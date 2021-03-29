Как выбрать сечение сварочного кабеля КГ?

Не каждый сварочный аппарат продается в полной комплектации. Поэтому нередко после приобретения устройства хозяева задумываются о покупке провода. Какой сварочный кабель выбрать? Как правильно подобрать сечение? Именно эти вопросы являются наиболее актуальными.

Разновидности кабелей

Выбор кабеля должен основываться на основных параметрах сварочного аппарата и подбираться под них. Главный показатель – сила тока. Также стоит учесть назначение оборудования, с какими целями оно будет эксплуатироваться и как часто. Некоторые модели и варианты могут стоить достаточно дорого, поэтому вопросу выбора стоит уделить максимум внимания. Первое, что необходимо знать – какие бывают кабеля.

Вариантов – три:

одножильные. В их основе – эластичная, гибкая проволока, которая прекрасно проводит электрический ток. Чаще всего предпочтение отдается кабелям, изготовленным из меди для небольших аппаратов инверторного типа – отличаются компактными размерами, легко переносятся и характеризуются не слишком большой мощностью;

двужильные. В основе – также медная проволока. Дополнительно имеются катод и анод. Встречаются изделия, изготовленные из сплава меди с другими металлами с хорошей проводимостью. Отличный вариант для импульсных сварок;

трехжильные. Из всех вариантов этот можно назвать наиболее профессиональным. Без таких кабелей не обходятся автоматические аппараты, используемые на производствах. Устройства предназначены для выполнения большого объема работы.

Во время выбора того или иного провода особых сложностей не должно возникать, ведь каждый имеет специфическую маркировку. Подсказки, нанесенные на изделие, помогут определиться и сделать максимально правильный выбор. Значения маркировок:

КС – говорит о том, что провод подойдет для сварки любой сложности;

П – на кабеле имеет полимерный слой, защищающий токопроводящую жилу, если возле буквы имеются цифры, они указывают на количество жил;

ВЧ – предназначены для высокочастотных напряжений.

Особенности КГ

КГ обозначает «кабель гибкий». Эта разновидность является самой распространенной и востребованной. Применяется для работ с постоянным током до 1000 Вт или переменным до 600 В. Кабель используют для того, чтобы подключить инвертор к сети, для присоединения держателя электрода и зажима массы.

Какое сечение подойдет?

В металлическом сердечнике кабеля есть тонкие проводки. Их количество варьируется в пределах 300-1000. Сечение необходимо выбирать, исходя из такого параметра, как мощность аппарата. Немалое значение имеет и используемый ток. К примеру, сечение 1х6 кв. мм говорит о том, что максимально допустимая нагрузка – 11 кВт. При этом специалисты утверждают, что расчетные значения не стоит использовать по максимуму: их лучше делить на 2. Поэтому провод с данным сечением целесообразно использовать с источником питания, потребляемая мощность которого не превышает 5 кВт. Если сила тока будет увеличиваться, сечение также стоит выбирать в соответствии с этим параметром.

На сечение кабеля оказывает влияние выдаваемая мощность аппарата. Следование правилам поможет избежать потери сварочного тока. Параметры представлены в таблице:





Если сварка происходит «двоечкой» на токе 80А, можно использовать тонкий кабель с минимальным сечением. Но в этом случае использовать электрод «тройку» уже не получится. Неправильное сечение – причина чрезмерного перегрева аппарата.

Несколько важных советов

Выбирая кабель для сварочного аппарата, важно обращать внимание не только на его сечение, но и на другие важные параметры:

жила. Она должна быть медной и многопроволочной. Покупая у непроверенных продавцов, можно столкнуться с подделкой или китайским КГ. В последнем меди будет не более 60%, о чем свидетельствует более тусклый окрас. Это может сказаться на работе аппарата и на качестве сварки (эти параметры напрямую зависят от качества меди!). Поэтому приобретать изделия лучше там, где на них имеются все необходимые сертификаты, подтверждающие качество;

класс гибкости. Для удобства работы кабель должен быть максимально гибким. Этот показатель определяется классом. Выбирать лучше тот, который принадлежит к классу не ниже 4. Это даст возможность без проблем изменять положение, место аппарата.

изоляция. Она должна быть качественной и достаточной толщины. Для самого маленького сечения толщина изоляции не должна быть меньше 1,1 мм. В качестве изолирующего материала используется резина.

Это основные параметры. Придерживаясь советов и используя кабели правильного сечения, вы продлите срок эксплуатации аппарата, а также сможете многократно улучшить качество выполняемых сварочных работ.



