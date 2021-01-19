Как найти поставщика кабеля?

Многие, как юридические, так и физические лица, сталкиваются с проблемой выбора надежного поставщика кабельной продукции. Главной сложностью является отсутствие доверия, особенно если товары закупают впервые. Интернет-сервис Кабель.Онлайн поможет подобрать надежного поставщика и гарантированно получить качественную продукцию.

Как работает сервис Кабель.Онлайн

Официальный сайт не занимается продажами. Пользователь, попадая на страницу портала, может отыскать поставщика или производителя кабельной продукции по нескольким параметрам. Для этого ему придется ввести несколько или один из главных критериев поиска, а именно:

населенный пункт;

название существующей компании;

ИНН юридического лица;

назначение – торговая компания, производитель, дистрибьютор или дилер.

После введения нужных данных, остается только нажать кнопку поиска. Спустя несколько секунд сайт автоматически отыщет подходящего по параметрам продавца.

Практически каждое представленное на сайте юридическое лицо имеет собственный логотип, контактные номера телефонов или электронный адрес, статус и указанный ИНН. Потенциальному покупателю остается только связаться с продавцом и договориться о сделке.





Проверка поставщика

Если после проведенного анализа на сайте остаются сомнения, всегда можно воспользоваться альтернативными методами проверки поставщика. Для этого необходимо выполнить несколько простых действий. Среди них:

Срок регистрации ИНН. Молодые компании часто вызывают сомнения у ряда покупателей. Даже при работе на протяжении года, они остаются в так называемой зоне риска. Большинство таких предпринимателей еще не научились решать сложные проблемы и ситуации. Все, что они умеют, это набор стандартных навыков, полученных на тренингах и вебинарах. Соответственно, они могут предложить стандартную кабельную продукцию, если и не плохого качества, то перекупленную у других поставщиков. Так сложилось, что доверять начинают только тем компаниям, которые проработали в этой сфере не менее 5 лет. А появление фирм-однодневок часто вызывают недоверие у покупателей даже при соблюдении поставщиком условий. Участие в судовых процессах. Практически каждое юридическое лицо сталкивается с судебными тяготами и процессами. Отказываться от сотрудничества с таким поставщиком сразу не стоит. Нужно ознакомиться с их делами. Например, если компания является истцом, то доверие к ней сразу возрастает. Это значит, что юридическое лицо отстаивает свои права и стремится достичь успеха в своем деле. Гораздо хуже, когда компания является ответчиком. Если на нее постоянно подают в суд, даже неважно, по каким статьям, это значит, что юридическое лицо старается хитрить или даже смошенничать. С другой стороны, даже самые ответственные поставщики сталкиваются с судами. Поэтому, прежде чем отказываться от такой компании, следует проверить ее опыт продаж. Если юридическое лицо долгое время занимается продажей кабельной продукции и при этом имеет несколько судебных исков, скорее всего они являются издержками бизнеса.

Массовый учредитель. Порой юридическое лицо, занимающееся продажами кабельной продукции, является владельцем еще нескольких бизнесов. Это не запрещено законами страны, но является подспорьем для отказа сотрудничества. Ведь практически всегда такой бизнес является прикрытием для теневых махинаций. От такого поставщика лучше отказаться. Массовый генеральный директор. Аналогичная ситуация касается и управителей. Если имя и фамилия генерального директора фигурирует еще в десятке различных фирм, то перед покупателем настоящее подставное лицо. Естественно, от покупки продукции у такой компании лучше отказаться. Минимальный уставной капитал. На территории Российской Федерации действует официальное постановление, что для открытия собственного дела достаточно иметь минимум 10 000 рублей. Имея такой уставной капитал, поставщик может оказаться мошенником. Совершать 100% предоплату за товар точно не нужно. Только после получения кабеля, проверки его качества можно начинать доверять такому поставщику. Отказываться от сотрудничества сразу не стоит. Юридическое лицо может вполне оказаться новичком в этом бизнесе.

Также, можно посмотреть отзывы о компании в интернете. Большинство поставщиков создают свои сайты и охотно идут на уступки клиентам. В результате их действий пользователи сети оставляют отзывы. Чем больше положительных, тем надежнее является поставщик.