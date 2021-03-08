Кабельканалы для электропроводки: виды и типы

Бывают ситуации, когда создать скрытую проводку кабельной продукции не получается. Это касается моментов, при которых необходимо через определенные промежутки времени проводить осмотр состояния коммуникаций. В этом случае часто используют различные приспособления – клеммы, скобы, хомуты. Но их главным недостатком считается невозможность сокрытия кабелей от посторонних глаз. Чтобы постоянно иметь доступ к проводке и скрыть ее из виду, применяют специальные кабельканалы.

Пластиковые изделия

Пластиковые кабельканалы используют для прокладки проводки в офисах. В таких помещениях часто монтируют открытые или временные инженерные коммуникации. Ярким примером считается укладка силовых кабелей или проводов для освещения.

Существуют следующие виды:

П-образные;

Ш-образные;

треугольные;

в виде полусферы.

Наиболее распространенным видом считается П-образный кабельканал. Они могут иметь сплошные или перфорированные стенки. Отличительными парамтерами считается незначительный вес и минимальную стоимость.





Металлические кабельканалы

Металлические изделия предназначены для установки в местах, где на них возлагается большая нагрузка. Соответственно, монтаж в домашних условия проводится крайне редко. Такие кабельканалы идеально подходят для промышленных и заводских цехов, помещений. Используют для внешней и внутренней укладки кабельной продукции. Чаще встречаются при необходимости монтажа больших магистралей. Во избежание появления коррозии, используют при изготовлении оцинкованную сталь. Самым распространенным считается П-образное сечение. Такая продукция может иметь защитную крышку или нет.

Существует три вида металлических кабельканалов – лестничные, перфорированные и гладкие. Последний вид отличается значительным весом. Для их монтажа используют дополнительные подпорки, служащие в качестве опор. Перфорированные изделия легки в монтаже, к ним легче крепить провода.





Гофрированные кабельканалы

Оба предыдущих вида кабельканалов подходят для монтажа коммуникаций на ровных и прямых поверхностях. В случае если необходимо резко изменить направление прокладки кабеля, изогнуть его под острым углом, применяют гофрированные изделия. Крепят их к стенам или потолку при помощи специальных клипс.

Внешне гофрированный кабельканал похож на шланг с круглым сечением. В нем провода и кабели не подвергаются негативному влиянию влаги и разнообразным механическим повреждениям. Применяются при необходимости прокладки сложных коммуникаций – фальшполов, электрической проводки за гипсокартонными стенами, подвесными и натяжными потолками.

Главными преимуществами таких кабельканалов считаются: • незаменимость при необходимости выполнения частых поворотов или изгибов коммуникаций; • герметичность сохраняется по всей длине кабельканала ,что обеспечивает сохранность проводки перед влагой; • защита от механических повреждений, а человека – от поражения электрическим током; • монтаж клипсы считается самым простым видом крепления; • гофрированный кабельканал не горит, а плавится.

Даже если проводка воспламенится из-за короткого замыкания или иных причин, изделие не передаст огонь на другие поверхности. Очаг возгорания будет подавлен внутри кабельканала.





Гофрированный металлический кабельканал

Гофрированный металлический кабельканал изготовлен из специальной стальной ленты, скрученной по спирали. Благодаря твердой основе, он надежно защищает проводку от любых механических повреждений. В некоторых ситуациях, особенно при монтаже информационных сетей, металлический кабельканал можно заземлить. В этом случае он играет роль дополнительного экрана. Простота монтажа при прокладке высоко ценится среди электриков.

Существенным недостатком считается то, что гофрированный металлический кабельканал не цельный. В условиях, где необходимо достичь максимальной герметичности, его использовать не целесообразно. При этом его вес будет существенно больше, чем у вышеописанных изделий. Стоимость оцинкованной стальной ленты также будет на порядок выше, чем у аналогов. К тому же металл плохо переносит низкие температуры, что может негативно сказаться на функционировании проводки.





Гладкие жесткие кабельканалы в виде труб

Это особый вид изделий, которые высоко ценятся за их герметичность и максимальный уровень защиты электрической проводки. Это весьма удобный способ организовать скрытый вариант коммуникаций. Трубы можно вмуровать в стену или пол, а при необходимости замены проводов, достаточно их вытянуть.



