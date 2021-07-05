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    Как зачистить провод от изоляции в домашних условиях?

    05.07.2021

    Когда нужна зачистка проводов?

    Перед проведением зачистки концов проводов стоит ознакомиться, в каких случаях это необходимо. Не обойтись от удаления изоляции, когда требуется:

    • соединить провода, при увеличении протяженности электролинии;
    • развести элементы внутри здания;
    • подключить приборы освещения;
    • подключить оборудование, работающее от электросети;
    • установить розетки, выключатели;
    • смонтировать в распределительных щитах специальные аппараты для контроля и распределения электроэнергии.

    Перед зачисткой проводов необходимо ознакомиться с их особенностями и устройством изоляции. Это позволит безошибочно определить, каким способом лучше воспользоваться.

    При зачистке проводов необходимо, чтобы:

    • оголенный участок полностью скрывался в соединении;
    • изоляция была удалена с этой части жилы со всех сторон.

    Если фрагменты изоляции остались на проводе, можно не получить надежное соединение элементов в узле. Например, при монтаже электропроводки в автомобиле, из-за вибрации возможно ослабление соединения. Конец провода станет свободным от клемм, возможно короткое замыкание и воспламенение транспортного средства.

    Способы снятия обмотки

    Не всегда просто очистить от изоляции провода малого диаметра. Главное условие – обеспечить правильное усилие нажима.

    Домашние мастера часто используют такие методы удаления изоляции, как:

    • использование ножа;
    • применение бокорезов;
    • воздействие повышенной температуры;
    • использование стриппера.

    Все перечисленные варианты желательно использовать в конкретных ситуациях.

    Снятие изоляции ножом

    Для зачистки кабелей дома используется нож. 

    Для предохранения вторичной изоляции от порчи лезвие инструмента и ось провода необходимо располагать в общей плоскости. Затем:

    1. разрезается покрытие вдоль кабеля;
    2. отделяется изоляция;
    3. отводится от жилы обмотка;
    4. делается срез у основания покрытие.
    Чтобы удалить изоляцию большой жесткости, стоит воспользоваться специальным ножом мастера-электрика с прямым лезвием или немного изогнутым, без зазубрин и заусенцев. Некоторые инструменты для электромонтеров имеют короткое лезвие, закругленное внутрь, на конце с «пяткой». Это удобно, чтобы при удалении верха изоляции она не повредилась.

    Удаление изоляции бокорезом

    Бокорезы – это удобные инструменты и безопасные при правильном применении.

    Используются приспособления одним из способов:
    • подсечением покрытия со всех сторон и снятием его с проводника – для кабелей большого сечения;
    • фиксированием оплетки, подрезанием ее рабочими частями бокореза, а движениями вдоль оси изоляция стаскивается в сторону.
    При использовании такого способа все действия должны быть очень аккуратными, чтобы не нанести вред проводнику и не откусить его.

    Термохимический способ зачистки

    Удалить изоляцию с проводников очень маленького сечения до 0,2 мм, с полихлорвиниловым покрытием, с эмалевого провода механическим способом – высокий риск.

    Для этих целей применяется термохимический метод:

  • провод укладывается на плоскую поверхность;
  • под ним размещается изоляция из хлорвинила;
  • разогретым паяльником осторожно водят по покрытию;
  • при нагреве, под воздействием выделяемого хлора, изоляция начинает исчезать.

    • По другому варианту снять эмалированную оболочку с провода можно с помощью таблетки аспирина. Для этого она разогревается паяльником и распределяется на всю длину. При этом удаляется обмотка и залуживается провод.

    Зачистка проводов стриппером

    Для частичной механизации процесса можно применять специальные клещи, которые работают с конкретными сечениями проводов. 

    Стрипперы бывают:

    • миниатюрными ручными в виде прищепки;
    • большого размера реечными;
    • рычажными, по внешнему виду они напоминают ножницы.
    Острозаточенным ножом сможет снять изоляцию каждый домашний мастер. Для этой операции можно изготовить простые приспособления, а покупными такая работа выполняется быстрее и качественнее.
    Каким бы способом вы не проводили зачистку изоляции, необходимо быть осторожным. Нужно внимательно и грамотно относиться к применяемому инструменту.

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