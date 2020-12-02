Как устроен барабан для кабеля

Кабельным барабаном называется электрокабельная катушка, которая помогает сохранить, транспортировать и уложить кабель при выполнении монтажной работе линии электрических передач и связи. Сегодня они делятся на виды, в зависимости от назначения и технических параметров.

Разновидности и конструктивные особенности

Все виды барабана для кабеля состоят из втулки и круга шейки. Самым распространенным барабаном для кабеля служит деревянное кабельное изделие. Это недорогая кабельная тара, которая часто используется для кабельной транспортировки и хранения проводника и состоит из щеки, шейки, обшивки, втулки, шпильки, круга шейки, поводкового отверстия, стальной ленты и отверстия для кабельного вывода. Производство деревянного барабана осуществляется по ГОСТу от 1979 года. Барабан изготавливается с применением хвойника, лиственницы и клееной фанеры. Материал зависит от размера. В большом барабане в оси находятся чугунные со стальными цилиндрами, во избежание поломки барабана под собственной тяжестью и тяжестью груза.

Деревянные и металлические кабельные барабаны

Стоит указать, что традиционной обшивкой деревянных барабанов служит упаковка матов для защиты кабеля от механических повреждений во время транспортировки, хранения. При этом на края щек сплошным рядом накладываются доски. Они прикрепляются гвоздями к стальной ленте, которая обтягивает обшивку по части краев. Упаковочные маты - непрерывные ряды досок по одной длине, которые скреплены с помощью стальной ленты или проволоки. В процессе нее маты обертываются на кабельные барабаны.

Металлические барабаны из стали из щеки, шейки, втулки, круга шейки и отверстия для провода - самые долговечные и прочные модели для хранения и перевозки силового, телефонного и прочего кабеля. Они изготавливаются в виде тары на кабельном заводе. При этом для них применяются второй группы алюминиевые сплавы литьем кокиля. Они нужны, чтобы наматывать, транспортировать, хранить обмоточные общепромышленные по назначению провода.

Используются, чтобы осуществлять намотку кабеля во время производства специального оборудования. Отличаются особой прочностью, благодаря чему используются на высокой скорости вращения. При производстве металлического барабана при этом имеет значение качество его деталей со сборкой, защитой от коррозии, получаемой с помощью специальных лаков и покрытий. В металлических больших барабанах делаются зацепки из крюков. Также покрываются они гофрой и плоской внутренней поверхностью.





Для использования такого рода кабельной тары есть одно условие - наличие антикоррозийного лакокрасочного покрытия, наличие пазов для захвата крюками грузоподъемных устройств.

Металлические барабаны из алюминиевого сплава используются на заводе, чтобы хранить и перемещать обмоточные провода со специальным и общепромышленным назначением. Такие изделия в промышленности изготавливаются из алюминиевых сплавов с добавлением кремния и меди. Эти сплавы выдерживают 250 градусную температуру. Катушки из дерева отличаются от барабанов меньшими размерами. Они помогают в хранении и транспортировки тонких обмоточных проводников с эмалированной поверхностью. Их удобно использовать, чтобы делать плотную проводниковую намотку.

Кабельные барабаны, имеющие пружинный привод, годятся для кабельной намотки гибкого провода, который обеспечивает работу подвижных устройств, к которым относятся козловые, доковые, корабельные краны, мостовые краны, электрические тали и транспортные тележки. Движется барабан при этом по спиральной пружине. Зачастую он изготавливается из поливинилхлорида, который усилен стекловолоконным покрытием и покрыт с помощью порошковой краски.





Кабельные барабаны, имеющие моторный привод, нужны, чтобы автоматически укладывать или наматывать подвижные кабельные токопровода питающих линий, линий управления, газообразных шлангов и жидких средств. Отличаются тем, что на них можно наматывать кабель в большую длину. Еще один вид катушек делается из ударопрочного полистирола с полипропиленом. Они нужны для линий механизированной намотки электромашин с аппаратами. Обладают своими конструктивными особенностями, делающими этот вид кабельной тары незаменимым для любой перевозки.

В результате, каждый барабан для кабеля устроен просто, вне зависимости от вида материала, из которого он сделан. В него обязательно входит щека, шейка, обшивка, втулка, шпилька, круг шейки, поводковое отверстие, стальная лента и отверстие для кабельного вывода. Сделать расчет погрузки кабельных барабанов по габаритам можно здесь: кабель.онлайн/online-services/cargo/, а расчет веса кабеля на барабане можно сделать по этой ссылке: кабель.онлайн/online-services/delivery/