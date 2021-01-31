Как правильно изолировать провода? Какой способ самый практичный

Бытовую технику использует каждый человек в своем доме. Даже самый неопытный мастер понимает, что для питания ей нужен электрический ток, который передается по проводам . В результате частого использования, проводка начинает портиться. А для ее починки нужно знать, как правильно осуществить изолирование оголенных проводов.

Средства для создания изоляции

Узнать правила проведения изоляции проводов можно в интернете. Это и специальные обучающие видео, и детальные инструкции. Чтобы максимально упростить поиск информации и упростить ее сбор, рассмотрим самые простые варианты проведения этого процесса. И для начала нужно ознакомиться со средствами, с помощью которых можно выполнить изоляцию.





Среди часто применяемых материалов встречаются:

ПВХ, хлопчатобумажная и стеклотканевая изолента. На одной стороне таких изделий имеется клейкое вещество на основе каучука. Ее используют для изолирования практически любых кабелей и проводов. Единственный недостаток – температура. ПВХ изолента при нагревании свыше 1000С начинает буквально стекать, оставляя провод оголенным. Такой проблемы нет у хлопчатобумажного изделия. При контакте с высокой температурой наблюдается ужесточение слоя. Стеклотканевая изолента в домашних условиях используется крайне редко. Клеммы. Бывают зажимными и винтовыми. Благодаря их строению и отсутствию пропускной способности электрического тока, считаются наиболее практичными и безопасными изделиями. Оголенный провод с одной стороны вводят в специальный разъем и с помощью винтиков зажимают между пластинами. С другой стороны подводят другую жилу по аналогичной методике. Между ними формируется, благодаря металлической пластине, взаимодействие. Электрический ток беспрепятственно протекает между ними, а оголенные провода скрываются внутри. Термоусадочные трубки из ПВХ. Особенностью данного изделия является уменьшение его размера при нагревании, которое часто возникает при протекании электрического тока через провода. Принцип использования подразумевает скручивание между собой двух оголенных жил и сокрытие места их соприкосновения с помощью такой трубки. Существенный недостаток – восприимчивость к ультрафиолету и повреждение структуры при нагревании свыше 1350С.

Эти изделия идеально подходят для изолирования проводов в домашних условиях.

Практическое применение термоусадочной трубки

В любом магазине, занимающимся реализацией строительной продукции, можно отыскать это изделие. Чтобы грамотно выполнить действия по изоляции, достаточно:

Обрезать до нужного размера. Длина трубки должна оставаться больше длины участка с оголенными проводами. Минимальное расстояние от каждого края жил без изоляции должна оставлять 10 мм. Провода скручивают между собой. Выполнить это действие можно руками или пассатижами. Главное убедиться в полном отсутствии подачи электрического тока. Усадка. Поливинилхлорид имеет свойство сокращаться в размерах при нагревании. Если на трубку некоторое время воздействовать открытым огнем из зажигалки или списки, строительным феном или любым другим оборудованием, выделяющим тепло, она начнет уменьшаться. Продолжать нагрев нужно до полного сжимания изделия в месте соединения проводов.

После выполнения усадки, ПВХ трубку снять нельзя.





Практическое использование изоленты

Изоляционная лента или по-простому изолента, считается самым популярным изделием для проведения изоляции оголенных проводов. Ее можно купить не только в строительных, но даже и в хозяйственных магазинах.

Применяют ее на оголенных участках провода или при необходимости соединения оборванных жил. В первом случае достаточно отрезать достаточное количество ленты и липкой стороной намотать на провод. Главное помнить, что место с поврежденной изоляцией должно быть обмотано как минимум три раза.

При обрыве жил процесс изначально напоминает применение термоусадочной трубки. Отдельные провода без изоляции скручивают между собой. Дальше происходит обмотка изолентой поврежденного участка. Край липкого материала должен выступать на оболочку провода с обеих сторон.





Применение клемм

Клемма или клеммная коробка часто используется для соединения двух концов оголенного или порванного провода. Состоит она из диэлектрического корпуса, внутри которого есть пластина и зажимы. Конец провода размещают внутри пластины и зажимают посредством крепежей. Обычно в их роли выступают небольшие болтики. Закрутить их можно с помощью отвертки.

Главного внимания от мастера требует правильное размещение провода внутри клеммы. Оголенная часть не должна выходить за пределы корпуса, соприкасаться с металлической пластиной. Метод работы может отличаться от вида клемм. Существуют колодки и колпачки.



