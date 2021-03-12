Как правильно провести проводку в доме: схема для новичка

Согласно статистическим данным большинство пожаров в частных домах и коттеджах случаются из-за неисправной электрической проводки. Ее укладке следует уделять максимальное внимание, учитывать ТУ и ГОСТы, технику безопасности. Чтобы проводка хорошо функционировала, ее необходимо изначально грамотно спроектировать. При наличии минимальных знаний и следовании правилам, выполнить монтаж можно самостоятельно.

Последовательность действий

Электрическая проводка в частном доме выполняется при четком соблюдении этапов работы. К ним относится:

Создание плана. Подразумевает выполнение графической схемы с указанием всех подключаемых объектов в каждой комнате. Прокладка проводки. Учитывается вид монтажа – скрытый в стенах, на перекрытиях или в них. Создание главного щита, розеток и распределительных коробок. Последовательное подключение всех изделий. Проверку функционирования.

Главное внимание уделяют выбору сечения проводов и монтажу защитных элементов сети.





Создание графической схемы

При составлении графической схемы электрической проводки в доме следует указать все элементы. К ним относятся:

место расположения щита;

вход вводного кабеля;

автоматика – реле, пускатели, автоматические выключатели и пр.;

установленная мощная техника, нуждающаяся в подводе силового кабеля;

светильники, расположенные на потолке;

распределительные коробки, розетки, выключатели.

Существует ряд правил, которые обязан соблюдать мастер во время монтажа. К ним относятся:

Провода и кабели в стенах и потолке должны укладываться строго вертикально или горизонтально. Если необходимо выполнить поворот, он должен иметь 900. Допускается прокладка коммуникаций по полу. Для этого понадобится использование специального плинтуса, используемого в электротехнике. Прокладка в или на стенах должна быть на расстоянии минимум 20 см от потолка. При необходимости подведения питания к розеткам, кабель опускают строго вниз. Электрическая сеть должна находиться на расстоянии минимум 10 см от проема дверей и окон. Выключатель устанавливают на расстоянии 80 см от пола (в некоторых источниках указано 150 см). Обязателен монтаж со стороны дверной ручки. Расстояние от пола до розетки должно составлять минимум 30 см. При монтаже этого элемента над столешницей, расстояние будет равно минимум 10 см. Если в комнате или помещении будет повышенная влажность постоянно или на протяжении короткого времени, монтаж элементов сети в них запрещен. Розетки и выключатели выводят за пределы. Это касается душевых и ванных комнат, саун и бань.

Это основные правила безопасности, которые необходимо учесть при составлении схемы. При этом она может иметь самый разный вид.

Разметочные работы

Перед прокладкой кабелей проводят предварительную разметку коммуникаций по созданной графической схеме. С помощью измерительных приборов и графических изделий наносят обозначения на стены, потолок и пол. Для создания максимально ровной линии, которая будет использоваться для монтажа трассы, часто применяют малярный шнур.

По окончанию работ необходимо сделать снимок разметки. Он станет главным способом определения проложенной электрической проводки в случае скрытого монтажа.





Выбор оборудования и расходных материалов

По окончанию составления разметки, необходимо провести покупку необходимых материалов, приборов и оборудования. Многие домашние мастера допускают главную ошибку – выбирают самые дешевые изделия. Экономить на качестве оборудования категорически запрещается. Определить перечень необходимых товаров поможет ранее составленная графическая схема с указанием монтируемых объектов.

Выполнение электромонтажных работ

Для проведения монтажа электрической сети в доме, понадобится использовать специальный инструмент. При его отсутствии, его покупают в любом строительном магазине.

Существует четкая последовательность выполняемых действий. А именно:

Штробление стен. Подразумевает создание в поверхности углублений, в которых будут уложены кабели. Крепление распределительных коробок. Эти элементы необходимы для вывода внутренних жил кабеля с целью их дальнейшего использования для подключения розеток, выключателей, бытовой техники. Монтаж кабеля. В созданные углубления укладывают один или несколько кабелей, крепят с помощью дюбелей, скоб, коробов. Подключение розеток и выключателей.

Конечным этапов проведения работ считается испытание качества. Проверить работоспособность оборудования и электросети можно при помощи бытовой техники, технических измерительных приборов, светового оборудования.



