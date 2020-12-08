Как узнать сечение многожильного провода

Монтируя электрическую проводку, необходимо следить за соответствием реального проводникового сечения заложенному проектом, поскольку от этого параметра зависит электрическое сопротивления тока. Если сечение будет не соответствовать мощности сети, проводник будет перегреваться и в любой момент может вспыхнуть. На практике бывают такие ситуации, когда купленный провод не имеет маркировки и даже опытный электромонтажник начинает сомневаться по поводу соответствия заявленным характеристикам проводника реальным. Тогда необходимо узнать сечение многожильного провода до начала работ. Как это сделать рассказано ниже.

Способы определения сечения многожильного провода

Есть несколько способов того, как измерить сечение проводника, отталкиваясь от диаметра его жилы. При наличии многожильного провода, замеры следует производить сразу, убрать одну жилу из него. После этого ее нужно очистить от изоляции, оставив металл. Для вычисления площади ее круга через радиус, необходимо использовать формулу произведения двойного значения радиуса на константу 3,14. Однако с практической стороны проще рассчитать диаметр. Он равен двум радиусам. В зависимости от способа замера диаметра, следует использовать одну из представленных ниже форм вычисления проводникового сечения и кабельной жилы.





По диаметру через штангенциркуль или микрометр

Самым лучшим способом измерения диаметра будет использование штангенциркуля и микрометра для работы. По этим приборам можно сделать максимально точное измерение диаметра. Для этого необходимо взять провод с микрометром. Потом вставить в измерительное отверстие провод, ручкой и фиксатором зафиксировать проводник. Устройство покажет диаметр жилы. Останется все известные данные подставить в формулу и найти проводниковое сечение. Тоже самое можно сделать штангенциркулем. Плюс такого метода состоит в возможности измерения любого проводника с круглым сечением, даже при установке и эксплуатации устройства для питания электроприбора. Главным недостатком метода является повышенная стоимость устройств. Поэтому для нескольких замеров покупать их не стоит.

По диаметру карандашом или ручкой

Для этого способа нужно взять любой пишущий инструмент и намотать на него провод по спирали. Для исключения изоляционной толщины следует ее убрать по всей длине, оставив жилу. Кольца нужно располагать максимально вплотную. Поскольку все провода в толщину одинаковые, то чтобы определить диаметр провода, нужно измерить длину намотки и разделить ее на количество витков. Далее останется внести полученные значение в формулу измерения площади сечения. Преимуществом такого метода является возможность использования для такого способа подручные средства.

Обратите внимание! Метод определения сечения жилы таким способом обладает низкой точностью. Такой способ подходит только для тонких кабелей.

По мощности и току

Если известно количество тока, которую проводит жила, можно определить ее сечение. Для этого нужно руководствоваться одним параметром - током или мощностью. Зная параметр, можно по нему через таблицу узнать стандартное проводниковое сечение и диаметр провода в миллиметрах. Стоит указать, что для медного и алюминиевого проводника показатели будут разными. Например, известно, что проводник сделан из алюминия и проводит 16 ампер тока и 3,5 киловатт мощности. Значит, его сечение равно 2,5 квадратных миллиметров, а в диаметр провод достигает 18 миллиметров.

Расчет сечения многожильного провода

Выше представлены способы для исследования сечения одножильного проводника. Чтобы найти сечение многожильного проводника, необходимо сложить все площади сечения вместе. После этого общее сечение можно отыскать через умножение числа проводов на сечение одного кабеля. Также узнать искомые данные можно через специальные онлайн калькуляторы.

Советы электрика

В заключение стоит указать, что на любом проводе от проверенного производителя будет указана маркировка. Она дает покупателю информацию о параметрах с эксплуатационными особенностями и модели. При ее отсутствии следует отказаться от покупки. При хорошем качестве проводника, на него будут у поставщика специальные сертификаты качества. Они говорят о том, что провод прошел все испытания и готов к работе дома, в условиях промышленности.