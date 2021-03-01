Как отличить качественный кабель ВВГнг от некачественного?

Силовой кабель ВВГнг используют при передаче и распределении электрической энергии. Задействуют его для монтажа сетей с номинальным напряжением до 1 кВ в бытовых и промышленных помещениях. Повсеместное применение обусловлено техническими характеристиками, доступной стоимостью, простотой монтажа. Это универсальный кабель, который можно использовать в условиях повышенной влажности. Приобретая силовой кабель, следует уделить предельное внимание его качеству, ведь от этого зависит безопасность помещения.

Конструктивные особенности

Кабель типа ВВГнг относится к силовым, состоит из 1-5 алюминиевых или медных жил, которые могут быть многожильными или монолитными. От их количества зависит область применения. Кабель с 2 жилами применяют для обустройства проводки в жилых домах, с количеством более 2-х ‒ на промышленных предприятиях.

Состоит кабель из токопроводящей жилы, изоляции и оболочки. Каждая жила имеет изоляцию виде оболочки из ПВХ отдельно от других и отличается цветом. Синий оттенок указывает на нулевую жилу, а желто-зеленый является признаком заземления.





Расшифровка маркировки

Определить характеристики и свойства силового кабеля помогает маркировка. Наличие буквы «А» указывает на то, что проводники изготовлены из алюминия. А ее отсутствие говорит о медных жилах. Также кабели отличаются назначением. Силовые не имеют маркировки, а контрольные обозначаются буквой «К». Их отличие состоит в том, что силовые рассчитаны на большую токовую нагрузку. Буква «В» говорит о том, что в качестве материала для изоляции используют ПВХ. Это касается изоляции токоведущих элементов и общего покрытия. Буква «Г» говорит о том, что кабель голый. В противном случае была бы маркировка «Б», что значит бронированный.

Дополнительная маркировка «НГ» говорит о том, что в составе материала изоляции есть добавки, не дающие распространиться горению в случае перегрева.

Далее на кабеле можно увидеть цифры, которые информируют о сечении жилы, номинальном напряжении и стандарте ГОСТ.

Требования к упаковке и маркировке кабеля

Производство силовых кабелей регламентируется ГОСТ и касается параметров (электрических, механических), маркировки, пожарной безопасности. Чтобы кабель сохранял свои характеристики, следует придерживаться установленных правил:

Требования к упаковке в соответствии с ГОСТ. Поставляется кабель в бухтах или на барабанах. Диаметр той части, на которую наматывается электрический кабель, должен быть в 15 раз больше, чем диаметр самого кабеля. Также регулируется длина кабеля. Параметры обсуждаются при формировании заказа. Так, при сечении до 16 мм2 длина должна быть 450 м. Если же сечение от 25 до 70 мм2, то длина – не менее 300 м. Требование к маркировке. На самом кабеле указывается маркировка (аббревиатура, сечение, номинальное напряжение, ГОСТ). Через каждые 300 м указан производитель. Также отмечются товарный знак, дата выпуска, длина и масса. Бухта нумеруется. Требования к хранению. Держать кабель следует в помещении. В таких условиях срок хранения составит 10 лет. Разрешено хранить под навесом, но не дольше 5 лет. В обшитых барабанах можно держать на улице не более 2-х лет.

Качество подтверждается сертификацией и знаком технического контроля.





Как отличить качественный кабель ВВГнг

Важно проверять качество кабеля прежде, чем заняться его монтажом. Даже при правильной укладке некачественная проводка может перегреться, что приведет к короткому замыканию. Проблемы с качеством могут быть связаны с повреждением во время транспортировки, хранения или банальным желанием производителя сэкономить. Высокий спрос на продукцию провоцирует производство большого количества подделок.

Рекомендации, как отличить качественный кабель от некачественного:

Сечение жилы. Главный признак подделки – не совпадает размер жилы с параметром, заявленным в технических характеристиках. Измерить можно с помощью штангенциркуля. Цвет токопроводящей жилы. Наличие пятен или вкраплений на жиле указывает на некачественный продукт. Чтобы осмотреть жилу, срежьте небольшой участок изоляции. На качество указывает характерный медный блеск. Прочность. Медный кабель легко гнется, выдерживает регулярную нагрузку в одном и том же месте, сохраняя характеристики. Маркировка. Проверьте маркировку на кабеле. Вся информация должна быть четко указана, не должна стираться. Вес. На подделку указывает несовпадение реального веса с отмеченным в характеристиках. Проверить это можно, просто взвесив кабель.

Нарушение установленных стандартов может привести к возникновению пожароопасной ситуации. Лучше всего покупать кабель известных производителей у надежных поставщиков и проверять его качество сразу.