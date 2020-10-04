Что нужно для изоляции провода?

Перед тем, как изолировать провода, необходимо обесточить помещение, в котором планируются ремонтные работы. Далее подготавливаются инструменты и материалы. Основными материалами, используемыми для изоляции проводов, являются:

изолента;

термоусадочная трубка;

специальные клеммы.

Изолента. Этот материал устойчив к влажности. Он будет исправно выполнять свои функции на протяжении многих лет. Изолента бывает 2-х видов: ХБ и ПВХ.

Одним из самых распространенных материалов используемых для изоляции проводов являются термоусаживаемые трубки. Ими можно проводить изоляцию проводов предназначенных не только для использовании в помещении, но и эксплуатируемых под водой или землей. Срок службы термотрубки намного выше, чем у изоленты.

Клеммы используют только для изоляции скрутки.

Как убрать старую изоляцию с провода?

Для проведения изоляции провода необходимо очистить жилы проводов. Если старый изоляционный слой удаляется ножом, лезвие нужно держать строго в вертикальном положении. Если этим пренебречь, можно повредить провод.

Старую изоляцию также можно удалить при помощи паяльника. Для этого необходимо нагреть инструмент и провести жалом по участку, жилы которого планируется обнажить. Этот метод считается особенно эффективным при работе со старой проводкой.

Изолента

Когда старая изоляция удалена, необходимо скрутить и спаять оголенный участок. Двигаясь под углом, обматываем провод двойным слоем изоленты. Чтобы исключить возможность пропусков, которые в дальнейшем могут привести к короткому замыканию, рекомендуется нанести еще один слой изоленты в направлении штатной изоляции.

Этот способ хорошо подойдет для изоляции проводки в бытовых помещениях. Поверх изоленты если потребуется можно нанести слой штукатурки, что еще больше укрепит соединение. Цена изоляционной ленты невысока, а купить ее можно в любом хозяйственном магазине.

Термоусаживаемые трубки

Перед началом работы потребуется обрезать трубку до необходимых для закрытия оголенного участка провода размеров. При этом рекомендуется оставлять запас в 1 см с каждой из сторон. Один из концов натягивается на участок штатной изоляции. Далее потребуется нагреть соединение. Для этого можно использовать зажигалку, фен или горелку. Участок новой изоляции нагревается на оконечностях, а затем в середине. Это обеспечивает надежное, плотное соединение.

Преимуществом этого способа является дальнейшего использования провода в воде или земле, так как термотрубки обеспечивают полностью герметичное соединение. Необходимо помнить, что трубка может быть использована лишь один раз. Снять ее с провода и использовать вновь, не получится. Стоимость термотрубок невысока, но найти их можно далеко не в каждом строительном магазине.





Изоляция клеммами

Этот метод предполагает использование специальных клемм с диэлектрическим корпусом. Изоляция нанесена на них изначально, поэтому дополнительных расходов они не потребуют.

Основные виды клемм:

клеммные колодки, которые выпускают в форме пластины со специальными ячейками;

колпачки СИЗ;

клеммные колодки Wago.

Клеммы представляют из себя небольшие зажимы, поэтому часто используются для изоляции проводки в распределительной коробке. Не рекомендуется использовать их с алюминиевыми проводами. Металл быстро начнет подтекать из-за высокого давления, что может привести к замыканию.

Жидкое изоляционное покрытие

Этот метод используется для изоляции проводов, находящихся в непосредственном соприкосновении с водой. В качестве изоляционного материала применяется полиуретановый компаунд. Его, через специальный бандаж заливают в заранее подготовленную муфту, на концах которой расположены резиновые уплотнители.

Безопасность

Как и при работе с любыми электроприборами, перед проведением изоляции проводов рекомендуется убедиться в отсутствии напряжения в сети. Также следует учитывать особенности материалов, из которых выполнены жилы проводов.

Помните, что соединять провода из меди и алюминия категорически запрещено. Несовместимость этих металлов в конечном итоге приведет к короткому замыканию.

Изоляция проводов не такой уж и сложный процесс. Он не требует специальных знаний и может быть осуществлен практически любым человеком.