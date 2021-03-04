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    Кабели управления: что это и где применяются?

    04.03.2021

    Ключевые особенности

    Кабель управления очень похож по техническим характеристикам на контрольные изделия. Их применяют для передачи различных сигналов с малыми значениями напряжения и мощности. Главным отличием от контрольных кабелей считаются условия эксплуатации. К ним относятся: 

    • подвижное применение; 

    • защита от разнообразных помех; 

    • устойчивость перед механическими и погодными воздействиями.

    Детальное описание применения кабелей управления описаны в стандарте ГОСТ 18404.0-78. Ключевыми свойствами является передача маломощных сигналов. Подходит для переменного или импульсного напряжения, которое не превышает значения в 1 000 В и частоту в 5 000 Гц. Также, используют для постоянных напряжений до 1 400 В. Оно встречается при подключении датчиков и аппаратуры, используемых для дистанционного управления подвижными соединениями.


    Отличительной чертой кабеля управления по конструкции считается сочетание материалов, из которых изготовлена их оболочка и изоляция. Существует множество различных вариаций, которые можно узнать из маркировки соответствующей продукции.

    В случаях, когда нет необходимости защищать передачу сигнала от помех, кабель управления может быть изготовлен без экранирующего слоя. В противном случае, часть жил или все покрыты специальным защитным материалом. При необходимости защиты от внешних помех, слои экранов могут быть одинарными или двойными.

    Кабели управления разделяют по составу и конфигурации сердечника. Они бывают: 

    1. Однородными. Применяются жилы одного сечения. Бывают экранированными и неэкраннирвоанными.

    2. Неоднородными. Жилы имеют разное значение параметра сечения. 

    3. Комбинированными. Сердечник создают из разных цепей – контроля, высокочастотных, управления, силовых.

    Число жил и сечения регламентируются ГОСТом 18404.0-78.


    Специфика маркировки

    Каждый изготовленный кабель поступает в продажу с соответствующей маркировкой. Помимо условных обозначений производителя, в буквенном коде указываются следующие обозначения последовательно:

    • группу изделия; 

    • материал, из которого изготовлена изоляция; 

    • наличие защитного экрана – одинарного или двойного; 

    • материал оболочки; 

    • наличие специальной панцирной оплетки.

    Кабели управления имеют изоляционный слой и обмотку, которые могут быть изготовлены из самых различных материалов. Их буквенные обозначения в маркировке имеют следующие значения: 

    • Р – резина; 

    • В – поливинилхлорид; 

    • П – полиэтилен; 

    • ПК – полиэтилен, соединенный с капроном; 

    • Ф – фторопласт; 

    • С – кремнийорганическая резина; 

    • ФС – резина, изготовленная на основе фторкаучука; 

    • Л – лавсан; 

    • К – капрон; 

    • ФН – фенилон.

    Единственным исключением является обозначение нормальной нагреваемости, которое не имеет маркированного обозначения.


    Температурные характеристики

    Кабели управления с разными оболочками используют в местах с нормальным значением устойчивости перед нагреванием. Этот показатель указывает на максимальное повышение температуры до показателя +700С без очага возгорания. Согласно этому параметру, кабели управления с разными типами оболочек используют в разных условиях и механизмах. А именно: 

    1. С резиновой. В местах, где требуется подвижность линий. 

    2. С пластиковой и поливинилхлоридной. Для фиксированной укладки в помещениях, где есть вероятность возгорания, воздействие бензина, масле, других химических веществ.

    Самой качественной, износоустойчивой и применяемой при самых плохих условиях окружающей среды считается кабель управления с резиновой оболочкой и комбинированной изоляцией, состоящей и пластика и полиэтилена.

    Наиболее устойчивыми перед высокими температурами, что относит их к категории повышенной нагреваемости, является кабель управления с изоляцией из феропласта. Наиболее распространенными моделями на отечественном рынке считаются изделия 40Ш. Она способны выдержать повышение температуры до 1800С. Кремнийорганическая резина эффективно переносит воздействие открытого огня и способна функционировать при 2000С. Температуру в 2500С способны выдержать только специальные виды фторопласта. Эта продукция нашла обширное распространение при эксплуатации проводки в местах, где температура достигает минимум 1000С и максимум 2500С.



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