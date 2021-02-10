Как провести электричество на даче или коттедже

При строительстве частного дома на первое место выходит строительство инженерных коммуникаций и электроснабжение в частном доме. Основная роль отводится электроснабжению. В статье мы рассмотрим как подключить частный дом к электросети.

Любой человек, в течение своей жизни, стремится сделать свою жизнь независимой и более комфортной. Это помогает достигнуть первой своей цели - купить собственный дом, при этом он может находиться загородом, но должен имеет удобства как в элитной городской квартире. В век современных технологий и инноваций, добиться желаемого можно и в отдаленных от цивилизации участках.

Подключение частного дома к электричеству

Сейчас для того, чтобы у вас дома было светло, тепло, вода была в доме, работала бытовая техника, нужна только электроэнергия. Его наличие решает все остальные проблемы, от света работает отопление, водоснабжение и кондиционеры. Так как люди еще не придумали способа получать энергию своими руками, остается подключиться к уже существующей сети. Особенно важно иметь электричество в загородном доме, ведь это единственный источник питания. Важно, чтобы электроснабжение было надежным и стоит хорошенько спроектировать его проведение.





Основная цель, которую нужно соблюдать при проектировании - это безопасность всей семьи во время ее использования. Для этого нужно правильно рассчитать нагрузку и выбрать электрооборудование. Правильно спланировав снабжение дома электричеством, вы гарантируете себе спокойствие и уверенность в том, во время отсутствия не возникнет пожара по причине неисправности проводки.

Многие хотят получить что-то дизайнерское в сочетании со строительными нормами. Прежде чем нанять проектировщика, нужно точно знать, что вы хотите получить в конечном итоге. В основном, в магазинах невозможно найти то, что нужно и проектировщику приходится выпытывать все потаенные замыслы заказчика. Примером является просьба о включении света от открытия двери и выключения после закрытия. При этом он должен знать степень осведомленности заказчика об электроснабжении.





Как происходит проектирование электрических коммуникаций

Если заказчик не знает ничего о предстоящей работе, проектировщику придется объяснять ему все на понятном ему языке. Между обоими должно быть взаимопонимание, чтобы понять, знает ли заказчик, что хочет получить в конечном итоге, иначе появится вероятность нежелательных переделок во время монтажа и составления проекта. Каждое отклонение во время электромонтажных работ нужно согласовать с проектировщиком, а ему предстоит связать все пожелание заказчика с нормативными документами. Ведь от этого зависит безопасность каждого члена семьи, и в этой сфере услуг клиент может быть и не прав.

Возможно, у неосведомленного заказчика появятся желания, которые будет идти в разрез с существующими правилами или окажутся совершенно безрассудными. Есть заказчики, которые стараются экономить на проводах. Они пытаются подсунуть старые, уже бывшие в эксплуатации вместо того, чтобы купить новые. Именно на первых этапах проектировщик должен направить работу в правильное русло, объяснив заказчику, что экономить на безопасности не стоит. Большое количество пожаров происходят именно из-за низкого качества проводки. Проще купить кабель у поставщиков, используя систему по поиску кабеля.





Замеры и планирование электропроводки

Следующий этап - это замеры, на стенах отмечаются места будущих проводов. Подрядчики и мебельщики при этом должны знать расположение каждого кабеля, это поможет им правильно сделать отделку стен и собрать встроенную мебель. Проектировщик должен также знать про водоснабжение и газоснабжение, чтобы правильно соединить узлы их пересечения.

Отмечая размеры комнат, проектировщик определяет их категорию безопасности. Самой опасной считается ванная, для прокладки проводов в этой комнате предъявляются особые требования, которые обязательно должны быть отражены в проекте.

Только после тщательного проектирования и подробного описания, проект отправляется на согласование в органы Энергонадзора. Только после одобрения плана свою работу начинают электромонтажники. Следует проследить за ходом их работ во избежание ошибок, и чтобы все ваши пожелании были воплощены в реальность.



