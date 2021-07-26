Как протянуть кабель по воздуху на даче?

Почему выбирают именно прокладку по воздуху

Всего существует три основных способа подведения электричества:

проведение кабелей по ограждению и стенам дома;

проведение кабеля при помощи траншеи в земле с последующим закапыванием;

проведение кабеля по воздуху от столба до дома.

Последний вариант наиболее предпочтительней, так как имеет ряд неоспоримых положительных моментов. В них можно включить:

отсутствие необходимости тратить время на рытье траншеи и подбор защитных труб для проводов;

быстрый доступ к магистрали при необходимости замены или проведения ремонтных работ;

большая долговечность подобной коммуникации;

возможность прямого подвода силового кабеля для питания необходимых инструментов.

Однако подобная методика имеет и ряд существенных недостатков. Если расстояние от столба до дома превышает 25 метров, то необходимо поставить под провод дополнительную опору. Как правило, эту роль играет труба или уголок. Также линия открыта всем негативным воздействиям, и при наличии рядом деревьев или при сильном ветре данная конструкция может оборваться, что повлечет за собой ремонт.

Подобная магистраль удобна тем, что можно сделать разветвление и от дома протянуть кабели ко всем постройкам.

Как подобрать материал для работы

Большинство линий были созданы с применением СИП кабелей. Их название расшифровывается как самонесущий изолированный провод. Конструкция данного материала имеет структуру, при которой нет необходимости использовать металлические тросы или столбы для реализации задумки.





Также практически все виды кабелей для внутренних работ имеют медную сердцевину, поэтому и проводить к дому также нужно кабель с медным сердечником. У подобных проводов есть ряд неоспоримых преимуществ.

Комфортное соединение. Медь меньше деформируется и отлично переносит все процессы скрутки или соединения клеммами.

Эксплуатация. Медь выдерживает в полтора раза больше нагрузок. Поэтому провода с этими жилами реже приходится заменять или ремонтировать.

В сравнении с алюминиевыми проводами, для меди необходимо применять кабели с размерами 2,5 – 4 кв.мм. При этом алюминиевый вариант затребует от 6 до 10 кв.мм.

Также необходимо постоянно помнить, что крупный кабель может стать причиной появления проблем. Из-за своих габаритов этот продукт тяжело зажать в клемму или произвести его подключение к оборудованию. Провода меньшего диаметра удобнее в эксплуатации и облегчают процесс установки.

Ключевые факторы, которые стоит учесть при реализации этих работ

Грамотная проводка материала обеспечивает возможность для полноценной реализации поставленных задач. Чтобы магистраль соответствовала всем необходимым нормам, нужно учесть ряд специфических факторов:

воздействие высокой температуры в летнее время на участках без тени;

влияние на структуру ультрафиолетовых лучей при прямом солнечном воздействии;

возможность образования наледи на основе провода;

влияние минусовых температур в зимнее время года.

Все эти влияния становятся ключевыми в процессе ухудшения состояния изоляционного покрова. Он может утратить свою эластичность и стать максимально хрупким. При этом на нем могут образовываться трещины.

Наличие подобных изъянов приводит к образованию утечек. При этом, если для фиксации провода использовалась металлическая труба, то человека может ударить током. Также есть риск возникновения замыканий. Наиболее подвержены подобным процессам кабели с виниловой изоляцией. Например, ВВГ, ПВС и ШВВП. Поэтому данные материалы используются только для прокладки внутри помещений или при подземном размещении.

Чтобы избежать подобных процессов, необходимо использовать специальную защитную гофру. Этот продукт изготавливается из ПФХ или ПНД компонентов. Первый вариант имеет серый цвет и подходит только для внутренних работ, так как тоже подвержен влиянию солнечных лучей. Второй тип выпускается в синих и серых цветах. Его производство основано на полиэтилене, что обеспечивает долговечность службы.





При появлении замыкания и при воздействии температуры этот компонент начинает плавиться. Чтобы подобные ситуации не повлияли на домашнее оборудование и не стали причиной пожара, распределительный щиток оснащается центральным предохранителем. Он обязан сработать при появлении резкого скачка напряжения.