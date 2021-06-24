Лучший вариант – взять с собой специалиста электрика в магазин. Если такой возможности нет, необходимо изучить несколько характеристик товара, которые помогут не повестись на фальсификат. Если же вы покупаете кабель у поставщика удаленно, то будет хорошей идеей отправить вам демонстрационный образец.

Рынок или магазин?

Бытует ошибочное мнение, что подделки встречаются лишь на рынке, а магазины берегут репутацию и не станут обманывать. Но это не так. Недобросовестные продавцы встречаются повсюду. Жажда наживы заставляет реализаторов идти на риск и продавать товар сомнительного качества без соответствия ГОСТу и без сертификатов.

Основная проблема при покупке фальсификата – не потеря денег, а отсутствие безопасности. Некачественные шнуры становятся причиной замыкания электропроводки. В случае, если защитная автоматика того же качества, пожара не избежать.





Правильный вид оболочки

Первое, на что падает взгляд при осмотре кабеля, – оболочка. По ее внешнему виду можно определить, какого качества товар.

Запах. На подделки не тратится качественный пластик, а используют дешевые его сорта. Также добавляют пластификаторы, которые вредны для человеческого организма. Интенсивный запах – признак фальшивки. Маркировка. На оболочке проводов должна быть указана информация о параметрах кабеля, данные изготовителя и год производства. Такое маркирование нельзя смыть или стереть. Изоляция. Изоляционный слой не должен быть слишком тонким или очень жестким. Она является причиной утечек и электрозамыканий.

Если с момента производства прошло несколько лет, то не стоит покупать товар. Нет гарантии, что он правильно хранился.





Способы проверить кабель на качество

Помимо внешнего вида, можно проверить провод еще по нескольким показателям. Но для этого придется запастись штангенциркулем или микрометром, если человек умеет ими пользоваться. Самый верный вариант – взять кусок добротного кабеля необходимых параметров и назначения с собой в магазин.

Сечение. Не всегда в маркировке указано правильно сечение. У фальсифицированной продукции показатель может быть занижен от 25% до 50%. Подобное несоответствие вызывает перегрев проводов и возгорание даже при незначительной электронагрузке. Сравнение с исходником. Кусочек шнура, принесенный с собой, должен полностью совпадать с предоставленным в магазине. Визуально они обязаны выглядеть идентично и по толщине, и по цвету. Если заметны отличия, покупать не стоит. Материал жилы. Если снять изоляцию с кабеля, должна проявиться красноватая краска. Это медь. Переходов цвета или других неровностей не должно присутствовать. Если оголенный провод не блестит, то большая вероятность, что продукция поддельная. Если при ровном поперечном срезе сверху жила медная, а внутри алюминиевая, не надо верить, что у него те же характеристики. Алюмомедные провода имеют другое предназначение, в быту не используются. Прочность кабеля. Проверить на прочность изделие легче всего. Достаточно сделать пару перегибов двойных. Качественный кабель будет гнуться с незначительным усилием и не пружинить.

Использование силовых кабелей-подделок чревато не только коротким замыканием или возникновением пожара, но и большими финансовыми затратами. При скачках напряжения выходит из строя бытовая техника. Не всегда она останется пригодной к ремонту.





Состав оболочки

Материал изготовления оболочки крайне важен. Он должен предохранять жилы от влаги, газов, кислот. Для надежности покрытия производители наносят несколько слоев оболочки. Используют разные материалы, которые подходят для определенного типа и характеристики кабеля:

ПВХ-оболочки характерны для силовых кабелей. Стойкие к воздействию агрессивной среды, они обладают хорошими изоляционными качествами и низкой пожароактивностью. При неправильной эксплуатации крошатся и твердеют;

из шитого полиэтилена изготавливают провода с низким весом и повышенной влагостойкостью;

поливиниловые оболочки устойчивы к износу, не чувствительны к колебаниям температур, негорючие;

шланговая резина в качестве оболочки отличается прочностью, кабель сохраняет гибкость даже при низких температурах;

алюминиевая оболочка герметична, устойчива к вибрациям, выдерживает повышенные нагрузки.

Заниженная цена провода должна насторожить покупателя. Выбирать кабель, основываясь лишь на стоимости, нельзя. Сейчас многие производители пренебрегают ГОСТом и выпускают поддельные кабеля. Даже профессионалу не всегда под силу определить «фейковый» товар. Подделки выглядят весьма достойно.

Наличие сертификата качества, нехитрые проверки на месте и минимальные знания о токопроводящей продукции способны уберечь от серьезных проблем с электропроводкой в дальнейшем. А друг-электрик – лучший способ проверки кабеля.