Как подключиться к проводам под напряжением?

В некоторых случаях избежать монтажа или соединения двух проводов, находящихся под напряжением, не получается. Несмотря на риск для здоровья человека, действие электрического тока можно избежать. Для этого понадобится соблюдать технику безопасности, пользоваться средствами личной защиты. Ведь большинство монтажных работ ЛЭП проводят без отключения подачи электричества.

Соединение проводов под напряжением в домашних условиях

Проведение ремонтных работ в жилом помещении не редкость. При выполнении восстановительных или капитальных работ, часто приходится сверлить или разрушать часть стены. Инструмент может с легкостью повредить проводку, которую ранее монтировали, особенно в случаях, когда отсутствует схема ее размещения.





Ремонт проводки необходимо проводить как можно быстрее. Оголенные провода могут нанести вред здоровью и даже жизни, если к ним дотронуться. Соединение двух проводов проводят под напряжением. При этом сам монтаж довольно прост. Необходимо только соблюдать правила безопасности.

Для устранения неполадок подходит любой рабочий инструмент, имеющий изоляцию из резины. Для защиты человека, используют резиновые перчатки. При этом они должны быть цельными, без прорех и дыр.

Для соединения двух проводов под напряжением необходимо воспользоваться клеммниками. Это специальные электромонтажные изделия, изготовленные из пластмассы. Их строение довольно просто. В них есть как минимум два отверстия, зажимные болты небольшого размера. Один конец поврежденного провода необходимо поместить в клемму с одной стороны. Другой – в другое отверстие. После их размещения, их фиксируют зажимными болтами. Для надежности и создания дополнительной защиты, клеммники иногда перематывают изолентой.





Альтернативным способом считается скрутка. Два оголенных провода соединяют между собой посредством скручивания концов. Место соединения необходимо надежно заизолировать монтажной изолентой.

Исправить сложную ситуацию можно при помощи паяльника. Но в данном случае придется отключить подачу электричества, что в критических ситуациях бывает невозможно.

Соединение проводов в щитке

Ситуация соединения двух концов проводов под напряжением часто возникает при работе в щитках. Если подвод питания осуществляется от общих коммуникаций, то отключить электричество не получится. Ради установки щитка никто не будет отключать целый дом или улицу.

Процедура выполнения работ проста. Изначально следует подготовить рабочий инструмент:

резиновые перчатки;

отвертка с диэлектрической изоляцией рукояти;

клеммник.

Процедура монтажа такая же, как описано выше. После завершения работ клеммник придется заизолировать изолентой.





5 простых правил

Если необходимо соединить между собой два конца кабеля СИП, пребывающих под напряжением, монтажные работы проводят исключительно в сухую погоду. Сырость, влага и осадки могут привести к удару электрическим током. Даже при соблюдении всех правил безопасности, выполнение работ во время дождя категорически запрещено. Также, стоит отказаться от соединения проводки при недостаточном освещении или ночью.

Рабочая одежда должна соответствовать правилам безопасности. Какой бы жаркой погода не была, руки и ноги должны быть полностью сокрыты тканью. Наиболее безопасным считается применение специальных костюмов с повышенной термозащитой.

Многие люди, в том числе и имеющие образование электромонтера, используют особую комбинацию под названием «орех». Этот тип соединения запрещено использовать с проводом СИП, который размещен на фронтоне жилого дома. В этом случае применяются специальные монтажные зажимы.

Если есть возможность, необходимо отключить подачу электропитания. Если обрыв произошел после установленного автомата, выключить напряжение не составит труда. В этом случае с кабеля снимается нагрузка, а оборудование работает на холостом ходу или вовсе отключена.

Для проведения монтажных работ используют специальные технологические карты. Обязательно наличие у работника средств защиты – прорезиненные перчатки, указатели напряжения, заизолированные инструмент с резиновыми ручками, специальная обувь, защитные каски.