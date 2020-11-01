Как подобрать кабель для проводки?

Критерии выбора

На рынке находится много кабельной продукции высокого качества. Покупая проводник для закладки, необходимо внимательно смотреть на маркировку изделия. В ней должно быть кабельное обозначение, наименование изготовителя, число жил, проводниковое сечение и рабочее напряжение. Выбирать кабель для создания проводки в доме необходимо по материалу жил, проводниковому сечению, кабельной марки, мощности электроприборов. В идеале, стоит отдавать предпочтение проводникам, изготовленным по ГОСТу или ТУ. Следует смотреть обязательно на величину поперечного сечения с электрическим сопротивлением токопроводящей жилы, степенью изоляционной надежности, стойкостью к повышенной температуре, возгоранию и низкому выделению дыма, газа при горении.





В кабеле, предназначенном для проводки, должно быть низкое газовое выделение, повышенная стойкость к возгоранию, повышенной температуре. Он должен иметь медные токопроводящие жилы, поскольку они отличаются:

надежностью;

малым электрическим сопротивлением;

высокой токопропускной способностью;

малым нагревом;

медленным окислением;

длительным сохранением собственных характеристик.

Кроме того, нужно выбирать проводник по фазе и жилам. Для однофазной цепи подойдет двухжильный кабель. Если нужно заземление, следует отдать предпочтение трехжильному проводнику.

Виды

Есть несколько характеристик, на которые нужно обращать внимание, выбирая кабель, чтобы монтировать проводку в квартире, доме. Первой особенностью считается количество жил. В специальных таблицах отображается весь ряд эксплуатационных характеристик одножильных, многожильных электротехнических изделий. Выделяются четыре кабеля, которые используются для проводки дома.

ВВГ

ВВГ – кабельный проводник, который, чаще всего, применяется для домашней проводки. Он стойко переносит любые температуры. Отличается прочной изоляционной оболочкой. Обладает безопасной изоляцией, не содержащей галогены. Служит лучшим кабелем благодаря невысокой цене и повышенному качеству. Обладает эксплуатационным сроком в 30 лет. При продолжительной работе функционирует при температуре в 70 градусов. Не более четырех секунд работает при коротком замыкании. Подходит для открытой, скрытой электропроводки. Не подходит для пуска кабеля под землей без специальной защитной прокладки.





NYM

NYM - кабель, который используется для монтажа света, силовых установок. Он состоит из наружного поливинилхлоридного слоя и внутреннего поливинилхлоридного негорючего слоя. Между слоем изоляции заполнен с помощью мелованной резины. Обладает повышенными прочностными характеристиками и устойчивостью к высоким температурам. Отличается термостойкостью, влагостойкостью. Тем не менее, кабель не устойчив к излучению солнца. Поэтому при прокладке под прямым солнечным светом требуется использование гофры.

ПУНП

ПУНП - кабель с двойной изоляцией, который подходит для временной домашней прокладки. Зачастую применяется для стационарного освещения, запитки розеток на номинальном напряжении тока и частоте в 50 Герц. Отличается плоскостью, имеет несколько жил с сечением до 6 квадратных миллиметров. Изготавливается из меди, стоят дешевле, чем вышеперечисленные кабели. Неустойчив к температурным перепадам и быстро разрушается.

Бронированный ВБбШв

Кабель для проводки подойдет для территории у дома. Он отличается влагоустойчивостью. Его можно прокладывать под землей. Имеет металлизированную броню, благодаря чему его можно использовать в траншее. Обладает проводниковым сечением в 240 квадратных миллиметров.

Из представленных выше проводников, для домашней проводки стоит отдать предпочтение медному ВВГ с приставкой нг или LS (свидетельствует о том, что кабель не распространяет, не поддерживает горение и не содержит вредных веществ, выделяемых при воспламенении), предварительно рассчитав требуемое сечение.