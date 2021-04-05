Как выбрать антенный кабель? Основные виды и отличия маркировок

Антенный кабель – изделие достаточно востребованное. Но при выборе многие пользователи сталкиваются с тем, что не знают, как выбрать его самостоятельно. На первый взгляд может показаться, что подобрать провод для телевизора – проще простого. Но это не совсем так. Стоит учитывать, что те или иные характеристики способны оказать влияние на качество передаваемого сигнала, а это скажется на качестве изображения. На какие же параметры стоит обращать внимание?

Разновидности

Прежде чем совершить покупку, стоит понимать, что антенные кабели подразделяются на несколько видов:

Коаксиальные. Наиболее распространенная разновидность для обустройства телесетей. Актуально использовать такой кабель с целью подключения домашних антенн. Особенность в том, что изолированные друг от друга компоненты электромагнитного поля устанавливаются между проводниками. Это способствует защите от внешних помех, снижает вероятность того, что поле будет потеряно на излучение.

Композитные. В конструкцию такого кабеля включено сразу три проводника: один – для видеосигнала, два – для стереоимпульсов. Целесообразно использовать, если к ТВ необходимо подключить другие видеоустройства, но при этом стоит обязательно учитывать окрас проводников и штекеров.

Компонентные. Это проводник первого поколения. Используется для максимально качественной трансляции цифровых импульсов. Кабель имеет три шнура. Независимо от производителя, в комплектацию всегда входит специальный набор для подсоединения звуковых дорожек. Как и в предыдущем варианте, во время подключения учитывается цветовая маркировка.

HDMI, DVI. Такие кабели предназначены, чтобы передавать высококачественные видеоимпульсы.

Особенности маркировки

Маркирование кабелей происходит по стандартной схеме. Во время покупки высококачественного продукта от проверенного производителя проблем с трактовкой маркировки не возникает, ведь она стандартная. Так, обозначение «РК» значит, что кабель именно радиочастотный. Под маркировкой «ТУ» вы найдете все необходимые технические условия. Также на проводнике указано его сопротивление (например, 74 Ом) и в обязательном порядке – диаметр. Группа из двух чисел (например, 34) показывает изоляцию и категорию теплостойкости.

Несколько сложнее разобраться с маркировкой, если вы приобретаете импортные кабели. Маркировка дает информацию не только об основных тех. характеристиках, но и о изготовителе, название. Указывается материл изготовления центрального проводника, оплетки, ее плотность и толщина. В обязательном порядке – номер сертификата соответствия.





Выбираем антенный кабель: на что обратить особое внимание?

Выбирая кабель для телевизора, важно не только разобраться в тонкостях маркировки и точно знать, какую разновидности необходимо купить. Есть еще несколько немаловажных параметров, которые стоит непременно учесть, чтобы видеосигнал и изображение были максимально качественными.

Сечение. Здесь все просто. Чем выше данный показатель, тем лучше будет передаваться сигнал на достаточно большие расстояния. Если антенна расположена слишком далеко от ТВ-устройства (например, установлена на крыше многоэтажки), отдайте предпочтение кабелю, сечение которого 2 кв. мм. При меньшем расстоянии можно выбирать и меньшее сечение – до 1 кв. мм.

Материал. Бытует мнение, что наиболее качественные, надежные и долговечные кабели изготавливают из меди. Это так. Но для цифрового ТВ также отлично подойдет омедненная сталь.

Величина затухания сигнала. В отличие от первого параметра этот показатель должен быть как можно меньше, соответственно сигнал при этом будет более качественным. К сожалению, значение этого показателя не всегда можно найти в характеристиках изделия. Поэтому лучше сразу уточнить его там, где будете покупать. Измеряется в дБ на каждые сто метров.

Коэффициент усиления сигнала. На него прямое влияние оказывает качество экрана того или иного изделия. И чем выше этот показатель, тем лучше. Для большинства марок среднее значение составляет 60-80 дБ.

Сопротивление волн. Это значение общепринятое для всех коаксиальных кабелей и составляет 75 Ом. Подыскивая кабель для подключения цифрового ТВ, можно столкнуться с тем, что нередко продавцы предлагают устройства RG-58A или RG-58C. Однако это не совсем то, что нужно, и такие кабели не подойдут, потому что показатель волнового сопротивления у них 50 Ом. Такие устройства идеальны для прокладки компьютерных сетей, а не телевизионных.

Надеемся, наши советы помогут сделать вам максимально правильный выбор!