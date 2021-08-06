Как определить сечение медного кабеля?

При допущении ошибок во время расчета этого параметра может возникнуть ряд проблем. Наиболее распространенная из них – существенный перегруз сети при работе. Когда кабели используются по максимуму, они быстро нагреваются и со временем теряют работоспособность, что влечет за собой дополнительные расходы.

Сечением медного кабеля называют площадь среза жил, проводящих ток. Если используются кабели, в конструкции которых только одна жила с круглым сечением, то для расчета его площади используют формулу площади круга, в случае с множественными проводниками – общий показатель сечения во всех жилах. Это стандартизированная величина, которая используется всеми.

Главный документ, руководствуясь которым можно осуществлять такие расчеты, – ПУЭ. Если вам известно, какой марки кабель, сколько в нем жил и какое у него сечение, можно рассчитать показатель точного веса медного кабеля перед его приобретением.

Расчет сечения медного кабеля

Для осуществления безошибочного расчета сечений кабеля, важно подробно изучить его характеристики, предоставленные производителем. Зафиксируйте напряжение в сети, силу тока, и показатели мощности потребителя. Основной критерий, которым руководствуются во время подбора кабелей, считают максимально допустимую нагрузку тока. Чтобы правильно выбрать сечение, отталкиваясь от токовой нагрузки, изучите следующий алгоритм.

Узнать общую мощность нагрузок. Рассчитать силу тока. Выбрать подходящее сечение, просмотрев таблицу.

К примеру, вы столкнулись с необходимостью выбора кабеля для бытовых сетей. В первую очередь выполняется расчет суммарной мощности во всей технике, которая будет использоваться в перспективе. Достаточно выполнить арифметическое сложение всех показателей. Если вы не знаете, какая мощность у приборов, изучите их паспортные данные, предоставленные производителем.

Далее полученная величина подставляется в таблицу, прикрепленную ниже, и вы получаете окончательный показатель для покупки кабеля.





С помощью описанной методики достаточно легко подобрать провода для частных домов или квартир, относящихся к разным группам потребителей энергии. Важно помнить, что показатель токовой нагрузки для осветительных групп будет существенно ниже, чем для розеточных потребителей. Именно поэтому отсутствует необходимость закладки одинакового сечения во всем строении. Если при выборе возникли трудности, вы можете обратиться за консультацией к работнику специализированного магазина.

Рекомендации для правильного выбора сечения

Дополнительный фактор, который может повлиять на ваш окончательный выбор – длина самого провода. Если будут прокладываться длинные трассы, пренебрегать этим критерием нельзя. Существует прямая зависимость, в соответствии с которой вес увеличивается в соответствии с увеличением длины. Это же касается сопротивления и потерь. Максимальный порог проектной величины потерь – 5 %.

Расчет несложно выполнить самостоятельно, но для упрощения задачи лучше использовать готовые данные из таблиц от ПУЭ. Их можно найти в общедоступных источниках.

Когда речь идет не о приобретении нового кабеля, а об использовании того, который уже есть в наличии, гораздо проще рассчитать сечение, воспользовавшись таблицей, не приобретая специальный измерительный прибор. Такая трата рациональна лишь для людей, связанных с этой сферой деятельности. Прокладывать проводку возможно и с минимальными затратами.

Разумеется, получение результата без погрешностей практически невозможно. Насколько существенными они будут? На самом деле все решают витки, увеличение их количества способствует уменьшению точности расчетов. Единственным минусом такого способа является его не универсальность. Если размер сечения жилы слишком большой, измерение будет невозможным. Понадобится автоматизированное устройство.

Как говорилось выше, кабели для частных домов и квартир могут приобретаться таким способом. Человек, который занимается установкой проводки в личных целях, может единожды выполнить все замеры и расчеты, потратив немного времени и усилий, но для специалистов такой вариант не будет выгодным. В большинстве строительных магазинов можно приобрести различные приспособления для упрощения этой задачи. В случае профессиональной деятельности ключевым фактором является опыт. При его наличии для расчета понадобится лишь несколько минут, и ни одного метода.