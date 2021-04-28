Как найти кабель в стене: 3 простых способа

При подготовке к капитальному ремонту лучше заранее определить, где проходит электропроводка в стене. Если она проложена снаружи, то тут проблем не возникает. А вот если кабель скрыт, то потребуется вызвать мастера или воспользоваться простыми рекомендациями, как обнаружить проводку самостоятельно.

Что такое скрытая проводка и когда необходимо ее обнаружить?

Чтобы защитить проводку от повреждений, ее укладывают в специальные кабель-каналы в стене. Сверху покрывают строительной смесью. После чего стена готова к косметическому ремонту. Линию, где проходит кабель, тщательно маскируют, чтобы она не выделялась и не портила декор дома.

Однако со временем может потребоваться точно знать, где проложен кабель. Это может быть вызвано следующими причинами:

перепланировка квартиры, капитальный ремонт;

короткое замыкание на одном из участков линии;

необходимость прикрепить к стене полку, просверлить дырку;

потребность узнать особенности планировки в новом доме.

Самый простой, но не надежный способ определить, где проходит кабель – это визуальный осмотр. Поможет в этом знание стандартов, которые регламентируют прокладывание проводки. Провод может проходить только по вертикали или горизонтали. Ни в коем случае по диагонали. Повороты линии допускаются под углом 90°. Стоит учесть, что от розетки провод будет всегда строго подниматься вертикально вверх.

Если планируется ремонт, то обнаружить, где проходят штробы можно, сняв старые обои. Скорее всего, линия, где проходит проводка, будет выделяться цветом шпаклевки и прощупываться на ощупь. Более надежные методы предполагают применение специальных приборов.





Как найти кабель в стене с помощью прибора

Наиболее точный результат дадут приборы, специально разработанные для отслеживания силовых линий. Производители выпускают различные модели, отличающиеся принципом работы и стоимостью.

Универсальный детектор относится к профессиональным приборам. Излучая магнитное поле, датчик анализирует сигнал, который поступает при контакте с определенными материалами. Обнаруживает кабель без подключения к сети, пластик, дерево, металл. Требует правильной настройки и стоит недешево, поэтому не подходит для бытового одноразового применения.

Электромагнитные детекторы. Прибор отличается компактным размером, интуитивно понятным принципом работы, точностью данных. Может обнаружить кабель на глубине до 7,5 см. Перед поиском необходимо подключить приборы к розеткам и включить лампочки. Это связано с тем, что датчик улавливает электромагнитное поле провода, напряжение которого не менее 1кВт. На корпусе есть две лампочки: зеленая горит, когда найдена электросеть, красная – при приближении к ней. Можно использовать, чтобы обнаружить обрыв цепи.

Металлодетектор. Устройство излучает электромагнитные волны, настроенные на обнаружение металлов. Реагирует на алюминиевые и медные жилы, которые могут быть в кабеле. С его помощью можно обнаружить разрыв, сеть под напряжением. Но также может среагировать на другие металлические предметы в стене.

Мультиметр. Прибор может найти проводку на глубине до 6 см, но чем она ближе, тем точнее будет результат. Перед началом поиска необходимо подсоединить транзистор, который будет использован в качестве антенны. Прибор перевести в режим омметра, установив 200кОм, и водить транзистором около поверхности. При обнаружении кабеля сопротивление изменится.

Отвертка-индикатор – наиболее простое и дешевое устройство, но не рассчитано на большую глубину укладки проводки. Прибор реагирует на электромагнитные волны подключенной электросети. Держать отвертку необходимо за металлическую часть, медленно проводить по поверхности стены, пока не загорится индикатор.





3 простых способа поиска проводки без прибора

Если же кабель необходимо обнаружить одноразово или проверить одно место перед тем, как просверлить отверстие, то можно использовать устройства, которые есть под рукой:

радиоприемник. Настроив его на частоту 100 кГц, сканируйте с помощью антенны предполагаемую область. Если там идет кабель, то приемник будет шуметь, потрескивать;

магнитный микрофон. Принцип такой же, как и у приемника. Микрофон необходимо предварительно включить;

смартфон. Современные телефоны с помощью специальных приложений превращаются в своеобразное подобие металлодетектора. Для этого нужно установить и запустить необходимый софт, после чего просканировать поверхность. Датчик может среагировать на любой металл, не только жилу.

Если в доме есть слуховой аппарат, то можно использовать его в качестве детектора. Для более точного поиска лучше использовать бытовые специальные приборы, по типу мультиметра.



