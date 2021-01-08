Как происходит монтаж муфты на кабель?

Стыки на кабельной трассе - наиболее уязвимые места проводки, по этой причине требования, которые предъявляются к стыкам такие же, как и к кабелю. Соединение проводниковых жил осуществляется сваркой, пайкой, опрессовкой или болтовым соединением. Чтобы восстановить экран, изоляцию, броню, необходимо использовать кабельную муфту.

Особенности монтажа муфт

Кроме изоляции и защиты трассы, кабельная муфта решает несколько проблем, которые возникают при соединении проводника. Во время кабельно стыковки убирается экран. Если его не восстановить, то характеристики трассы будут нарушены. Неравномерность напряжения электрополя ведет к выходу из строя линии. Вторая проблема, которую решает муфта, связана с трекингом. Загрязнение атмосферы и производства приводит к грязи на токопроводящих дорожках.

По назначению кабельные муфты бывают соединительными, ответвительными, концевые. Кабельные муфты делятся на свинцовые с эпоксидными, термоусадочными, холодноусадочными. Муфта обеспечивает стойкость к окружающей среде с механической, электрической прочностью. Отличается герметичностью и влагостойкостью. Термоусаживаемая муфта применяется при любой кабельной прокладки, поскольку она обладает 30-летним сроком службы, отличается простотой монтажа. Один типоразмер термоусаживаемой муфты может быть использован для разного сечения жилы и кабеля. Арматура почти не стареет и может быть неограниченно долго храниться. Термоусаживаемая муфта имеет высокую жесткость. Стойки в грассивных средах не нуждаются в защите от солнечных лучей.





Муфта с холодной усадкой отличается всеми достоинствами термоусаживаемой муфты. Но для ее монтажа не требуется нагрев, который уменьшает ее в несколько раз.

Подготовка к монтажу

Перед тем, как выполнить монтаж соединительной муфты, необходимо учитывать следующие моменты:

при складировании муфты в хранилище на низкой температуре, ее нужно заблаговременно прогревать в течение нескольких часов;

перед установкой, следует убедиться в том, что имеющийся комплект соответствует техническим базовым характеристикам;

обязательно следует проверить сухость специзоляции, а для этого опустить изоленту в парафин, нагретый до 150 градусов.

Важно указать, что работу нельзя проводить во влажном помещении, под дождем. Недопустима ситуация, когда в кабель может попасть грязь, пыль и вода. Поверхности для установки муфты должны быть в чистоте и сухости. Тогда вся работа будет произведена быстро, качественно и безопасна для дальнейшей эксплуатации кабеля в домашней, производственной электрической цепи.





Монтаж термоусаживаемой муфты на кабель

До монтажа электрический кабель разделывается на несколько частей. Шаг за шагом с кабеля убираются все слои, начиная от защиты, заканчивая изоляцией фазы жил. Размер разделки регламентирован. Он зависит от кабельного сечения и марки. Его можно отыскать в инструкции монтажа муфты.

В комплекте с терсоусаживаемой муфтой находятся трубки со шлангами, перчатками и другими элементами. Во время монтажных работ они легко надеваются на разделанный кабель. Нагревание приводит к усадке деталей, поэтому они плотно охватывают кабельные элементы, обеспечивая конструктивную прочность. Температура усадки в 150 градусов не опасна для изоляционного слоя, поскольку во время нагрева герметик расплавляется и заполняет образующиеся пустоты в кабеле. В герметике находятся специальные добавки, которые выравнивают электрическое поле по контакту и защищают соединение от пробоя.

Монтаж муфты на кабель нужно производить согласно представленной ниже схеме, где а - голый кабель, б - трубная усадка, в - манжетная усадка жил, г - соединение заземляющей жилы со шлангом, д - усадка манжета, е - усадка поясного манжета.