжением и скважинами. Строение этой марки кабеля ничем не отличается от аналогов – медная жила, покрытая изоляцией и обмоткой из полиэтилена.

Это четверка самых популярных на сегодняшний день водопогружных кабелей. В продаже можно найти и другие марки. Их отличия, практически всегда, касаются только сечения жил.





Отличия ВПВ от ВПП

Чтобы правильно выбрать водопогружной кабель с защитой от воды, необходимо знать ключевые отличия продукции. Две марки ВПВ и ВПП практически идентичны. Различия заключаются в способе использования и эффективности продукции. Главным отличием считается поливинилхлоридная изоляция, которая применена в ВПВ. Благодаря этому техническому усовершенствованию, кабель не только хорошо противостоит водной среде, но и механическим нагрузкам. Он имеет более длительный эксплуатационный период и высокий показатель прочности.

Цена на водопогружную кабельную продукцию зависит от диаметра жил, их количества и типа, массы за 1 м, наружного диаметра и показателя допустимой проводимости электрического тока. При покупке кабельной продукции следует обращать внимание на производителя и поставщика. Чтобы не получить некачественный товар, рекомендуют приобретать изделия у проверенных дилеров. Благодаря интернету их отыскать не сложно. Нужно только ознакомиться с отзывами.



