Как подобрать кабель по мощности?

Особенности выбора кабеля по мощности

Выбирать сечение провода можно, отталкиваясь от мощности подключенных бытовых приборов к сети. Эти приборы отвечают за нагрузку. Вначале необходимо отыскать на каждый бытовой электроприбор потребляемую мощность. Она указана в паспортных, технических данных. Там прописана основная информация, присутствует мощность. Узнать ее можно, отталкиваясь от единиц измерения. В итоге, получится завышенный показатель мощности и потребуется кабель, имеющий большее сечение.

Суть методики

Для выбора кабельного сечения, следует сложить мощности подключенных к сети электрических приборов, которые будут подсоединяться к проводнику. Не имеет значение единицы измерения. Чтобы перевести их, можно использовать специальный калькулятор. Далее потребуется, исходя из полученного значение киловатт, отыскать нужное сечение. К примеру, при мощности в 2,2 киловатта потребуется купить кабель сечением 1,5 квадратный миллиметр и диаметром в 1,38 миллиметров при переменном токе.





После выбора сечения кабеля, следует выбрать материал. Чтобы сделать электропроводку в доме или квартире, следует использовать проводник с медной жилой. Связано это с тремя причинами:

Цена медного проводника выше алюминиевого, но он имеет лучшее качество;

Он имеет более гибкую структуру, о чем можно узнать в любом каталоге магазина;

Проводник обладает меньшим сечением.

Работа с ним осуществляется проще. Однако медный кабель, имеющий большее сечение, одинаковый по гибкости с алюминиевым.

Подсчет кабельного сечения по потребляемому току

Можно подобрать кабель по электрическому току. В такой ситуации потребуется провести такую же работу. Необходимо собрать данные о подключаемой нагрузке, далее суммировать все показатели. Затем использовать приведенную выше таблицу. К примеру, при подключении варочной панели, где пиковое потребление тока 16 ампер, необходимо применить кабель с медной жилой в 2,0 квадратных миллиметров.





Важно! В рамках таблицы необходимо выбирать строчку выше. В противном случае при максимальной нагрузке будет сильно нагреваться проводник. Из-за этого может расплавиться изоляция. Далее может сработать автомат защиты. Если автомата нет, может поломаться бытовые электроприборы, загореться проводка. Поэтому выбор кабельного сечения необходимо делать к большему показателю.

Подсчет кабеля по мощности и длине

При наличии длинной электропередачи, в пару десяткой и сотни метров, кроме потребляемого тока и общей суммарной мощности, необходимо учитывать мощностные потери в самом проводнике из-за длинных расстояний электропередач во время ввода электрического тока к дому. Несмотря на то, что все данные указываются проектом, необходимо перестраховываться и проверять кабельное сечение. Следует знать показатель выделенной мощности в дом с расстоянием от мини-электростанции до участка. Далее, используя приведенную выше таблицу, сделать подбор проводникового сечения, учитывая потери в длине.





Вообще, прокладывая электрическую проводку, нужно делать запас проводникового сечения. Это связано с двумя причинами:

При большом показателе сечения проводник будет меньше нагреваться вместе с изоляцией; В жизнедеятельности человека много электроприборов. Впоследствии могут потребоваться другие устройства, в дополнении к имеющимся.

Если для новых электрических приборов не было предусмотрена мощность, потребуется делать смену электропроводки и подсчитывать суммарное мощностное количество заново.

Открытая и закрытая электропроводка

Проводник начинает усиленно нагреваться, когда по нему проходит ток. Чем больше заряд, тем больше тепло. Однако если один и тот же ток проводит по проводам, имеющим разное сечение, количество тепла не изменяется. Чем меньше показатель сечения, тем больше тепло.

Отталкиваясь от этого, если ставить в доме открытую электропроводку, проводниковое сечение можно брать меньше. Электрокабель начинает лучше охлаждаться и изоляционные жилы в нем не портятся. В закрытой электропроводке кабельное состояние хуже. Поэтому, вне зависимости от мощности электрических приборов, в закрытой проводке следует брать кабель, имеющий большее сечение.