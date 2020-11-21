Как подключиться к кабелю, не разрезая его

Способы соединения проводов без их разрезания

При выполнении работы на воздушной линии проводом СИП, задача становится проще. Подключение к СИП может потребоваться в следующих ситуациях:

Когда от линии происходит запитка ответственных потребителей - школ, больниц. Отключение перечисленных потребителей требуется после долгого согласования или перевода питания на резервный электрический источник.

Когда из-за одного дома нет экономической целесообразности в отключении сотни абонентов. Когда человек решает лично сделать починку контакта на линии, не дожидаясь, когда приедет аварийная служба. Последнее делать запрещено.

Монтаж электрической сети происходит в распределительной коробке. Она может находится на стене или внутри ее. Такой метод позволяет обеспечить доступность контакта с его быстрым ремонтом или восстановлением. При пренебрежении этого правила, отыскать его будет сложно.

Чтобы соединить провода между собой, можно использовать скрутку, сварку, пайку, клеммную колодку, пружинную клемму, соединение болтом.

Если необходимо соединить жилы с разным сечением, материалом, то это можно делать только через распределительную коробку. Задача электрика при этом состоит в получении надежного, качественного контакта. Поэтому ему нужно принимать во внимание материал жил с их количеством, сечением и расположением.





Скрутка

Скрутка популярна, поскольку для нее необходимо применять пассатижи с изолентой. При правильном выполнении процедуры, контакт будет долго служить. Но ПУЭ не рекомендует этот способ для создания долговременного соединения, поскольку из-за малейших погрешностей появляются плачевные результаты.

Тем не менее, соединение скруткой происходит в три этапа: зачищением изоляции на концах, имеющих длину в 5 сантиметров, скруткой оголенных концов, накруткой их друг на друга, тщательной изоляцией жил с помощью изоленты или специальных колпачков.

Чтобы соединение проводов было надежно, электрики рекомендуют их припаивать с помощью олова, свинца, канифоли и другого флюса.

Многожильные проводники также соединяются с помощью скрутки. Соединение выходит надежное, но усилие на разрыв переносит плохо. Контакт жестких многожильных проводов без разрезания проводится в четыре этапа: зачисткой концов, параллельным наложением концов друг на друга, фиксацией мягким проводом, плотным обхватом соединенных поверхностей и тщательной изоляцией. До соединения при этом скручиваемые части необходимо очистить от оксида наждачкой, ножом.

Болтовое соединение

Если нужно соединить алюминиевые и медные провода, подключиться к ним, не разрезая, следует заранее очистить их от окисления. Потом соединить жилы с помощью болтового соединения. Для этой работы можно взять любые болты в диаметре, имеющие соответствующие гайки и шайбы. Чтобы соединить провода между собой, вначале нужно убрать изоляцию. Из подготовленной части сформировать петлю по размеру, диаметру болта. Далее надеть на болт шайбу, сверху расположить проводник из алюминия, затем надеть медную жилу и завершить конструкцию с помощью гайки. Крепление вначале стянуть рукой, потом пассатижами.

Самозажимные клеммы

Чтобы подключиться к кабелю, не разрезая его, можно использовать самозажимные клеммы. Отличаются от обычных они специальным механизмом. С помощью них можно аккуратно фиксировать жилы, не повреждая их. Использовать их просто:

зачистить изоляцию;

поднять клипсу;

вставить проводник в отверстие;

опустить рычажок или защелкнуть клемму.

Такой контакт позволяет объединять медь с алюминием, два, три или четыре провода. При этом клемма не повреждает тонкую жилу, разъемы имеют высокую надежность. Для выполнения такого контакта не нужно много времени и места. Недостаток такого способа заключается в высокой цене на самозажимное соединительное оборудование.

В результате, подключиться к кабелю просто, не разрезая его. Главное - действовать по правилам ПУЭ, воспользоваться приведенными выше способами, помня при этом о средствах защиты.