Как прикрепить провод к стене без сверления: всегда ли это возможно?

Для подключения к сети большого количества электроприборов монтажникам приходится тянуть много силовых кабелей. Не всегда проводку можно спрятать в штробы: иногда основание не позволяет электрикам выдалбливать и сверлить. Такое случается, например, при прокладке кабелей после чистовой отделки стен и при желании подключить к сети электроприбор, расположенный в облицованной хрупким кафелем ванной. В подобных условиях мастерам приходится изобретать способы крепления кабеля с минимальным воздействием на основание. В статье мы расскажем про такие способы.



Типы основания под кабель

Стены бывают твердыми, мягкими, ломкими и тонкими. Твердые стены сложены из кирпича, состоят из бетонных плит или блоков, отделаны металлом. Мягкие основания — это дерево и штукатурка. Ломкие стены собраны из листов гипсокартона или выложены из пустотелых блоков. Тонкие основания — это плиты ДСП.

Для твердых оснований мастера, в основном, используют дюбели. Сверлить стену под них долго и трудно, зато кабель будет держаться надежно. Едва ли силовые провода можно приклеить к кирпичной стене без сверления и ждать, что они будут долго удерживаться на месте.

Для мягких оснований электрики берут шурупы или гвозди.

К ломким основаниям крепежи под кабели приклеивают или фиксируют с помощью дюбелей с лепестками, которые раскрываются с обратной стороны листа гипсокартона или внутри пустотелого блока.

К тонким основаниям провода прибивают гвоздями или вешают на скобки.

Способы крепления кабелей к готовым основаниям

Если стена не только оштукатурена, но и, например, оклеена обоями, для прокладки кабеля используют малоприметные крепежи:

Металлические скобы в форме буквы U. Скобки подходят для крепления проводов маленького диаметра. Производители выпускают скобы диаметром 28 и 36 мм.

Пластиковые скобки с гвоздем. Для работы с такими крепежами не нужны специальные навыки и инструменты.

Металлические и пластиковые клипсы. Металлические подходят для наружного крепления провода. Пластиковые делят на три вида: стяжки, клипсы и изделия с площадкой. Стяжки удобны для фиксации пучка кабелей, клипсы — для крепления круглых и плоских кабелей, клипсы с площадкой универсальные. Подвид клипсы — клипса для гофрированного шланга. Если провод нужно закрепить своими руками, лучше покупать клипсы для гофрошланга с фиксатором.





Как прикрепить кабель к стенам разной плотности

Оштукатуренную стену можно смело сверлить и забивать в отверстия скобы-дюбели с вложенным в них кабелем.

Деревянную стену и основание из OSB лучше дырявить шуруповертом и использовать для монтажа кабеля гвозди. Если кабель тонкий — например, витая пара или телефонный провод — стоит воспользоваться греющим пистолетом с силиконом.

Для мягких оснований вроде гипсокартона подходят пластиковые скобы в виде буквы U, не требующие сверления. Их прибивают мини-гвоздями. Скобы удобны для новичков благодаря пластиковым ограничителям, которые не дают передавить провод — такое может случиться при отсутствии нужных навыков монтажа.





Маскировка проводов в плинтусах и кабель-каналах

Если сверлить или дырявить стену гвоздями категорически нельзя, можно спрятать силовые кабели в пластиковый напольный плинтус. Внутри них производители оставляют полые каналы. Под розеткой плинтус нужно будет просверлить и вывести провод наружу.

Пластиковый кабель-канал — еще один простой способ зафиксировать провода. Обычно кабель-каналы приклеивают на двухсторонний скотч или силикон, но этот метод подходит для легких проводов. Но если нужно проложить открытым способом целый пучок кабелей, пластиковый канал придется прикручивать к основанию саморезами или прибивать гвоздями.





Что делать, если пучок проводов толстый

Если нужно прикрепить к стене большое количество кабелей одновременно, их лучше разделить на пучки по 4-5 штук и зафиксировать каждый дюбель-стяжкой.

Как прикрепить кабель к потолку

Если потолок подвесной, провода прикрепляют к нему пластиковыми хомутами, завернутыми вокруг подвесов. В этом случае кабелям нужны защитные гофрированные рукава.

Когда проводов на потолке очень много, их лучше укладывать в лоток и прикреплять к основанию регулируемыми подвесами.

Важно. Чтобы кабели в пучке не запутывались, можно применить пластиковые площадки для упорядочивания и крепления проводов. Их прикручивают к основанию саморезами или прикрепляют клейкой лентой.



