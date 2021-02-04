Как читать маркировку силового кабеля российского производства?

Покупатели электрических кабелей выбирают их по маркировке — набору букв и цифр, который показывает структуру, нагрузку и варианты использования изделия. Электрику не обязательно рассматривать провод: достаточно увидеть маркировку и цвет, и этого будет достаточно для выбора изделия под планируемую нагрузку. Неспециалисту тоже полезно разбираться в условных обозначениях, чтобы самостоятельно купить нужный кабель в строительном магазине или проследить за действиями электриков в квартире или офисе. В статье мы расскажем, как правильно читать буквенно-цифровую и цветовую маркировку на силовых кабелях.





Буквенно-цифровая маркировка силовых проводов

Требования к буквенно-цифровой маркировке силовых кабелей приведены в ГОСТ 7399-97. В маркировке указывают материал и количество жил, тип изоляции, материал оболочки, сердечник, бронирование, дополнительные защитные элементы.

Материал жилы. Стандартный силовой кабель состоит из токопроводящей жилы, фазной изоляции и внешней изоляционной оболочки. Жила состоит из тонких медных или алюминиевых проводов, изоляция — из устойчивого к истиранию полимерного материала, не пропускающего электрический ток. Встречаются силовые кабели с экранированием, поясной изоляцией, армирующим слоем — такие дополнения улучшают характеристики изделий.

Если жила алюминиевая, в маркировку добавляют букву А.

Если медная — не добавляют отдельную букву.

Еще в маркировке кабеля встречаются буквенные сочетания ОЖ и КГ.

ОЖ — это монолитные алюминиевые или медные провода, предназначенные для монтажа неподвижных линий.

КГ — обозначение гибкого кабеля, жила которого свернута из множества проволок. Гибкие кабели бывают только медными, подходят для обустройства подвижных линий.

Изоляция. Провода в кабеле «обернуты» диэлектрической резиновой или полимерной оболочкой — изоляцией. Полиэтилен обозначают буквой П, поливинилхлорид — буквой В, негорючую резину — буквой Н, бумажную изоляцию с пропиткой - буквой Ц.

Фазную изоляцию включают в маркировку после буквы А на алюминиевых проводах. Маркировку медных проводов начинают сразу с обозначения материала изоляции.

Оболочка. Нужна для защиты жилы от внешних повреждений. Алюминиевую оболочку маркируют буквой А, свинцовую — В, изготовленную из ПВХ — буквой В.

Бронирование. Это дополнительная защита монолитных кабелей от внешних воздействий.

Если производитель использует две стальные ленты с однослойной защитной прослойки, в маркировку добавляют букву Б. Если между лентами нет прослойки, ставят сочетание Бб. Если между ними предусмотрена «подушка» из лавсана, ее обозначают буквами Бл.

Поливинилхлоридные рукава обозначают сочетанием Шв, полиэтиленовые — сочетанием Шп.

Если к стальным защитным лентам добавлена виниловая оболочка, в маркировку вводят сочетание БбШв.

Дополнительные элементы защиты. Их ставят в конце маркировки кабеля. Например, если фазная и внешняя изоляция не горят, буквенно-цифровой индекс будет заканчиваться сочетанием -НГ.

Цифры. В маркировку силовых кабелей включают цифры, которые обозначают:

Количество жил. Провода бывают одножильными и многожильными.

Сечение. Диаметры проводов, из которых скручен кабель, могут различаться. Если это так, сечения каждого провода включают в маркировку по отдельности.

Номинальное напряжение. Помогает подобрать кабель под расчетную нагрузку.





Цветовая маркировка

Производители кабелей дополнительно разделяют их с помощью разноцветной изоляции. Цвета стандартные, их немного, поэтому такую маркировку легко запомнить.

Заземление делают желто-зеленым, либо одноцветным желтым или зеленым

Ноль красят в синий или голубой.

Фаза — бывает коричневой или оранжевой для трехфазной сети и красной, если сеть однофазная. Обозначаться также может фиолетовым, серым, черным или белым цветом.

Заводы-изготовители добавляют в материал изоляции пигменты разных оттенков. Если во время скрутки появились сомнения, нужно ориентироваться на цвет заземляющего провода — в 9 случаях из 10 он желто-зеленый





Примеры маркировки силовых кабелей

ВВГ — медножильный провод с изоляцией из ПВХ.

ВВГНГ — негорючий медный кабель с поливинилхлоридной изоляцией.

АСБл(ОЖ) — монолитный алюминиевый провод в бумажной изоляции, бронированный стальными лентами с подушкой из лавсана и дополнительно защищенный оболочкой из свинца.

Маркировка силовых кабелей зарубежного производства отличается от российских. Если для обустройства линии важно закупить импортные провода, лучше доверить это электрику или подробно обсудить характеристики нужного кабеля с консультантом в строительном магазине — он поможет с выбором.