Лучшие кабельные заводы

Кабельные заводы России выпускают электрооборудование как для бытовых нужд, так и оборонно-военного комплекса страны. Они снабжают промышленность:

электронную;

автомобильную;

авиационную;

топливно-энергетическую.

Также обеспечивают проводниками заводы, выпускающие радиоаппаратуру, бытовую технику. Выпуская изделия в каталоге, они применяют металлы со сплавами, такими как медь с алюминием, пластмассу с керамикой. Ниже представлены крупнейшие российские заводы, которые занимаются выпуском кабельно-проводниковой продукции большое количество времени и успели себя зарекомендовать на российском, зарубежном рынке.

Кольчугинский завод ОАО "Электрокабель"

Кольчугинский завод выпускает провода, кабели с 1939 года. Это один из старейших производителей, который занимает лидирующее место на рынке. Он работает на современном оборудовании, предлагает продукцию по средней цене, пользуется спросом у строительных компаний и имеет бесчисленное количество наград, положительных отзывов. Кольчугинский завод выпускает свыше 65 тысяч изделий в день. Организация не просто стремится к продаже продукции, но и постройке партнерских отношений, основанных на гибкости и уважении.





Отличается от предыдущего производителя в списке только количеством выпускаемой продукции - 35 тысяч проводников в день. "Камский кабель" смог зарекомендовать себя на российском рынке в качестве надежного производителя. Он популярен среди частных электромонтажников и крупных строительных организаций, которым нужны электротехнические, электробытовые приборы в строительстве, электромонтаже. Считается многофункциональным промышленным комплексом, у которого есть широкий номенклатурный ряд и высококачественная продукция, адаптированная к российскому рынку.

Завод выпускает сертифицированную продукцию по сниженной цене, в соответствии с ГОСТом, имеет большой ассортимент. На нем непрерывно осваиваются новые технологии, внедряется высокотехнологичное, производительное оборудование, новые информационные технологии. Поэтому конечная продукция получается надежной, долговечной и прочной.

Такие организации как "Газпром", "РЖД" и "Ростелеком" обращаются на завод Санкт-Петербурга, входящий в ТОП-3 самых крупных кабельных заводов, для покупки кабелей в электромонтажных работах. Первый кабельный завод России в Санкт-Петербурге, крупномасштабный проект кабельного освоения энергетического назначения, основанный в 1879 году. Динамично развивающееся предприятие выпускает продукцию высокого качества, не по завышенной цене.

Ключевые особенности

Севкабель сотрудничает со всеми российскими регионами, странами СНГ и ЕвроСоюза. Выпускает лучшие:

силовые кабели;

провода воздушных линий электрических передач;

контрольные кабели;

электроустановочные провода;

гибкие шнуры.

Постоянно расширяет, модернизирует производство, чтобы увеличивать производимую номенклатуру и повышать производительность труда. Выпускает продукцию безупречного качества благодаря опоре на российские, зарубежные ГОСТы.

ЗАО "Москабель"

Завод был создан в 1878 году, тем не менее, работает на современном оборудовании, применяя новые производственные технологии. Производимая им продукция соответствует российским, зарубежным стандартам. Цены на кабели выше средних, но завод создает проводники высокого качества. Они пользуются спросом в строительном комплексе, энергетике и предприятиях, разрабатывающих бытовые приборы. На заводе работают свыше 100 экструзионных линий, есть большой складской комплекс для создания значительного запаса товара. Заказать, купить кабель на ЗАО "Москабель" выгодно, поскольку его товар является свидетельством гаранта стабильности, научно-технического потенциала и показателя прогрессивного развития.