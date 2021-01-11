Как соединить изолированные провода своими руками?

Прокладка электрической проводки в доме и на производстве предполагает кабельное соединение. От центральной сети необходимо сделать ответвления для обеспечения электропитания приборам. Проводниковое соединение можно сделать в любом помещении: в машине, электроприборе, электромеханизме. Сегодня можно выполнить соединение изолированных проводов:

скруткой;

сваркой;

пайкой;

специальной колодкой, клеммникм;

самозажимным клеммником;

колпачком СИЗ.

Ниже представлены различные способы, которые были проверены различными мастерами.





Скрутка изолированных проводов

Сразу следует отметить тот факт, что токоведущие жилы проводов с кабелями для бытовой электропроводки изготавливаются из меди с алюминием. Они бываю монолитными и многожильными. На всем протяжении токоведущих жил необходимо обеспечить прочный слой изоляционного диэлектрика. При его повреждении или проводниковом обрыве, проводка может с легкостью сгореть.

Скрутка применяется несколько десятилетий. По длине она создается в пределах 10 сантиметров для обеспечения электроконтакта. Все, что нужно для нее, это оголить провода на 5 сантиметров, перекрестить незащищенные изоляционные концы, зажать их пассатижами и скрутить перекрестие между собой вращательным движением. Полученную скрутку можно загнуть по направлению к проводу и все заизолировать. Стоит указать, что в условиях влажной среды ее использовать нельзя. Металл окисляется, ухудшается электросопротивление. Это ведет к тому, что жилы нагреваются, а изоляция преждевременно повреждается. Поэтому по современным правилам, простую скрутку использовать нельзя. Тем не менее, скрутку можно усиливать с помощью пайки, сварки, обжима и иного другого разрешенного способа.







Скрутка с пайкой или сваркой

Пайка - улучшение скрутки. Вначале провода принято скручивать, а потом спаивать. Достоинством пайки служит возможность увеличения прочности скрутки, снижение уровня сопротивления. Место крутки не будет нагреваться. Медная многожильная проводка поддается легкому спаиванию, но не для всех проводов она подходит. Исключением служит скрутка проводов из алюминия. Поскольку пайка - хрупкий процесс. Выполнять ее нужно аккуратно. В противном случае, выйдет некачественное электросоединение.

Сварка - другой способ, который улучшает скрутку. Она повышает ее надежность и не годится для проводов из алюминия. Ее используют для многожильных медных кабелей с большим сечением. Сварка лучше пайки. При ее использовании нельзя исключать тот момент, что скрутка может ослабнуть, поскольку под высокими температурами эксплуатационные металлические характеристики изменяются.







Изоляция

Изоляция проводов - обязательный шаг соединения изолированных проводов между собой. Проводниковая изоляция выполняется с разными видами изоленты. Изоляции подлежит место скрутки с отрезком изолированных проводов, который равен двум или трем сантиметрам. Тогда получится создать качественную изоляцию, которая защищает контакты от влаги. С этой целью также применяются специальные термические трубки.

Трубка с необходимой длиной надевается на жилу до скручивания. Затем выполняется скрутка, термотрубка сдвигается на место контактного соединения. Следует сделать так, чтобы трубка прилегала плотно к проводке. По этой причине ее нагревают зажигалкой. Под высокой температурой термическая трубка сжимается. В результате, обеспечивается полный обхват электрической проводки. Преимуществом скрутки служит простота исполнения, несмотря на факт минимального оснащения. Скрутка зарекомендовала себя надежным соединением.

При создании качественной изоляции, для которой использовалась качественная изолента, скрутка будет продолжительная по работе. Недостатками скрутки является невозможность соединения жил с различными сечениями. Кроме того, трудно объединять ею многожильные проводники мягкого типа. При любом натяжении соединение скруткой рвется. Когда в электрической проводке присутствует несколько проводов изолированного типа, то каждую жилу необходимо изолировать отдельно. Общая толщина кабеля может быть объемной. Также скрутка не годится для ситуаций соединения проводов разных материалов.

Выбирая способ, следует учитывать разные факторы. Только в такой ситуации получится создать безопасное, надежное соединение собственноручно. Скрутку следует производить только при отключении электрического питания, во избежание несчастных случаев.

