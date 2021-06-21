Как правильно подобрать кабель? Рекомендации от специалиста

Показатель расчетного тока кабеля

Этому моменту важно уделить большое внимание. Для любого кабеля существует максимальный показатель выдерживаемой нагрузки или тока. В роли ограничителя выступает сечение кабеля и его дополнительные параметры. В большинстве случаев от дополнительных параметров зависит уменьшение тока.

К примеру, медные кабели 2.5 мм2 способны выдержать до 24А в соответствии с ПУЭ 1.3.6. Используем минимальное значение.

Сечение токопроводящей жилы, мм2 Ток, *, А, для проводов и кабелей одножильных двухжильных трехжильных при прокладке в воздухе в воздухе в земле в воздухе в земле 1,5 23 19 33 19 27 2,5 30 27 44 25 38 4 41 38 55 35 49

Зафиксируйте показатель расчетного тока кабеля. Величина автоматического показателя, расположенного перед ним, должна быть существенно ниже. В оптимальном варианте – на 30%.

Запас распределяется равномерно на случай срабатывания автомата, для нагрева в пучке либо от других тепловых источников (отопления, освещения и т.д.). Кроме того, запас рассчитан на непредвиденные ситуации, например, охлаждения автомата и последующее повышение его номинала.

Объединение кабелей с разными сечениями

Нередко встречаются случаи, когда может потребоваться использование толстого кабеля от щита и переход к более тонкому кабелю. К примеру, если нужно подключить светильники или светодиодную ленту. Удобным вариантом является применение кабеля типа ШВВП – более мягкого и тонкого.

В таких обстоятельствах при выборе автоматического выключателя для линии стоит обратить внимание именно на тоненький кабель. У ШВВП 2х0.5 показатель допустимого тока – 2,5 Ампера, соответственно, мощность автоматического показателя не должна быть менее или более 2 Ампер, благодаря чему возможно подключение нагрузки 2А*220В=440 Вт.

По мнению многих электриков, автоматических выключателей менее 6 Ампер нет в продаже, хотя это утверждение неверное. Иногда они останавливаются на пометке 16А «с запасом». Наличие такого «запаса» может стать причиной возгорания такого тонкого шнура или кабеля. Стоит отметить, что не все понимают, из-за чего именно возникла проблема.

Монолитные или многопроволочные жилы

Многопроволочные кабели предназначены для того, чтобы подключать подвижные электрические приемники. Стационарная проводка требует их минимального использования.





Как правило, по решению опытных электриков многопроволочная жила используется для труднодоступных мест – подсветки ниш, ленты со светодиодами, многоуровневых потолков. Там крайне трудно протянуть моножилу.

Если применяется многопроволочный кабель, идеальным решением может стать припайка концов, благодаря чему проволоки объединятся и не окислятся как минимум на концах. Не забывайте проверять срок эксплуатации кабеля.

Существует несколько сроков – гарантийный срок эксплуатации и показатель минимального срока службы. Этим показателям нужно уделять внимание. Как правило, электрическую проводку делают на десять и более лет, исходя из чего закладка незаменяемых частей кабеля с эксплуатационным сроком 4 года или менее рациональна.

Воспользуемся ГОСТ 24343-90. Он содержит информацию о том, что указание конкретных значений сроков службы обязательно в стандартах для кабелей конкретной марки.

В практике мастера встречался случай возгорания КГ через 12 лет после прокладывания. В результате можно было наблюдать окисление жил и соединений. Нет сомнений в том, что при прокладке не обошлось без нарушений, чем и был спровоцирован пожар.

Применение огнестойких кабелей

В случаях, если на местности, где проложена проводка, могут возникать пожары, лучше остановить выбор на кабелях марки FRLS или FRHF. FR, они являются огнестойкими. Существует распространенное заблуждение о том, что таким кабелям не страшен огонь, однако они лишь способны находиться более длительное время в условиях высокой температуры. Такая способность обусловлена наличием слюдяной изоляции около жил. Именно обмотка способна выдержать высокий показатель температуры на протяжении длительного времени, в отличие от основной изоляции.





Бронированные кабели

Когда электропроводка прокладывается в земле, уместно применение бронированных кабелей. Они выдерживают сильное механическое воздействие и не боятся голодных грызунов. Таким кабелям свойственна дополнительная механическая защита. Пример распространенного типа бронированного кабеля - кабель марки ВБбШВ.