Как выбирать кабель и провода?

К выбору кабеля и проводов нужно подходить обстоятельно. Ведь от качества приобретаемой кабельно-проводниковой продукции зависит слаженность и надежность работы всей электрической сети объекта.



Какой материал выбрать?

При выборе кабеля нужно сначала определиться с материалом.



Кабель делается из меди и алюминия. Медная продукция очень стойкая и долговечная, к тому же меньше подвержена коррозии, чем алюминий. Но стоит она намного дороже. Алюминиевая же проводка быстро окисляется и более ломка, но имеет невысокие цены.

В конструкцию кабелей входит одна или несколько изолированных жил. От механических повреждений кабели защищены специальной оболочкой. Шнуры также состоят из жил, которых может быть 2 или более. Они имеют защитную оболочку. В конструкцию провода входит одна или более жил, защищенных изолирующей оболочкой или находящихся в оплетке.

Какой кабель подойдет для жилых помещений?

Сечение нужно выбирать в зависимости от максимальной фактической нагрузки на электропроводку.

Для жилых помещений подходит проводка ПВС, кабели ВВнг, ВВГ и NYM.

Почему стоит купить ПВС, ВВГ и NYM?

ПВС - это гибкий провод из меди, имеющий круглое сечение и скрученные жилы. Он предназначен для бытовых электроприборов. Оболочка и изоляция его выполнены из ПВХ-пластика. А проволока очень гибкая.

ВВГ является силовым кабелем, переносящим достаточно большие температуры. Оболочка и изоляция этого кабеля также выполнена из ПВХ-пластика, а вот в кабеле с индексом "нг" оболочка выполняется из пластика пониженной горючести. Оба вида кабелей имеют медную токопроводящую жилу.

Провод NYM предназначается как для бытового, так и для стационарного монтажа. Он содержит дополнительный слой изоляции из резины, что предотвращает появление трещин. А для внешней изоляции используется гораздо более эластичный пластикат, что намного повышает электробезопасность. Благодаря всем этим плюсам провод NYM становится все более популярным материалом для проводки. Он сможет обеспечить безопасность вашего дома.