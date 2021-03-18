Как найти электропроводку в стене с помощью смартфона

Современные технологии привнесли существенные изменения в жизнь и деятельность человека. Практически не одна работа и досуг не обходится без гаджетов. Ключевое место среди их разнообразия занимает «умный» телефон – смартфон. С недавних пор с его помощью домашние умельцы смогли создать устройство для поиска скрытой проводки в стене.

Изготовление устройства

Детектор скрытой проводки считается незаменимым прибором для проведения ремонтных работ в любом здании. Он позволяет четко определить структуру и прокладку кабелей без наличия графической схемы. Профессиональный прибор стоит немалых денег. Для домашнего использования его покупать не целесообразно. Но его можно собрать при помощи старого смартфона.





Первым делом из гаджета нужно удалить микрофон. На его место вставляют и припаивают конденсатор. Его параметры должны быть равны 1-10 нФ. После этой манипуляции смартфон начнет улавливать электрические проводки, частота которых равна 50 Гц.

Для корректного отображения понадобится установка специального приложения. Его можно скачать из интернета под названием Spectroid. Его принцип действия основан на анализе спектра в реальном времени. После завершения процесса установки программа готова к использованию. Для настройки придется растянуть полоску, указывающую частоту 50 Гц.





Принцип поиска

Несмотря на возможность использования гаджета, заводской анализатор все же придется применить для определения места прокладки кабеля. После этого можно использовать смартфон с впаянным конденсатором. Для этого гаджет подносят к стене и плавно перемещают по ее поверхности.

В установленном приложении отображается изменение частоты. При появлении колебаний, определяется проложенная проводка в стене. Заводской прибор нужен исключительно для подтверждения действия программы. Само же приложение работает ничуть не хуже, чем дорогостоящий профессиональный аналог.

Ключевыми особенностями детектора из смартфона считаются: • высокая чувствительность; • возможность регулировки и детальной настройки.

Пользователю необходимо помнить только о том, что без впайки конденсатора смартфон не покажет наличие проводки. Каким бы ни было популярным приложение, как бы не расписывал его действия разработчик, без интеграции этого элемента гаджет не покажет нужный результат. Стоит отказаться от результатов, показанных на смартфоне при помощи только одного установленного приложения.