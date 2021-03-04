Кабели управления: что это и где применяются?

Ключевые особенности

Кабель управления очень похож по техническим характеристикам на контрольные изделия. Их применяют для передачи различных сигналов с малыми значениями напряжения и мощности. Главным отличием от контрольных кабелей считаются условия эксплуатации. К ним относятся:

подвижное применение;

защита от разнообразных помех;

устойчивость перед механическими и погодными воздействиями.

Детальное описание применения кабелей управления описаны в стандарте ГОСТ 18404.0-78. Ключевыми свойствами является передача маломощных сигналов. Подходит для переменного или импульсного напряжения, которое не превышает значения в 1 000 В и частоту в 5 000 Гц. Также, используют для постоянных напряжений до 1 400 В. Оно встречается при подключении датчиков и аппаратуры, используемых для дистанционного управления подвижными соединениями.





Отличительной чертой кабеля управления по конструкции считается сочетание материалов, из которых изготовлена их оболочка и изоляция. Существует множество различных вариаций, которые можно узнать из маркировки соответствующей продукции.

В случаях, когда нет необходимости защищать передачу сигнала от помех, кабель управления может быть изготовлен без экранирующего слоя. В противном случае, часть жил или все покрыты специальным защитным материалом. При необходимости защиты от внешних помех, слои экранов могут быть одинарными или двойными.

Кабели управления разделяют по составу и конфигурации сердечника. Они бывают:

Однородными. Применяются жилы одного сечения. Бывают экранированными и неэкраннирвоанными. Неоднородными. Жилы имеют разное значение параметра сечения. Комбинированными. Сердечник создают из разных цепей – контроля, высокочастотных, управления, силовых.

Число жил и сечения регламентируются ГОСТом 18404.0-78.





Специфика маркировки

Каждый изготовленный кабель поступает в продажу с соответствующей маркировкой. Помимо условных обозначений производителя, в буквенном коде указываются следующие обозначения последовательно:

группу изделия;

материал, из которого изготовлена изоляция;

наличие защитного экрана – одинарного или двойного;

материал оболочки;

наличие специальной панцирной оплетки.

Кабели управления имеют изоляционный слой и обмотку, которые могут быть изготовлены из самых различных материалов. Их буквенные обозначения в маркировке имеют следующие значения:

Р – резина;

В – поливинилхлорид;

П – полиэтилен;

ПК – полиэтилен, соединенный с капроном;

Ф – фторопласт;

С – кремнийорганическая резина;

ФС – резина, изготовленная на основе фторкаучука;

Л – лавсан;

К – капрон;

ФН – фенилон.

Единственным исключением является обозначение нормальной нагреваемости, которое не имеет маркированного обозначения.





Температурные характеристики

Кабели управления с разными оболочками используют в местах с нормальным значением устойчивости перед нагреванием. Этот показатель указывает на максимальное повышение температуры до показателя +700С без очага возгорания. Согласно этому параметру, кабели управления с разными типами оболочек используют в разных условиях и механизмах. А именно:

С резиновой. В местах, где требуется подвижность линий. С пластиковой и поливинилхлоридной. Для фиксированной укладки в помещениях, где есть вероятность возгорания, воздействие бензина, масле, других химических веществ.

Самой качественной, износоустойчивой и применяемой при самых плохих условиях окружающей среды считается кабель управления с резиновой оболочкой и комбинированной изоляцией, состоящей и пластика и полиэтилена.

Наиболее устойчивыми перед высокими температурами, что относит их к категории повышенной нагреваемости, является кабель управления с изоляцией из феропласта. Наиболее распространенными моделями на отечественном рынке считаются изделия 40Ш. Она способны выдержать повышение температуры до 1800С. Кремнийорганическая резина эффективно переносит воздействие открытого огня и способна функционировать при 2000С. Температуру в 2500С способны выдержать только специальные виды фторопласта. Эта продукция нашла обширное распространение при эксплуатации проводки в местах, где температура достигает минимум 1000С и максимум 2500С.