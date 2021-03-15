Как собрать электрощиток в квартире своими руками

Электрощиток или электрошкаф создают в квартире с целью приема и дальнейшего распределения входящего электрического тока. Помимо этой функции, оборудование часто играет роль защиты. Для нормального функционирования всех элементов необходимо четко следовать общим правилам и стандартам. В этом случае не только используемое оборудование и проводка, н о и бытовая техника прослужит гораздо дольше.

Проведение расчетов и выбор схемы

Любая монтажная работа требует составления предварительной графической схемы размещения оборудования. После выбора подходящего варианта, необходимо провести расчеты затрачиваемых расходных материалов – кабелей, реле, пускателей и пр.

Самый простой вариант наполнения электрического щитка включает следующие элементы:

Автоматические пускатели (включатели). Предохранители. Часто используют специальные колодки. Контактные шины. Пакетные переключатели. Кабель и/или провод. Аксессуары. Различного рода крепления, втулки, зажимы.

Бытовой монтаж электрического шкафа гораздо проще, чем промышленного. Тем не мене он требует соблюдения строгих правил и техники безопасности. Каждый отдельный элемент в нем должен выстраиваться отдельной частью общей сети.

В современных квартирах не требуется монтаж большого количества отдельных групп. В большинстве достаточно максимум 3 сегментов.





Последовательность проводимых действий

Согласно общепринятым стандартам, монтажными работами должен заниматься профессиональный электрик. Поэтому выполнить подключение приобретенного оборудования самостоятельно не получится. Но подготовительные работы можно организовать самому.

Домашний мастер может выполнять следующие действия:

Подготовка к монтажу. Электрический щиток в квартире монтируют в специальной нише. В ней создают вывод всех кабелей и проводов, используемых для питания определенных приборов по всей жилой площади. При отсутствии ниши, ее придется создавать самостоятельно. Для этого потребуется использование строительных инструментов. Материал для шкафа должен быть легким, но достаточно прочным. Чаще всего это тонкостенный металл, толщина которого не превышает 1,5 мм. В строительных магазинах можно приобрести уже готовый ящик. Они имеют форму прямоугольника или квадрата. Рекомендуют создавать на задней стенке, если таковые не предусмотрены, защитные листы из диэлектрических материалов – текстолит, эбонит. Внутреннее наполнение. Внутри шкафа обычно монтируют дополнительные перегородки – траверсы. Их используют для установки приобретенного оборудования, укладки проводов. В современном электромонтажном деле используют DIN-рейки. Устройства, установленные на них, рекомендуют подписывать. Также, необходимо предусмотреть монтаж шин под заземление и вывод нулевого провода. Электрический щиток должен быть максимально просторным. Это необходимо для беспрепятственного добавления оборудования в случае расширения электрической сети в квартире. Шкаф обязательно должен иметь дверцу, запираемую на замок. Ввод проводников. Кабели, провода и силовые линии, ведущие в квартиру, необходимо ввести внутрь электрического шкафа. Для этого в верхней и нижней части щитка создают, если таковы не предусмотрены конструкцией, монтажные отверстия. Их диаметр должен быть немного больше вводимых проводников. Внутренние стенки отверстия покрывают диэлектрическими материалами во избежание перетирания изоляции и обмотки коммуникаций при контакте с острыми гранями металла. В большинстве электрических шкафов предусмотрен вывод заземления в виде шины с зажимным болтом. Крепление к стене. Крепление электрического щитка в нише осуществляется, в большинстве случаев, в частично собранном виде. Если отверстия или элементы отсутствуют, их создают вручную. Вариантов анкерного монтажа множество. Достаточно выбрать наиболее подходящий способ для конкретных условий. Подключение приборов в электрической сети. Эти работы выполняют по ранее составленной схеме. Введенные проводники подключают к пускателям и реле, выводят к соответствующему оборудованию.





Последним этапом считается подключение электропитания к щитку. Выполнять эти действия должен профессиональный электрик. Ему же следует проверить правильность подключения оборудования, создания заземления, подводки проводов. После визуального и технического осмотра проводят пробный запуск. Он необходим для выявления неисправностей, проблем с подключением, неправильно подключенных элементов. В случае выявления ошибок их устраняют, подготавливают электрический щиток для дальнейшей постоянной эксплуатации.