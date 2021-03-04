Кабели управления: что это и где применяются?

Ключевые особенности
Кабель управления очень похож по техническим характеристикам на контрольные изделия. Их применяют для передачи различных сигналов с малыми значениями напряжения и мощности. Главным отличием от контрольных кабелей считаются условия эксплуатации. К ним относятся:
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подвижное применение;
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защита от разнообразных помех;
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устойчивость перед механическими и погодными воздействиями.
Детальное описание применения кабелей управления описаны в стандарте ГОСТ 18404.0-78. Ключевыми свойствами является передача маломощных сигналов. Подходит для переменного или импульсного напряжения, которое не превышает значения в 1 000 В и частоту в 5 000 Гц. Также, используют для постоянных напряжений до 1 400 В. Оно встречается при подключении датчиков и аппаратуры, используемых для дистанционного управления подвижными соединениями.
Отличительной чертой кабеля управления по конструкции считается сочетание материалов, из которых изготовлена их оболочка и изоляция. Существует множество различных вариаций, которые можно узнать из маркировки соответствующей продукции.
В случаях, когда нет необходимости защищать передачу сигнала от помех, кабель управления может быть изготовлен без экранирующего слоя. В противном случае, часть жил или все покрыты специальным защитным материалом. При необходимости защиты от внешних помех, слои экранов могут быть одинарными или двойными.
Кабели управления разделяют по составу и конфигурации сердечника. Они бывают:
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Однородными. Применяются жилы одного сечения. Бывают экранированными и неэкраннирвоанными.
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Неоднородными. Жилы имеют разное значение параметра сечения.
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Комбинированными. Сердечник создают из разных цепей – контроля, высокочастотных, управления, силовых.
Число жил и сечения регламентируются ГОСТом 18404.0-78.
Специфика маркировки
Каждый изготовленный кабель поступает в продажу с соответствующей маркировкой. Помимо условных обозначений производителя, в буквенном коде указываются следующие обозначения последовательно:
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группу изделия;
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материал, из которого изготовлена изоляция;
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наличие защитного экрана – одинарного или двойного;
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материал оболочки;
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наличие специальной панцирной оплетки.
Кабели управления имеют изоляционный слой и обмотку, которые могут быть изготовлены из самых различных материалов. Их буквенные обозначения в маркировке имеют следующие значения:
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Р – резина;
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В – поливинилхлорид;
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П – полиэтилен;
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ПК – полиэтилен, соединенный с капроном;
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Ф – фторопласт;
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С – кремнийорганическая резина;
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ФС – резина, изготовленная на основе фторкаучука;
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Л – лавсан;
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К – капрон;
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ФН – фенилон.
Единственным исключением является обозначение нормальной нагреваемости, которое не имеет маркированного обозначения.
Температурные характеристики
Кабели управления с разными оболочками используют в местах с нормальным значением устойчивости перед нагреванием. Этот показатель указывает на максимальное повышение температуры до показателя +700С без очага возгорания. Согласно этому параметру, кабели управления с разными типами оболочек используют в разных условиях и механизмах. А именно:
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С резиновой. В местах, где требуется подвижность линий.
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С пластиковой и поливинилхлоридной. Для фиксированной укладки в помещениях, где есть вероятность возгорания, воздействие бензина, масле, других химических веществ.
Самой качественной, износоустойчивой и применяемой при самых плохих условиях окружающей среды считается кабель управления с резиновой оболочкой и комбинированной изоляцией, состоящей и пластика и полиэтилена.
Наиболее устойчивыми перед высокими температурами, что относит их к категории повышенной нагреваемости, является кабель управления с изоляцией из феропласта. Наиболее распространенными моделями на отечественном рынке считаются изделия 40Ш. Она способны выдержать повышение температуры до 1800С. Кремнийорганическая резина эффективно переносит воздействие открытого огня и способна функционировать при 2000С. Температуру в 2500С способны выдержать только специальные виды фторопласта. Эта продукция нашла обширное распространение при эксплуатации проводки в местах, где температура достигает минимум 1000С и максимум 2500С.