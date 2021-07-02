Как измерить сопротивление изоляции проводов и кабелей?

Причины повреждений изоляции

Прежде чем измерять сопротивление нужно убедиться в безопасности этого процесса. Не нужно лезть с приборами к оголенным и рваным проводам. Для изготовления покрытия жил используются качественные и прочные материалы. Но иногда изоляция теряет защитные свойства. Причин для этого может быть несколько:

повышенная влажность окружающей среды;

резкие колебания температуры;

механические деформации, которые возникают при монтаже или эксплуатации;

износ.

Если обнаружены явные повреждения в покрытии кабеля, измерять сопротивление не имеет смысла. В этом случае требуется ремонт или полная замена дефектного участка.





Выбор приборов для измерений

Чтобы провести качественно измерение сопротивления изоляции, необходимо выбрать соответствующие по характеристикам приборы. Наиболее подходящие из них:

мегаомметры М400;

измерители: Ф4101, Ф4102;

приборы ЭС-0202/1Г и ЭС-0202/2Г;

цифровой аппарат Fluke 1507.

Подбирая оборудование для измерения сопротивления изоляции, необходимо обращать внимание на предварительно проверенные с лицензией от производителя изделия.





Как проверить сопротивление изоляции?

До проведения осмотра состояния изоляции необходимо определить объект для проверки параметра. Им может быть:

электропроводка;

низковольтная линия передачи электроэнергии;

силовой кабель высокого напряжения;

провода для контроля.

Для вышеперечисленных категорий выбирается индивидуальная методика проведения измерений сопротивления покрытия жил проводов.

Электропроводка

До начала замеров сопротивления изоляции необходимо обесточить проводку и отключить от нее все потребители.





В однофазной сети параметр определяется в такой последовательности:

между фазой и нулевым проводом подсоединяются щупы мегаомметра;

измеряется сопротивление обоймы между фазой и заземляющей жилой;

число замеров равно количеству жил в электропроводке.

При показаниях мегаомметра сопротивления ниже 0,5 Мом понадобится электролинию разбить на несколько коротких отрезков. Если будет обнаружен участок с некачественной изоляцией, его придется заменить.

Низковольтные кабели

После проверки отсутствия на элементах опасных напряжений нужно:

снять остатки напряжения, используя переносное заземление;

освободить кабельные жилы и развести их в разные стороны;

подсоединить один щуп мегаомметра к проверяемой фазе;

подключить другой щуп мегаомметра последовательно к нулю и земле;

замеры сопротивления покрытия выполнять по 1 минуте;

полученные измерения сравниваются со значениями, разрешенными для изоляции жил по прилагаемой к кабелю инструкции.

Проведение замеров выполняется мегаомметром, который рассчитан на напряжение генерации 1000 В.

Высоковольтные кабели

Сопротивление изоляции измеряется мегаомметром на каждой фазе относительно стальной оболочки заземления. Затем делаются замеры между элементами. Последовательность выполнения замеров включает такие этапы:

освобождаются и разводятся друг от друга все жилы;

подключается к двум кабельным жилам испытательное заземление;

один щуп мегаомметра подключается к заземлению;

второй щуп мегаомметра подключается к тестируемому элементу;

измеряется сопротивления обмотки 1 минуту;

процесс повторяется для оставшихся двух жил.

Все работы выполняются при отключении приборов.

Контрольные провода

При этом можно не отсоединять кабель от схемы. Сопротивления изоляции контрольного провода включает:

подключение одного щупа прибора к тестируемой жиле;

соединение оставшихся жил между собой и с землей;

подключение другого щупа мегаомметра к земле или другой любой жиле;

измерение сопротивления изоляции 1 минуту;

замеры параметров на оставшихся жилах кабеля.

Контроль целостности изоляции измерением ее сопротивления является эффективным способом выявить дефекты провода и обеспечить безопасность эксплуатации электролиний.