Как зачистить провод от изоляции в домашних условиях?

Когда нужна зачистка проводов?
Перед проведением зачистки концов проводов стоит ознакомиться, в каких случаях это необходимо. Не обойтись от удаления изоляции, когда требуется:
- соединить провода, при увеличении протяженности электролинии;
- развести элементы внутри здания;
- подключить приборы освещения;
- подключить оборудование, работающее от электросети;
- установить розетки, выключатели;
- смонтировать в распределительных щитах специальные аппараты для контроля и распределения электроэнергии.
Перед зачисткой проводов необходимо ознакомиться с их особенностями и устройством изоляции. Это позволит безошибочно определить, каким способом лучше воспользоваться.
При зачистке проводов необходимо, чтобы:
- оголенный участок полностью скрывался в соединении;
- изоляция была удалена с этой части жилы со всех сторон.
Если фрагменты изоляции остались на проводе, можно не получить надежное соединение элементов в узле. Например, при монтаже электропроводки в автомобиле, из-за вибрации возможно ослабление соединения. Конец провода станет свободным от клемм, возможно короткое замыкание и воспламенение транспортного средства.
Способы снятия обмотки
Не всегда просто очистить от изоляции провода малого диаметра. Главное условие – обеспечить правильное усилие нажима.
Домашние мастера часто используют такие методы удаления изоляции, как:
- использование ножа;
- применение бокорезов;
- воздействие повышенной температуры;
- использование стриппера.
Все перечисленные варианты желательно использовать в конкретных ситуациях.
Снятие изоляции ножом
Для зачистки кабелей дома используется нож.
Для предохранения вторичной изоляции от порчи лезвие инструмента и ось провода необходимо располагать в общей плоскости. Затем:
- разрезается покрытие вдоль кабеля;
- отделяется изоляция;
- отводится от жилы обмотка;
- делается срез у основания покрытие.
Удаление изоляции бокорезомБокорезы – это удобные инструменты и безопасные при правильном применении.
Используются приспособления одним из способов:
- подсечением покрытия со всех сторон и снятием его с проводника – для кабелей большого сечения;
- фиксированием оплетки, подрезанием ее рабочими частями бокореза, а движениями вдоль оси изоляция стаскивается в сторону.
Термохимический способ зачисткиУдалить изоляцию с проводников очень маленького сечения до 0,2 мм, с полихлорвиниловым покрытием, с эмалевого провода механическим способом – высокий риск.
Для этих целей применяется термохимический метод:
По другому варианту снять эмалированную оболочку с провода можно с помощью таблетки аспирина. Для этого она разогревается паяльником и распределяется на всю длину. При этом удаляется обмотка и залуживается провод.
Зачистка проводов стриппером
Для частичной механизации процесса можно применять специальные клещи, которые работают с конкретными сечениями проводов.
Стрипперы бывают:
- миниатюрными ручными в виде прищепки;
- большого размера реечными;
- рычажными, по внешнему виду они напоминают ножницы.
Каким бы способом вы не проводили зачистку изоляции, необходимо быть осторожным. Нужно внимательно и грамотно относиться к применяемому инструменту.