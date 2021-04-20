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    Как соединить мягкий и жесткий провод?

    20.04.2021

    Опасность плохого контакта

    Прежде чем начать соединение проводов обратите внимание на опасность такого явления как плохой контакт проводов. Чтобы обеспечить надлежащий контакт проводов, его площадь должна составлять не меньше, чем у поперечного сечения соединяемых жил. При несоблюдении требований ПУЭ, возможен перегрев места контакта кабелей и частичное их разрушение. В результате уменьшается площадь прикосновения, растет температура в узле соединения, ускоряется процесс разрушения изоляции, что приводит к короткому замыканию, а возможно, и к пожару.


    Способы соединения многожильных проводов


    Прежде чем выбирать тип, как соединить многожильные кабели, необходимо учитывать, что большие нагрузки и площади сечений более 16 мм² не позволяют применять скрутку элементов – это ненадежно и неправильно. Необходимо использовать наконечники для клеммников. Но для освещения, подключения бытовых агрегатов, провода берутся сечением до 4 мм². Для соединения таких многожильных кабелей используется несколько способов.

    1. Скрутка. Таким методом очень просто состыковать многожильные провода из меди. Параллельное соединение позволяет получить надежный контакт элементов для протекающего в системе тока, но при этом низкая стойкость к разрыву и вибрациям.
    2. Навивка. Процесс последовательного соединения двух проводов. Такой метод используется при подключении кабеля к главной линии.
    3. Бандаж. При этом дополнительным элементом к способу для скрутки служит отдельный кусок проволоки, которым обертываются концы состыкованных кабелей, обеспечивая большую стойкость на разрыв.

    После скрутки проводов специалисты рекомендуют выполнять их опрессовку в наконечнике или просто спаять. Это позволит значительно повысить качество контакта и надежность стыковки многожильных кабелей при эксплуатации.

    Соединение одножильных проводов

    Выбирая любой вариант последовательной стыковки кабелей с различными диаметрами, необходимо учитывать, что величина максимального тока выбирается по сечению провода с меньшей характеристикой.

    1. Скрутка. С концов двух проводков удаляется изоляционный слой и очищенные жилы аккуратно скручиваются. Используя специальные колпачки или изоляцию из ПВХ, изолируется участок скрутки.
    2. Пайка. Это более надежное соединение, гарантирующее хороший контакт проводов с небольшим сопротивлением. Пайка производится с использованием простого припоя из олова и свинца, и канифоли.
    3. Установка клеммных колодок для изоляции контактных пластин. Такие устройства помогают соединять в коробке провода из меди с алюминиевыми. При этом клеммники могут быть с затягивающими болтами или с пластинами, которые прижимают провода более надежно.
    4. Ответвительный сжим. Схема процесса достаточно простая: три металлические пластинки с винтами размещаются в изолирующей коробочке. В нее с одной стороны заходит кабель от магистральной линии, с другой – ответвительный. Винты сжимают пластины, между которыми расположены, предварительно зачищенные, концы проводов. Такой метод часто применяется при стыковке кабелей из разных материалов – меди и алюминия.
    5. Пружинные клеммы. Это наиболее быстрый и надежный тип соединения кабелей, которые крепятся не болтами, а зажимами в виде пружин.

    Выбирая вариант скрутки кабелей, необходимо учитывать, что недопустимо его применять при стыковке проводов из разного материала – алюминия с медью. Для их соединения берутся клеммные колодки.

    Соединение одножильных и многожильных проводов

    Если вам требуется состыковать одножильный кабель с многожильным, прежде всего следует определить материалы их изготовления. Медь и алюминий после длительного контакта начинают взаимодействовать. Это станет причиной окисления и нарушения контакта в узле. В результате произойдет нагрев, и возникнет ситуация, приводящая к аварии. Соединение элементов из различных материалов следует выполнять, используя болтовой или клеммный вариант подключения, чтобы создать монолитную конструкцию.

    При соединении одножильных и многожильных проводов из меди, можно воспользоваться такими способами, как:

    • скрутка;
    • клеммник;
    • скрутка с дальнейшей пайкой;
    • надевание наконечника под болт и последующее их опрессование.
      • Любое соединение электрических кабелей должно быть тщательно заизолировано изоляционной лентой или специальной термоусадкой.

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