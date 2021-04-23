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    Как соединить трехжильный провод с двухжильным?

    23.04.2021

    Варианты соединений

    Существует несколько методов соединения кабеля, среди которых непрофессиональный и профессиональный (сварка, опрессовка и прочие). Разберем их подробнее.

    Непрофессиональное соединение или скрутка

    Правила не предусматривают данную разновидность соединения. К примеру, если такой способ заметит орган, принимающий в эксплуатацию, объект сдан не будет. Чаще всего скрутку многожильного кабеля осуществляют в качестве интервальной процедуры перед пайкой, обжимкой либо сваркой. Также этот метод востребован в безотлагательных случаях, главное понимать, что его следует рассматривать лишь как временный и только для проводки с открытым доступом (для постоянного доступа к осмотру участка скрутки). Прежде чем осуществлять скрутку, необходимо провести подготовку кабеля.

    1. Снять оплетку в месте будущего соединения. Здесь главное – не подрезать жилу кабеля, иначе она может сломаться.
    2. Обезжирить оголенный участок. Тут можно воспользоваться ацетоном.
    3. Зачистить провод наждаком до характерного блеска. Это делается для лучшего контакта.
     После соединения, требуется восстановить изоляцию. В этих целях используется термоусадка или изолента. В настоящее время используются разновидности скруток:
    • бандажная – добавочная часть из того же материала, что и жила;
    • многожильный и одножильный провод – сперва осуществляется накрутка, которая потом прижимается.

    И прочие разновидности. 

    Как уже говорилось выше, непрофессиональное соединение или скрутку рекомендуется использовать исключительно как промежуточную процедуру. Данный способ создает ненадежный контакт, и когда через него проходит ток, данное место нагревается. Из-за этого повышается переходное сопротивление, и температура увеличивается до критических значений, что вполне может повлечь за собой пожар. Нарушенный контакт в участке скрутки вызывает искру, а это также возгорание. Поэтому рекомендовано обратить внимание на методы, указанные ниже.

    Профессиональное соединение

    Разберем разные вариации соединения, выполняемые на профессиональном уровне, чтобы наглядно увидеть все плюсы и отказаться от описанной выше ненадежной скрутки.

    Пайка

    Это соединение выполняется в соответствии со следующим алгоритмом:

    • подготовительные операции (о них мы говорили ранее);
    • провода очищаются;
    • места присоединения покрываются припоем;
    • жилы скручиваются;
    • после скрутки проводная продукция пропаивается припоем;
    • место пайки зачищается наждаком (не должно быть острых выступов, повреждающих оболочку);
    • место соединения изолируется.

    Чтобы повысить надежность, провод лучше спрятать в трубку из поливинилхлорида. После спаивания кабель возможно помещать даже под слой штукатурки.


    Сварка

    Для данного метода в первую очередь потребуются сварочный аппарат и определенные электроды. Технология соединения сваркой – это несколько несложных операций. Сначала следует провести подготовительные работы кабеля по описанному выше способу, затем скрутить жилы и подровнять их, обрезав торцы. Во избежание перегрева во время пайки, требуется отвести тепло. Для этих целей используется зажим, подключающийся к одному из контактов сварочного аппарата. Процедура выполняется при помощи касания к краю провода электрода, удерживающемся в держателе, подключенном к другому контакту аппарата.


    Резьбовой метод

    Многожильный кабель скручивается сплетением и зажимается болтом. Тут потребуются специализированные клеммники. Последние состоят из оболочки и встроенных приспособлений для зажима. Чтобы соединение было максимально надежным, кабель требуется непременно залудить или обжать. Клеммники различают по разновидностям.

    1. Винтовые – наиболее популярные. Они подходят для соединения исключительно медной проводной продукции.
    2. Самозажимные – используются для соединения провода с сечением не более 2,5 мм2. Данная разновидность позволяет за один раз соединить до восьми разных проводов.
    3. Зажимы с изоляцией – используются для кабелей с небольшим сечением.

    Говоря об изоляционных зажимах, для соединения провод скручивается в пучок и сверху надевается зажим. Благодаря тому, что элемент сделан из специального материала, какая-либо добавочная изоляция не потребуется.

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