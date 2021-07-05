Как зачистить провод от изоляции в домашних условиях?

Когда нужна зачистка проводов?

Перед проведением зачистки концов проводов стоит ознакомиться, в каких случаях это необходимо. Не обойтись от удаления изоляции, когда требуется:

соединить провода, при увеличении протяженности электролинии;

развести элементы внутри здания;

подключить приборы освещения;

подключить оборудование, работающее от электросети;

установить розетки, выключатели;

смонтировать в распределительных щитах специальные аппараты для контроля и распределения электроэнергии.

Перед зачисткой проводов необходимо ознакомиться с их особенностями и устройством изоляции. Это позволит безошибочно определить, каким способом лучше воспользоваться.

При зачистке проводов необходимо, чтобы:

оголенный участок полностью скрывался в соединении;

изоляция была удалена с этой части жилы со всех сторон.

Если фрагменты изоляции остались на проводе, можно не получить надежное соединение элементов в узле. Например, при монтаже электропроводки в автомобиле, из-за вибрации возможно ослабление соединения. Конец провода станет свободным от клемм, возможно короткое замыкание и воспламенение транспортного средства.

Способы снятия обмотки

Не всегда просто очистить от изоляции провода малого диаметра. Главное условие – обеспечить правильное усилие нажима.

Домашние мастера часто используют такие методы удаления изоляции, как:

использование ножа;

применение бокорезов;

воздействие повышенной температуры;

использование стриппера.

Все перечисленные варианты желательно использовать в конкретных ситуациях.

Снятие изоляции ножом

Для зачистки кабелей дома используется нож.

Для предохранения вторичной изоляции от порчи лезвие инструмента и ось провода необходимо располагать в общей плоскости. Затем:

разрезается покрытие вдоль кабеля; отделяется изоляция; отводится от жилы обмотка; делается срез у основания покрытие.

Удаление изоляции бокорезом

подсечением покрытия со всех сторон и снятием его с проводника – для кабелей большого сечения;

фиксированием оплетки, подрезанием ее рабочими частями бокореза, а движениями вдоль оси изоляция стаскивается в сторону.

Термохимический способ зачистки

провод укладывается на плоскую поверхность;

под ним размещается изоляция из хлорвинила;

разогретым паяльником осторожно водят по покрытию;

при нагреве, под воздействием выделяемого хлора, изоляция начинает исчезать.

Чтобы удалить изоляцию большой жесткости, стоит воспользоваться специальным ножом мастера-электрика с прямым лезвием или немного изогнутым, без зазубрин и заусенцев. Некоторые инструменты для электромонтеров имеют короткое лезвие, закругленное внутрь, на конце с «пяткой». Это удобно, чтобы при удалении верха изоляции она не повредилась.Бокорезы – это удобные инструменты и безопасные при правильном применении.Используются приспособления одним из способов:При использовании такого способа все действия должны быть очень аккуратными, чтобы не нанести вред проводнику и не откусить его.Удалить изоляцию с проводников очень маленького сечения до 0,2 мм, с полихлорвиниловым покрытием, с эмалевого провода механическим способом – высокий риск.Для этих целей применяется термохимический метод:

По другому варианту снять эмалированную оболочку с провода можно с помощью таблетки аспирина. Для этого она разогревается паяльником и распределяется на всю длину. При этом удаляется обмотка и залуживается провод.

Зачистка проводов стриппером

Для частичной механизации процесса можно применять специальные клещи, которые работают с конкретными сечениями проводов.

Стрипперы бывают:

миниатюрными ручными в виде прищепки;

большого размера реечными;

рычажными, по внешнему виду они напоминают ножницы.

Острозаточенным ножом сможет снять изоляцию каждый домашний мастер. Для этой операции можно изготовить простые приспособления, а покупными такая работа выполняется быстрее и качественнее.Каким бы способом вы не проводили зачистку изоляции, необходимо быть осторожным. Нужно внимательно и грамотно относиться к применяемому инструменту.