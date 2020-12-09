Как узнать сечение провода по мощности?

Электрические сети являются потенциальным источником пожарной опасности. Чтобы свести к минимуму появление аварийных ситуаций, электромонтажные работы внутри дома следует производить по специальным техническим нормативам. Ниже представлены правила выбора сечения провода по мощности и показатели, которые нужно учитывать, делая расчет нагрузки электрической сети.





Для чего нужно знать кабельное сечение?

Главное требование, которое предъявляется к электропередачам, это безопасность их работы. Поэтому нужно внимательно выбирать кабельное сечение, отталкиваясь от электрического тока. При наличии маленького сечения, проводка начнет перегреваться из-за чрезмерной сетевой нагрузки. Это приведет к постепенному расплавлению изоляционной оплетки. В итоге, произойдет короткое замыкание с последующим пожаром.

Использование проводов с большим сечением обезопасит дом от возгорания проводки, но приведет к появлению неоправданного расхода денежных средств. Рационально выбирать электрическую проводку с оптимальным сечением жилы. Используя точные рекомендации правильного выбора проводки, представленные в 1.3 подпункте ПУЭ, можно точно выбрать электрическое оборудование и сделать прокладку кабеля безопасной. Выбор площади поперечного проводникового сечения следует осуществлять, отталкиваясь от силы с мощностью тока, материалом изготовления и числом фаз.

Выбор кабельного сечения по мощности

Выбор кабеля по мощности нужно начинать с некоторых подсчетов. Для выбора правильного кабеля, следует выполнить произведение общих мощностей используемых электрических устройств в доме. Чтобы подсчет был правильным, необходимо сложить все мощности в квартире и добавить 10% в запас. Каждый прибор имеет свою мощность в ваттах или киловаттах на упаковке. Потом можно купить новые электрические приборы, по этой причине, делая расчет кабельного сечения, следует смело добавлять несколько киловатт к конечной сумме потребляемой мощности.

Расчет сечения можно сделать самостоятельно, не прибегая к услугам электромонтажником. Для этого необходимо написать все электрические домашние приборы на бумагу и рядом проставить их мощности, указанные на упаковке. Если около них написаны числа в ваттах, следует привести их в киловатты, используя специальные онлайн калькуляторы в интернете. Поняв все мощности, суммировав их и добавив коэффициенты, равные периодически включающимся приборам, можно получить сечение по мощности, отталкиваясь из данных специальной таблицы расчетов. Для большей гарантии к полученному значению необходимо добавить 15%.

Чтобы обустроить электропроводку внутри дома, следует применять медные кабеля . Несмотря на то, что они стоят выше, чем алюминиевые проводники, они обладают улучшенной гибкостью, долговечностью и электропроводностью. Поскольку сила тока, проходящая по проводнику, это непостоянная величина, она изменяется от:

длины проводника;

размера сечения;

показателя с удельным сопротивлением;

температуры.

Поэтому определение сечения по табличным данным можно делать отдельно от алюминиевого проводника и медного. При этом смотреть табличные данные нужно как для однофазной, так и трехфазной сети. Сечение кабеля в сетях разное.

Расчет кабельного сечения по длине и мощности

Из-за сопротивления кабеля, напряжение теряется при прохождении тока сквозь проводник. Чем больше кабель, тем больше потеря. Заметнее потеря на линиях электропередач с километровой протяженностью. Для бытовой электрической проводки, потеря на электрических линиях несущественна. Ее можно опустить. Расчет электрического тока возможно сделать, основываясь на формуле силе тока и проводникового сопротивления.

Сечение провода в открытой и закрытой прокладке

Делая расчет кабельной нагрузки, нужно понимать особенности прокладки кабеля открытым и закрытым способом. Для бетонных, кирпичных стен необходимо кабель прокладывать в канавках-штробах. При этом подбирать проводник строго по сечению из табличных данных. В деревянных строениях проводку следует кидать открытым способом в защитных кабель-каналах или гофрированных трубах. Для закрытого способа электромонтажа следует отдавать предпочтение плоским проводам, а для открытого - округлым.

Напоследок, необходимо сказать, что при наличии сомнений в выборе сечения кабеля по мощности, следует обращаться за помощью к специалистам. Они помогут сделать электропроводку безопасной и надежной.