Кабельные линии: виды и принцип работы

Особенности кабельных линий

Кабельная линия выступает фундаментом энергетической системы, включает в себя токоведущий жильный кабель, часть арматуры и монтажного сооружения, поэтому цена на нее может быть выше, чем на другую линию. Арматура - распределительная конструкция в виде концевой, соединительной, групповой муфты. Монтажное сооружение - ящики с опорами.





Виды кабельных линий

Кабельной линией именуется линия электропередачи, которая сделана с помощью одного или пары кабелей. Проводники при этом уложены под покров земли. К ней причисляются кабельные канальные и трубные конструкции, купить которые можно у многих поставщиков кабеля. Имеет обширную классификацию.

По способу прокладки

По способу прокладки бывает кабельная линия под землей (кабельный канал с камерой, галереей, блоком), над землей (кабельный туннель с шахтой, этажом, эстакадой, двойным полом) и под водой.





Кабельным туннелем называют коридор с кабельными конструкциями, каналом - непроходное, целиком заглубленное в почву сооружение, шахтой - вертикально стоящее кабельное сооружение со скобами для передвижения людей, этажом - часть здания, которая ограничена полом с покрытием не меньше 1,8 метров.

Двойным полом именуется углубление у межэтажного перекрытия и пола для укладки кабелей, блоком - специальное сооружение с каналами для укладки, камерой - подземная конструкция, закрываемая с помощью бетонной плиты для прокладки муфт проводника. Кабельной эстакадой именуется наземный тип открытого кабельного сооружения, галереей - наземный тип закрытой проходной кабельной конструкции. При протяжке воздушных кабельных линий чаще всего используют самонесущие провода СИП.

По напряжению

По напряжению кабельные линии делятся на проводники, имеющие низшее, высшее классовое напряжение (до и выше 1 киловатта). В зависимости от рабочего режима электрические кабельные линии бывают трехфазными и имеют:

изолированную нейтральную конструкцию;

компенсированную нейтральную структуру;

эффективным образом заземленную нейтральную линию;

глухозаземленную нейтральную передачу.

Кабельная линия включает в себя, как правило, два кабельных проводника. По изоляционному материалу кабели делятся на проводники с жидкостной, твердой изоляцией. Бывают силовыми и контрольными. Первые необходимы, чтобы передавать, распределять электроэнергию в световых, силовых монтажных установках. Вторые нужны, чтобы создавать контролирующие, сигнализационные цепи.

Применение кабельной линии

Вне зависимости от вида кабельные линии широко применяются на промышленных фабриках, в локальном городском электроснабжении, электрической транспортировки сквозь акватории. Узнать стоимость и заказать кабельную линию стоит, поскольку она обеспечивает бесперебойное, качественное и надежное соединение автоматики, телемеханики и стоит дешевле воздушной линии. Многоканальная линия связи организует связь по телефону и телеграфу между разными удаленными пунктами. Она активно используется в железнодорожном транспорте, чтобы обеспечить работу сигналов светофора, поэтому знание принципа работы каждой кабельной линии необходимо, для того чтобы ее правильно выбрать.

Принцип работы

Любая кабельная линия передает электромагнитную энергию по проводам, находящимся на открытом воздухе, под землей или над землей с помощью поддержки линейной арматуры от одного объекта другому посредством изолированных проводников или оптических волокон. Во время работы она подвержена электромагнитному влиянию, которое создается в цепях автоматики, телемеханики и контрактной сети электрической железной дороги. Подвержена также воздействию:

ветра;

влаги;

химической агрессивности почвы;

блуждающим токам;

механическим повреждениям;

дополнительному нагреву от теплотрассы и другим негативным воздействиям.

Поэтому для обеспечения бесперебойной работы кабельной линии при ее проектировании должны быть обеспечены следующие моменты: надежная связь с экономической эффективностью, прогрессивной технологией монтажа, ремонтопригодностью конструкций. При установке должны быть учтены перспективы развития электросетей с условиями окружающей среды, коммуникационными пересечениями и местными ландшафтами.