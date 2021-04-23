Как соединить трехжильный провод с двухжильным?

Варианты соединений

Существует несколько методов соединения кабеля, среди которых непрофессиональный и профессиональный (сварка, опрессовка и прочие). Разберем их подробнее.

Непрофессиональное соединение или скрутка

Правила не предусматривают данную разновидность соединения. К примеру, если такой способ заметит орган, принимающий в эксплуатацию, объект сдан не будет. Чаще всего скрутку многожильного кабеля осуществляют в качестве интервальной процедуры перед пайкой, обжимкой либо сваркой. Также этот метод востребован в безотлагательных случаях, главное понимать, что его следует рассматривать лишь как временный и только для проводки с открытым доступом (для постоянного доступа к осмотру участка скрутки). Прежде чем осуществлять скрутку, необходимо провести подготовку кабеля.

Снять оплетку в месте будущего соединения. Здесь главное – не подрезать жилу кабеля, иначе она может сломаться. Обезжирить оголенный участок. Тут можно воспользоваться ацетоном. Зачистить провод наждаком до характерного блеска. Это делается для лучшего контакта.

бандажная – добавочная часть из того же материала, что и жила;

многожильный и одножильный провод – сперва осуществляется накрутка, которая потом прижимается.

После соединения, требуется восстановить изоляцию. В этих целях используется термоусадка или изолента. В настоящее время используются разновидности скруток:

И прочие разновидности.

Как уже говорилось выше, непрофессиональное соединение или скрутку рекомендуется использовать исключительно как промежуточную процедуру. Данный способ создает ненадежный контакт, и когда через него проходит ток, данное место нагревается. Из-за этого повышается переходное сопротивление, и температура увеличивается до критических значений, что вполне может повлечь за собой пожар. Нарушенный контакт в участке скрутки вызывает искру, а это также возгорание. Поэтому рекомендовано обратить внимание на методы, указанные ниже.

Профессиональное соединение

Разберем разные вариации соединения, выполняемые на профессиональном уровне, чтобы наглядно увидеть все плюсы и отказаться от описанной выше ненадежной скрутки.

Пайка

Это соединение выполняется в соответствии со следующим алгоритмом:

подготовительные операции (о них мы говорили ранее);

провода очищаются;

места присоединения покрываются припоем;

жилы скручиваются;

после скрутки проводная продукция пропаивается припоем;

место пайки зачищается наждаком (не должно быть острых выступов, повреждающих оболочку);

место соединения изолируется.

Чтобы повысить надежность, провод лучше спрятать в трубку из поливинилхлорида. После спаивания кабель возможно помещать даже под слой штукатурки.





Сварка

Для данного метода в первую очередь потребуются сварочный аппарат и определенные электроды. Технология соединения сваркой – это несколько несложных операций. Сначала следует провести подготовительные работы кабеля по описанному выше способу, затем скрутить жилы и подровнять их, обрезав торцы. Во избежание перегрева во время пайки, требуется отвести тепло. Для этих целей используется зажим, подключающийся к одному из контактов сварочного аппарата. Процедура выполняется при помощи касания к краю провода электрода, удерживающемся в держателе, подключенном к другому контакту аппарата.





Резьбовой метод

Многожильный кабель скручивается сплетением и зажимается болтом. Тут потребуются специализированные клеммники. Последние состоят из оболочки и встроенных приспособлений для зажима. Чтобы соединение было максимально надежным, кабель требуется непременно залудить или обжать. Клеммники различают по разновидностям.

Винтовые – наиболее популярные. Они подходят для соединения исключительно медной проводной продукции. Самозажимные – используются для соединения провода с сечением не более 2,5 мм2. Данная разновидность позволяет за один раз соединить до восьми разных проводов. Зажимы с изоляцией – используются для кабелей с небольшим сечением.

Говоря об изоляционных зажимах, для соединения провод скручивается в пучок и сверху надевается зажим. Благодаря тому, что элемент сделан из специального материала, какая-либо добавочная изоляция не потребуется.