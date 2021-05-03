Как правильно скрутить три провода между собой

Каждый, кто сталкивался с ремонтом электрической проводки, имеет представление, что такое скрутка. Изначально кажется, что тут нет ничего сложного: жилы провода переплетаются между собой, после чего их изолируют. Но дело обстоит намного сложнее. В этой статье мы поговорим о правилах безопасной скрутки.

Почему скрутка – опасный метод присоединения кабеля

Скручивание – один из самых опасных способов соединения кабеля. Он запрещен на профессиональном уровне, о чем говорится в ПУЭ. Данный метод стоит рассматривать лишь как временный. Несмотря на то что в СССР скрутки алюминиевых проводов служили по 30 лет. Сейчас уже не то время и не тот уровень нагрузок. Сегодня скрутка это промежуточная процедура перед пайкой, сваркой и прочими профессиональными соединениями. Однако, несмотря на нормы ПУЭ, многие специалисты используют скручивание в электромонтажных ремонтных работах.

Опасность способа состоит в том, что он не способен обеспечить действительно надежное соединение. Место скручивания будет нагреваться сильнее, чем остальной кабель ввиду того, что отсутствует связь на атомарном уровне. Участки провода контактируют между собой лишь частично, между ними присутствуют промежутки, которые спустя некоторое время окислятся. Также скрученные долгий период провода могут расплестись. Все эти факторы способны привести к образованию искры или даже возгоранию изоляционной оплетки.





Рекомендации по скрутке

В защиту этого метода можно сказать, что выполненная по всем правилам скрутка может прослужить некоторое время, не доставляя неприятностей. Главное, не прятать соединение под штукатурку и т. д. К нему всегда должен быть свободный доступ для осмотра. Ниже разберем подробно, как скручивать провода.

Подготовка

Главное правило – никогда не начинать никаких действий с проводами, если они находятся под напряжением. Даже если с помощью специального инструмента. Первое действие – обесточивание.

Прежде чем приступать к скрутке, кабель необходимо подготовить.

Соединяемые жилы провода требуется аккуратно зачистить от изоляционной оплетки. Главное, не повредить их, иначе кабель может поломаться. Оголенные участки жил нужно очистить от загрязнений. Для этого подойдет ткань, смоченная в ацетоне. После жилы требуется зачистить до характерного блеска при помощи наждака.

Скрутка трех проводов может понадобиться при ответвлении. Метод скрутки ответвления показан ниже:

На этом этап подготовка завершена, и можно приступать к скручиванию. Рассмотрим детальнее, как осуществляется скрутка многожильных и одножильных проводов.

Многожильные провода

Скрутка такого кабеля выполняется несколькими способами.

Параллельная скрутка. Один из наиболее популярных и востребованных методов. Каждый из зачищенных проводов накладывается на другой (крест-накрест). Затем жилы одновременно скручиваются. Данный способ позволяет получить довольно надежный контакт, однако вибрацию он переносит плохо, равно как и усилие на разрыв.





Бандажная скрутка. После зачистки на идентичную длину соединяемые жилы прикладываются друг к другу параллельно. В качестве бандажа выступает жила из того же материала, что и соединяемые. Она накручивается на оголенную поверхность. Чем плотнее будет навивка скрепляющей жилы, тем прочнее получится скрутка.



Существует еще последовательный способ скрутки, но с его помощью возможно соединять не более двух проводов. Перечисленные выше методы подходят для скручивания трех и более кабелей.

Одножильные провода

Основное правило зачистки одножильного провода – выполнять действие исключительно вдоль проводника, под углом. Если провести по кругу, изоляция снимется, однако жила может поломаться. Здесь также подойдут параллельная и бандажная скрутки. Однако первый метод более предпочтителен.

Изоляция скрученного кабеля

Скрутка – это лишь часть работы. После соединения кабель нужно изолировать. Существуют различные изоляционные материалы, о каждом из которых поговорим детальнее.

Изоляционная лента. Основное назначение данного материала – изоляция соединенного участка электропроводки. Существует масса материалов изготовления изоленты (эпоксидная и полиэфирная пленка, ацетатная ткань и т. д.). Но оптимальным вариантом считается изолента из ПВХ. Это доступный и востребованный изоляционный материал. Термоусадка. Данные трубки производят из термополимерных материалов, которые под воздействием высокой температуры меняют собственную форму (сжатие либо расширение). Это отличная изоляция, защищающая провода от механических повреждений. Соединительные колпачки. Для изоляции провода достаточно обрезать кончик колпачка и надеть, применяя усилие. Чтобы соединение было как можно надежнее, колпачок следует прокрутить по часовой стрелке.

Данный материал доказывает, что скрутка по силам не только профессиональным электрикам. Главное, помнить, что это лишь временная мера или предварительная процедура перед пайкой либо обжимом.