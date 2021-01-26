Как правильно зачистить провод от изоляции

При зачистке проводов от изоляции ключевую роль играют навыки мастера. Наибольшие проблемы могут возникнуть при выполнении таких работ с тонкими изделиями. Ведь даже при небольшом пережиме острия режущего лезвия происходит разрыв жилы. Поэтому оптимальный нажим можно выработать только постоянными тренировками.

Чтобы максимально качественно выполнять удаление изоляции с провода, можно пользоваться несколькими разными способами. Среди них:

ножом;

бокорезами;

повышением температуры;

применением специальных инструментов.

Наиболее оптимальным вариантом считается освоение всех методик. Они могут понадобиться при выполнении работ с проводами разного сечения.

Применение ножа

Наиболее простым и распространенным средством очистки изоляции считается обычный канцелярский или даже кухонный нож. При выполнении среза необходимо максимально точно рассчитать угол наклона лезвия. Самой распространенной ошибкой считается обрезка изоляции по кругу. При этом лезвие ножа идет перпендикулярно жиле, что может привести к ее обрыву, появлению насечек или нарушения вторичной изоляции.

Единственно верным положением лезвия ножа считается направление вдоль жилы. Изначально удаляют оплетку. После чего приступают к обрезке самой изоляции. После выполнения среза, оставшийся слой отводят в сторону и аккуратно обрезают у основания.

Поэтому у многих электриков есть специальный нож. Он имеет слегка изогнутое, но прямое лезвие. Как и в любой работе с режущим инструментом, на нем должны отсутствовать заусеницы и зазубрины. При выборе складного инструмента, необходимо подобрать модель с фиксатором. В противном случае нож самопроизвольно сложится.

Использовании бокорезов

Бокорез – рабочий инструмент, полностью безопасный при использовании ив отличие от ножа. При работе с ними следует обратить внимание на направление режущей кромки и прилагаемой усилие.

Использовать этот инструмент можно двумя различными способами:

Изоляция провода слегка подсекается с обеих сторон. После этого, легким движением, ее снимают с жилы. Такой вариант обработки может пригодиться только в случае работы с проводами, имеющими большое сечение. Изоляция фиксируется на одном месте и прорезается лезвиями бокореза. После этого действия достаточно применить крутящие движения для снятия остатков.

Существенный недостаток бокорезов заключается в том, что при чрезмерном усилии провод можно повредить, а в большинстве случаев и вовсе обрезать.

Современные инструменты этого типа научились делать со специальными выемками. Они подходят по диаметру под разные провода. Зафиксировав в них изоляцию можно без проблем, даже при сильном нажиме, удалить слой без ощутимых проблем.

Термический способ

Существуют провода, которые имеют очень маленькое значение параметра сечения – менее 0,2 мм. Использовать нож, а тем более бокорезы в таком случае крайне не желательно. Ведь тонкую жилу очень легко оборвать в момент обрезки изоляции. Поэтому альтернативным вариантом становится удаление изоляции посредством применения термической обработки.

Чаще всего эта методика подразумевает использование:

Паяльника. Провод кладут на ровную поверхность и укладывают по него любой кусок поливинилхлоридного материала. Проводя разогретым жалом паяльника, под воздействием хлора изоляция растворится. Останется только остудить его и использовать для подключения. Зажигалка или любой открытый источник огня. При некоторой сноровке и условии того, что изоляция горит, можно буквально выжечь ее с поверхности жилы. Для этого достаточно долгое время подержать ее в открытом источнике огня.

Альтернативный вариант подразумевает использования аспирина. Таблетку кладут на провод, который нужно избавить от изоляции и растворяют ее при помощи паяльника. Дополнительным преимуществом считается то, что металл получится еще и залуженным.





Допускается использование наждачной бумаги с мелким зерном.

Такие методы удаления изоляции позволяют сохранить целостность жилы, что весьма положительно сказывается на ее сроке эксплуатации.

Применение стриппера

Стриппер – это своеобразный инструмент, который по внешнему виду напоминает клещи. Он специально создан для проведения процедуры удаления изоляции с кабелей и проводов различного сечения. Все они делятся на три разные категории – ручные, реечные и рычажные. Отличительной чертой считается наличие в продаже полуавтоматических и автоматических моделей. С их помощью можно существенно ускорить процесс работы.





Помимо вышеописанных способов электрики часто используют современный инструмент, который выпускают и разрабатывают с завидной скоростью. К сожалению, большинство из них изготовлены заграницей, и купить их в нашей стране проблематично.