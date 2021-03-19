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    Как найти кабель под землей под напряжением без приборов

    19.03.2021

    Определение кабеля под напряжением в земле необходимо для разных целей. Это может быть плановый осмотр коммуникаций, ремонт или замена проводки. Прежде чем приступить к обслуживанию или демонтажу, придется кабель отыскать. Ведь исправную коммуникацию можно легко повредить при проведении раскопок специальной техникой. А в случае использования обычной лопаты, существует большая вероятность поражения электрическим током.

    Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо четко знать место расположения кабеля под землей. Без применения специальных приборов и оборудования выполнить это действие можно только одним единственным способом.


    Поиск документации

    Согласно общепринятым нормам и стандартам, любой объект, на территории которого пролегают подземные несущие электричество коммуникации, обязан иметь графический план. В него входя чертежи и схемы. Искать их следует в архивах владельца участка, у администрации населенного пункта, коммунальных служб, ответственных за участок.

    Графический план включает:

    • расположение подземных кабелей согласно ориентирам; 
    • наличием труб или каналов, призванных сохранить целостность проводки.

    Помимо этих данных, в отдельной спецификации должны быть указаны размеры коммуникаций, их общая протяжность, повороты и изгибы.

    Альтернативные способы

    Все другие варианты поиска кабеля под напряжением, расположенного в недрах земли, возможно только с использованием специальных приборов. Существует несколько популярных методик:

    • импульсная; 
    • метод петли; 
    • акустическая; 
    • метод шагового напряжения;
    • индукционная.

    Поиск кабеля без четкой графической схемы его размещения в земле иными способами опасен. Определить расположение коммуникаций под напряжением можно только при помощи специального оборудования.

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